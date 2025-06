A Riccione Kevin Spacey, Steven Moffat, Mark Gatiss, Luisa Ranieri

Dal 24 al 28 giugno Riccione ospita masterclass, proiezioni e incontri con grandi protagonisti

RICCIONE (RN) – Dal 24 al 28 giugno Riccione si trasforma nella capitale mondiale delle serie Tv con l’attesissimo Italian Global Series Festival, un evento che vedrà la partecipazione di alcune delle più grandi personalità del panorama audiovisivo contemporaneo. A guidare il ricco programma di incontri, proiezioni e masterclass saranno nomi d’eccezione come Mark Gatiss (Sherlock, Dracula), Steven Moffat e Sue Vertue (Doctor Who, Inside Man), l’attore due volte premio Oscar e vincitore di un Golden Globe Kevin Spacey, Marco Bellocchio, Bille August e molti altri.

24 giugno: grande attesa per Mark Gatiss

La giornata di apertura, martedì 24 giugno, si aprirà con la conferenza stampa ufficiale e la presentazione delle giurie alle 12 nella Sala Concordia del Palazzo dei congressi. Subito dopo, alle 15, una delle masterclass più attese con Mark Gatiss, seguita alle 16, sempre nella Sala Concordia, dal dialogo tra due grandi del cinema e della cultura italiana: Marco Bellocchio e Alberto Barbera (direttore della Mostra di Venezia), che inaugureranno la serie di incontri “Masters of Storytelling”.

Lo stesso giorno, al Cinepalace a partire dalle 16:30 ci saranno le proiezioni delle serie internazionali in concorso, The Assassin, The Best Years, The Puzzle Lady, The Confidante, Unseen, Hidden Island, The Outlaws e Bookish.

Sempre martedì 24 giugno, alle 17:00, nella Sala Concordia, si terrà l’atteso Italian Showcase dedicato a due grandi produzioni: Cuori e Sandokan.

Per Cuori, emozionante serie ambientata nel mondo della cardiochirurgia degli anni ’60, saranno presenti la protagonista Pilar Fogliati, l’attore Matteo Martari e il regista Riccardo Donna, pronti a raccontare retroscena e curiosità dal set.

A seguire, spazio all’avventura con Sandokan, nuova rivisitazione del celebre eroe creato da Emilio Salgari. Interverranno Alessandro Preziosi, Alanah Bloor, Nicola Abatangelo (regista) e Matilde Bernabei (produttrice), per un viaggio dietro le quinte di un progetto ambizioso e internazionale.

Un doppio appuntamento imperdibile per gli amanti della serialità italiana.

La giornata si chiude in grande stile con l’International Premiere di Von Fock, alle 21:00 all’Arena Ceccarini. Presenti in sala gli interpreti Priit Pius e Aurora Ruffino, per un viaggio tra mistero e intrighi internazionali.

25 giugno: L’arrivo di Kevin Spacey

Mercoledì 25 giugno alle 12:00, nella Sala Concordia, Michele Placido e Giulio Base saranno protagonisti di Masters of Storytelling: un incontro imperdibile tra due grandi maestri del racconto per immagini.

Poi, riflettori puntati su Kevin Spacey, protagonista di un incontro con il pubblico alle 14:00 nella stessa sala.

Alle 17:00, nella Sala Concordia, l’Italian Showcase presenta L’altro ispettore con Cesare Bocci, Alessio Vassallo e la produttrice Gloria Giorgianni. A seguire, spazio a Balene – Amiche per sempre con Veronica Pivetti e Carla Signoris.

Tra gli eventi più attesi dal pubblico, Mare fuori arriva alle 21:00 all’Arena Ceccarini. Sul palco, gli amatissimi Carmine Recano, Yeva Sai, Alfonso Capuozzo, Manuele Velo e il produttore Roberto Sessa.

Alle 21:30, la Sala Concordia ospita l’attesa anteprima speciale di Ironheart, con la proiezione dei primi due episodi della nuova serie Marvel in arrivo dagli Stati Uniti nel 2025.

Nel pomeriggio, il Cinepalace sarà il cuore pulsante della serialità internazionale, con proiezioni imperdibili: alle 15:30 Poker Face, alle 16:00 The 39, alle 16:30 Sunset Grove, alle 17:00 Perfect Days, alle 17:30 Kabul, alle 18:00 Il Commissario Ricciardi, alle 18:15 Rise of the Raven, alle 18:30 Douglas Is Cancelled e alle 19:00 Mix Tape. Una vera e propria maratona di storie da non perdere.

26 giugno: arrivano Steven Moffat e Sue Vertue

Giovedì 26 giugno alle 12:30, nella Sala Concordia, si terrà il Masters of Storytelling con IP Camilleri in una conversazione esclusiva con Carlo Degli Esposti. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di narrazione e serialità.

Alle 16:00, nella stessa sala, la masterclass con Steven Moffat e Sue Vertue offrirà un approfondimento unico sul mestiere di raccontare storie per la televisione.

Steven Moffat, celebre sceneggiatore e creatore di serie iconiche come Doctor Who e Sherlock, insieme a Sue Vertue, produttrice di grande esperienza, condivideranno la loro visione e il loro know-how nel mondo della serialità internazionale.

Alle 17:00, l’Italian Showcase presenta Franco, Il Lungo Viaggio. Saranno presenti la sceneggiatrice Monica Rametta, Leonardo Ferrara di Rai Fiction e l’attore protagonista che interpreta Franco Battiato.

Alle 21:00, all’Arena Ceccarini, evento speciale dedicato al Nastro d’Argento a Bille August, celebre regista danese insignito di uno dei più prestigiosi riconoscimenti del cinema italiano.

Sempre alle 21:00, sarà presentata, inoltre, Pesci Piccolo – Seconda stagione, la comedy italiana del 2025 di The Jackal con Ciro Priello e Fabio Balsamo.

Alle 21:30, nella Sala Concordia, proiezione della quarta stagione di The Bear, con i primi due episodi della serie.

Dalle ore 15:30 fino a tarda sera, il Cinepalace sarà il cuore pulsante della serialità internazionale. Il programma si articola in una lunga maratona di proiezioni che abbracciano i filoni Drama, Limited Series, Comedy e il nuovo attesissimo Nordic Focus.

Si parte alle 15:30 con Doubt, intenso racconto drammatico in concorso. Alle 17:00 spazio a tre titoli in contemporanea: il thriller The Train, la comedy surreale Extra, e il primo titolo del ciclo nordico, Generations, che apre ufficialmente il Nordic Focus alle 17:30.

La sezione prosegue con Behind Every Man alle 18:40 e con l’irriverente Piggy alle 19:10. Tra le Limited Series in concorso troviamo Noi del Rione Sanità (18:00) e La Canción (18:30). Il segmento comedy prende slancio dalle 18:45 con la doppia proiezione di Gassal e Who Almost Killed Melody?, seguiti alle 19:00 dall’originalissimo Video Nasty.

27 giugno: il primo episodio della terza stagione di Squid Game

Venerdì 27 giugno alle 12:30, nella Sala Concordia, si terrà Masters of Storytelling, un incontro speciale con Luisa Ranieri, attrice italiana nota per la sua versatilità, e Laura Delli Colli, stimata giornalista e critica cinematografica, che insieme racconteranno l’arte del racconto e la forza del cinema.

Alle 17:00, nell’ambito dell’Italian Showcase, incontri con i protagonisti di tre serie di grande successo: per Blanca saranno presenti Maria Chiara Giannetta, Giuseppe Zeno e l’head writer Mario Ruggeri; per Rosa Elettrica interverranno Maria Chiara Giannetta, Francesco Di Napoli e il regista Davide Marengo; infine, per Call My Agent, un nutrito gruppo di talenti tra cui Michele Di Mauro, Francesco Russo, Paola Buratto, Kaze, Sara Lazzaro e Sara Drago.

Alle 21:00 all’Arena Ceccarini sarà proiettato il primo episodio della terza stagione di Squid Game, la celebre serie che ha conquistato il pubblico di tutto il mondo con la sua suspense e il suo impatto visivo.

Al Cinepalace, venerdì 27 giugno si susseguono numerose proiezioni di grande interesse. Si inizia alle 16:30 dalla commedia Happy’s Place. Alle 17:00 saranno proiettati Frust e The Nameless, mentre alle 17:30 sarà il turno di Alex Bravo. Poliziotto a modo suo. La serata continua con Reunion alle 18:00, My Dear Mother alle 18:15 e Weiss & Morales alle 18:30. Alle 19:00 spazio a Too Much e alla commedia Celeste. Un programma ricco di emozioni e storie da scoprire tutto il giorno al Cinepalace.

La giornata conclusiva di sabato 28 giugno sarà dedicata alla conferenza stampa finale e alla celebrazione della straordinaria settimana appena trascorsa, con una chiusura che promette emozioni e sorprese.