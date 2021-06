“A Mente Fresca 2021”: appuntamenti del 29 e 30 giugno

CASALECCHIO DI RENO (BO) – Giorno per giorno, gli appuntamenti tra il 29 e il 30 giugno per A Mente Fresca, il cartellone estivo di Casalecchio di Reno promosso dal Comune di Casalecchio di Reno con il coordinamento del servizio Casalecchio delle Culture e la collaborazione di tantissime realtà del territorio casalecchiese e metropolitano, che quest’anno più che mai mette al centro le risorse locali e la cultura in tutte le sue forme, proponendo suggestivi appuntamenti nei luoghi più belli della nostra città.

Martedì 29 giugno

Casa Museo Nena (via del Lavoro, 46)

Primo turno ore 19.00, secondo turno ore 21.30

La fiducia si eredita. Alla scoperta di Casa Museo Nena, con visita guidata, degustazione prodotti e partecipazione alla creazione di un’opera comunitaria sul tema della fiducia attraverso un gioco che coinvolge i partecipanti. A cura di Associazione culturale Nina onlus.

Gioco, visita guidata e degustazione: 20 euro

Numero massimo partecipanti: 60

Info e prenotazioni obbligatoria: cell.351 5355800 – www.museonena.it

Martedì 29 giugno

Casa delle Acque (Via Lido, 15)

Ore 21.00 (aperitivo facoltativo ore 19.00)

“La Margherita di Adele. Il futuro tra scienza, informazione e spettacolo”

Reading teatrale sul cambiamento climatico prodotto dall’associazione culturale SpostaMenti di Bologna.

Cosa potrebbe accadere se in un futuro non tanto lontano attorno a noi l’atmosfera fosse davvero sempre più calda e l’aria irrespirabile, la terra non più fertile, l’acqua ovunque scarsa e le piogge più rapide e violente?

È questa la domanda a cui si cerca di rispondere nello spettacolo, popolando uno dei tanti scenari ipotizzati dagli scienziati Carlo Cacciamani (Dipartimento della Protezione Civile) e Sergio Castellari (Agenzia Europea per l’Ambiente), ispirandosi alle proiezioni climatiche effettuate con i modelli.

La storia proposta da SpostaMenti è stata scritta da Marco Vignudelli, è raccontata dalle voci vibranti di Ilenia Burgio e Laura Gramuglia, e accompagnata dalle musiche originali di Giacomo Bertocchi con Caterina Romano al flauto e Marco Cardinaletti alla chitarra e dalle immagini di Nadia del Frate. Questo futuro tratteggiato attraverso la narrazione non è l’apologia della catastrofe e ha invece, nella sua margherita resiliente, un messaggio positivo di costruzione e speranza.

L’iniziativa è organizzata da Canali di Bologna, in collaborazione con l’Associazione SpostaMenti e l’Associazione Casa delle Acque e con il contributo di CAE e Galletti Spa.

Ingresso solo su prenotazione

Info e prenotazioni: 389 5950213 – prenotazioni@canalidibologna.it

Aperitivo facoltativo dalle 19.00 alle 20.30 (costo 10 euro)

Spettacolo La Margherita di Adele ore 21.00, costo 12 euro

Mercoledì 30 giugno

Casa delle Acque (Via Lido, 15)

Ore 19.00 – 24.00

“Tintarella di Luna”

Grill argentino a cura dell’Associazione Fuego y Matambre e mojito, a cura di Bar Brio di Ceretolo. Seconda entrata, alle ore 22.00, dress code anni ’50,

Gradito un dettaglio BLU.

Info e prenotazione obbligatoria:

casadelleacque@gmail.com

whatsapp 391 7046783

INFO UTILI

A Mente Fresca 2021

Giugno – luglio – agosto – settembre

Casalecchio di Reno

In collaborazione con:

Arterego Equilibri Festival, ATER Fondazione-Teatro comunale Laura Betti, Canali di Bologna, Casa delle Acque Aps, Casalecchio Insieme, Casa Museo Nena, Fondazione Rocca dei Bentivoglio-Corti Chiese e Cortili, Crinali Festival, Festival IT.A.CA’, 8cento Aps, PerAspera Festival, Percorsi di Pace, Spazio Eco, Teatro delle Temperie, Zola Jazz&Wine

Con:

XVI edizione di Politicamente Scorretto

Dove:

Teatro comunale Laura Betti – Piazza del Popolo 1

Casa delle Acque – via del Lido 15

Arena estiva Casa Museo Nena – via del Lavoro 46

Spazio Eco – via dei Mille 26

Casa della Conoscenza – via Porrettana 360

Parco della Chiusa – via Panoramica

Eremo di Tizzano – via Tizzano 34

Casa per la Pace La Filanda – via Canonici Renani 8

Piazza del Popolo

Paraporto Scaletta – via Canale

Villa Marescalchi Azienda Agricola Tizzano – via Marescalchi 13