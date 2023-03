A marzo alla Tebaldi ‘Un mondo di emozioni’ con le letture per i più piccoli

Martedì 7 marzo 2023 alle 17 appuntamento per bambini dai 3 ai 10 anni in via Ferrariola a Ferrara. Aperte le iscrizioni

FERRARA – A marzo la biblioteca comunale Tebaldi attende i bambini dai 3 ai 10 anni, ogni martedì pomeriggio, con ‘Un mondo di emozioni’, letture ad alta voce da ascoltare in compagnia. Il primo incontro, in via Ferrariola 12 (San Giorgio) a Ferrara, è previsto per il prossimo 7 marzo alle 17 con le letture “Una storia scura molto scura” (di R.Brown) e “Che rabbia!” (di M. d’Allancè) proposte da Emanuela Bighi.

Il pomeriggio proseguirà poi con i laboratori creativi a cura di Roberta Filippini e Anna Servello.

La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria da effettuare contattando il numero: 0532 64215.

► Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca Tebaldi e delle altre biblioteche comunali di Ferrara alla pagina: http://archibiblio.comune.fe.it