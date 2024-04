A LENZ Lorenza Guerrini con HANDLE WITH CARE

PARMA – La performer e dramaturg Lorenza Guerrini, attiva nel gruppo teatrale fiorentino dalla poetica visionaria Sotterraneo, condurrà ad aprile la prima residenza artistica del 2024 a Lenz Teatro, come parte del progetto Bestiario Femminile Animale/Parentele, che dal 2022 porta a Lenz artiste e collettivi per generare parentele accomunate da indagini e pratiche artistiche sui temi dell’ecofemminismo, della convivenza delle differenze e della decolonizzazione della cultura occidentale.

Il 12 aprile alle ore 19 e alle ore 21 a Lenz Teatro, Lorenza Guerrini andrà in scena con la performance HANDLE WITH CARE, in cui la dramaturg si interroga sulla natura del desiderio, del piacere e sul concetto di cura nell’esperienza quotidiana di un rapporto d’amore, rievocando le tracce lasciate da una storia realmente accaduta.

Questo il commento di Lorenza Guerrini alla partecipazione al progetto Bestiario Femminile Animale/Parentele di Lenz: “Lenz è per me l’incontro con la pratica di ri-definizione della sensibilità collettiva. È in una parola onomaturgia, la facoltà magica e anarchica di creare nuovi termini, nuove tessiture per raccontare il reale. In un mondo sempre più atomizzato, make kin, fare parentele, è un esercizio sovversivo, contro le convenzioni individualistiche, è il tentativo di ibridarsi per immaginare future modalità di creazione dell’esperienza artistica. Veder germogliare la mia identità di autrice dentro questi spazi, a contatto con le persone che ogni giorno li vivono e li alimentano è preziosa, e risuona perfettamente con il titolo del mio studio Handle with care, ovvero maneggiare con cura.

Sarà la prima tappa di un percorso di ricerca, un disvelamento di ossessioni, tracce e appunti che si apriranno agli sguardi degli spettatori.

Come scrive Donna Haraway la natura è in tutto e per tutto un artificio umano attraverso il quale gli umani pensano loro stessi e l’insieme delle relazioni con ciò che esiste, risulta quindi fondamentale non soffermarci sulle narrazioni date ma continuare come comunità a interrogarci sui nostri modelli, scardinando il concetto di verità e di centralità dell’individuo”.

I temi del desiderio, del piacere, della cura dei rapporti umani saranno condivisi anche nella Masterclass di drammaturgia aperta e gratuita che Lorenza Guerrini condurrà a Lenz Teatro dal 2 all’11 aprile, come esercizio di pensiero comunitario, a proposito della quale l’artista dichiara: “Sto costruendo un processo di creazione dove scrittura e messa in scena vengano create contemporaneamente durante le prove. (…) Vorrei aprire la domanda sulla verità dei rapporti umani al mondo.”

Dopo, nel 2022 e 2023, Annamaria Ajmone, Stefania ?Alos Pedretti, Gloria Dorliguzzo, Muna Mussie, Monica Barone, Valentina Barbarini, Lucia Perego e Jan Voxel Digital Art, le altre artiste in residenza a Lenz Teatro nel 2024 saranno Valentina Barbarini, Monica Barone – in residenza pluriennale – e Giulia Odetto. In dettaglio, gli appuntamenti successivi di Bestiario Femminile Animale saranno: il 20 e 21 giugno con la danzatrice, fotografa, artista associata di Lenz dal 2017 Monica Barone e il suo progetto vincitore del bando internazionale del MiC Open Dialogo UMANO, DISUMANO, POSTUMANO, il 26 e 27 giugno con IPHIGENIA IN TAURIDE a cura di Monica Barone e della performer iconica ed estrema di Lenz e persona con sindrome di Ehlers Danlos Valentina Barbarini, per concludere a novembre con IBRIDARE di Giulia Odetto, attrice, performer e regista, che collabora con Collettivo EFFE sull’interazione tra performance/design/tecnologia.

Bestiario Femminile Animale rappresenta l’evoluzione del festival di Lenz Natura Dèi Teatri, nato nel 1996 e che nel 2024 giungerà alla sua XXVIII edizione, verso una più stabile e duratura costruzione di intese artistiche basate sul riconoscimento di affinità e sulla volontà di co-produrre progetti transdisciplinari.

11 aprile__________ ore 18.00

Lenz Teatro

HANDLE WITH CARE_Masterclass

Sharing aperto al pubblico

Partecipazione gratuita

12 aprile__________ ore 19.00 + ore 21.00

Lenz Teatro

HANDLE WITH CARE_Performance

Progetto NDT 2.0_Parentele

Parentela Lorenza Guerrini

Creazione, interpretazione | Lorenza Guerrini

Biglietti

€ 6

Informazioni e prenotazioni

Lenz Teatro

Via Pasubio 3/e, Parma, tel. 0521 270141

Mob + WhatsApp 335 6096220 Mail info@lenzfondazione.it

www.lenzfondazione.it

