A Bologna il 19 e 20 giugno Quattrozampeinfiera divertimento per cani e proprietari, all’aperto e in totale sicurezza:

Nel capoluogo emiliano la “due giorni pet friendly” più famosa d’Italia in versione outdoor

BOLOGNA – Arriva per la prima volta a Bologna, Quattrozampeinfiera, la più importante e divertente manifestazione dedicata a chi ama e vive con cani e gatti.

Già presente a Milano, Roma, Torino, Napoli e Padova, quest’anno approda a Bologna nel weekend del 19 e 20 giugno.

Il Parco Nord per l’occasione, si trasformerà in un pet park, una grande area verde all’aperto per un divertimento assicurato a misura di cani e umani.

I veri protagonisti saranno proprio loro: cani e umani che potranno cimentarsi in attività sportive, educative, posare per scatti fotografici o sfilare per vincere simpatici omaggi.

Numerose le attività da provare, DogAgility, SplashDog, RallyO,etc, ma non solo, nell’area passeggiata al guinzaglio, sarà possibile imparare a gestire al meglio il proprio cane durante le passeggiate, mentre nell’area Minddogness sarà possibile persino imparare a meditare con lui.

Spazio poi alle sfilate e alle gare di bellezza: nella Dog Winner by Farmina o nella richiestissima Doggy Show by Monge, i cani di razza e i meticci saranno i protagonisti di vere e proprie sfide di bellezza.

Ma Quattrozampeinfiera si rivolge anche a chi sta cercando un cane o un gatto: gli allevatori saranno presenti con i loro esemplari per informare i futuri owners sulle peculiarità caratteriali delle singole razze e per capire quale sia più in linea col proprio stile di vita. Le Associazioni invece, mostreranno i soggetti meno fortunati che sono in cerca di una seconda opportunità. Acquistare o adottare un cane o un gatto deve essere una scelta ponderata e consapevole. Da sempre la manifestazione cerca di lottare contro l’abbandono sensibilizzando la popolazione e ospitando le associazioni.

Un dj set, intratterrà i visitatori e li accompagnerà nei vari momenti. Sarà possibile anche pranzare “open air” nella verde area con i propri congiunti per rilassarsi all’aria aperta.

Non una semplice fiera, ma un vero e proprio momento di intrattenimento educativo che da otto anni caratterizza tutte le tappe della manifestazione.

L’edutaiment sarà il fil-rouge della due giorni Quattrozampeinfiera che quest’anno in diverse città italiane riproporrà, con lo stesso spirito, la possibilità di condividere col proprio compagno a quattro zampe un’esperienza ludica ma anche formativa.

Alla due giorni di Bologna seguiranno gli incontri di Napoli (18 e 19 settembre), di Milano (2 e 3 ottobre) e di Vicenza (20 e 21 novembre).

L’ingresso alla fiera è a pagamento:

– Biglietto on line € 7,70

– Buono Sconto scaricato dal sito www.quattrozampeinfiera.it € 8

– Prezzo intero € 11

Orari: 10 – 20

L’ingresso è gratuito per i bambini 0-10 anni non compiuti, cani e gatti.

È obbligatorio presentarsi con mascherina e rispettare il distanziamento sociale.

Per informazioni è possibile mandare una email info@quattrozampeinfiera.it

telefonare al numero 0362 1636218 o visitare il sito www.quattrozampeinfiera.it

Quattrozampeinfiera è inserita nel calendario 2021 di Events Factory Italy, la società di BolognaFiere.

LE INIZIATIVE PER IL PUBBLICO

QUATTRO ZAMPE – la Rivista

Nell’ottica di vivere una giornata da protagonisti, i visitatori potranno partecipare al casting fotografico della rivista “Quattro Zampe”, tra i fondatori della fiera stessa. La foto più votata sarà pubblicata in copertina il mese successivo.

#UNSELFIEXQZF

Per essere sempre in sintonia con i social, torna la gettonatissima iniziativa: nei giorni precedenti la fiera, chiunque può pubblicare sulla pagina Facebook o Instagram di QuattroZampeInFiera un selfie con il proprio cane o gatto. I 3 scatti che otterranno più “Mi Piace” potranno accedere gratuitamente alla manifestazione.

FACCE DA QUATTROZAMPEINFIERA

Nello stand FOTO E VIDEO DI FLAVIO PROPERZIO potete farvi immortalare con il vostro cane o gatto per partecipare al contest “Facce da Quattrozampeinfiera”. Gli scatti migliori saranno stampati, caricati sui social ed esposti nelle tappe successive.

DOGGY SHOW by Monge

A grande richiesta, si terrà la sfilata dedicata a tutti i cani fantasia: un momento di celebrità sulla passerella che potrete vivere come protagonisti in compagnia del vostro cane meticcio. Tanti omaggi e premi offerti da Monge.

DOG DRIFT CAR: cani e motori, che passione!

Drift – il cane che fa cose – è arrivato in città… Il primo vero appassionato di motori, che di auto sportive e gomme fumanti se ne intende alla grande!

Ospiterà i visitatori e i loro cani nella sua area attività per provare esercizi e giochi da Stunt-dog con gomme e coni.

QUATTROZAMPEINFIERA DOG WINNER by Farmina

Doppia esposizione cinofila amatoriale destinata a cani di razza con o senza pedigree. Tutti i cani di razza potranno essere giudicati sul ring di una vera propria esposizione cinofila amatoriale, i best ten si sfideranno per aggiudicarsi il Premio Farmina Bologna 2021.

PER CHI CERCA UN CANE O GATTO

Chi è intenzionato ad inserire un nuovo cane o gatto nel proprio nucleo familiare verrà aiutato e consigliato nell’individuare quello più in linea con il proprio carattere e stile di vita. Una scelta consapevole del proprio compagno a quattro zampe è il presupposto più importante per costruire un rapporto bello ed armonioso e per evitare il più possibile equivoci.

VILLAGGIO DELLE RAZZE CANINE by Farmina

Saranno presenti allevatori di razze canine che illustreranno le loro diversissime caratteristiche e peculiarità. Tra le altre presenzieranno razze come il Bassotto, il Bouledogue francese, il Pumi, il Pastore Maremmano, il Collie, il Lhasa apso, il Barbone gigante, etc.

LE ASSOCIAZIONI A SUPPORTO DELLE ADOZIONI CONSAPEVOLI

Per coloro che invece volessero adottare un cane o un gatto nel proprio nucleo familiare, diverse sono le associazioni che presenziano all’interno della fiera.

Chi non comprende con chiarezza l’impegno, la dedizione e le cure richieste da un animale, spesso finisce per abbandonarlo!

PER I CUCCIOLI A 2 ZAMPE

IL MONDO DI TITO’

Un progetto editoriale per bambini dove la protagonista – Titò e il suo cane Django – affrontano le problematiche risolvendole con soluzioni geniali e al tempo stesso pratiche e sostenibili. Alla base dei racconti c’è l’educazione al rispetto dell’essere umano, delle diversità, degli animali, della natura e dell’ambiente.

La ricerca di soluzioni, nel Mondo di Titò, viene definita, “Costruzione di Desideri” e il filo conduttore di tutto il progetto è: “Non esistono problemi ma solo soluzioni”.

LE ATTIVITÀ DA TESTARE COL PROPRIO CANE

SPORT PER TUTTI I TIPI DI CANI

Gli “umani” potranno cimentarsi gratuitamente con i loro cani e sotto la guida di esperti educatori cinofili in varie attività sportive come Dog Agility, Rally dance, la Dogdance, il Mantrailing, il TTouch, la Minddogness e tante altre!

BATTESIMO DELL’ACQUA CANI EROI NATURAL TRAINER – SICS

Gli operatori della SICS si occuperanno dell’avvicinamento e del supporto in acqua dei vostri cani, anche di quelli più timorosi per convincerli a godersi una bella nuotata all’interno della nostra piscina.

CAMPO MACERIE CANI EROI NATURAL TRAINER – CSEN SOCCORSO

In questa area saranno diverse le dimostrazioni effettuate dalle squadre dello CSEN SOCCORSO e numerose le attività che i visitatori stessi potranno testare con i loro cani per vivere UN GIORNO DA EROI!

DOG AGILITY CANI EROI NATURAL TRAINER

Ostacoli, tunnel, slalom, passerelle… a disposizione di tutti i visitatori e dei loro cani per approcciare questa splendida disciplina fatta di agilità, scatti, salti e tanto divertimento…

AREA PUPPY – ASD SCUOLA CINOFILA SCODINZOLANDO

Socializzazione, percorsi propriocettivi e basi dell’educazione per cani di età compresa fra i 4 e i 10 mesi. I vs cuccioli (superiori ai 4 mesi) potranno imparare a scoprire in modo stimolante il mondo che li circonda.

PASSEGGIATA AL GUIZAGLIO – ASD SCUOLA CINOFILA SCODINZOLANDO

Analisi dei comportamenti sgraditi nella gestione del cane al guinzaglio e risoluzione delle relative problematiche. I cani più esuberanti impareranno a rispettare il guinzaglio e la gestione della passeggiata.

TELLINGTON TTOUCH®

sabato – PAOLA SANTI – Practitioner 2 Tellington TTouch®

domenica – DANIELA GIUSTINIANI

Il tuo cane ha paura? Tira al guinzaglio? È troppo agitato? È uno sportivo? O semplicemente è un po’ anziano o un cucciolo che ha bisogno di fare esperienze? Il Tellington TTouch ®, è metodo cognitivo relazionale gentile e positivo che coniuga lavoro sul corpo e gli esercizi a terra per migliorare la coordinazione e l’equilibrio. Un buon equilibrio fisico influenza positivamente anche lo stato mentale ed emozionale, incentiva gli animali ad essere più calmi e aumenta la capacità di concentrazione e apprendimento sviluppando l’autocontrollo e la fiducia in sé stessi. La mancanza di questi requisiti è alla radice di molti comportamenti indesiderati e interferisce con la capacità di apprendimento. Il Tellington TTouch® è inoltre utile nel migliorare la comunicazione e l’intesa fra l’animale e la sua persona. Non è necessario conoscere l’intera filosofia del Metodo per applicarlo sul nostro animale. Imparare alcuni semplici tocchi o imparare a gestire il guinzaglio per comunicare può già fare una differenza.

MINDDOGNESS – MEDITARE A SEI ZAMPE – CRISTINA SERRA

Agli interessati verrà proposta una breva introduzione teorica su che cos’è la meditazione mindfulness (o di consapevolezza) e quali sono i benefici che si ottengono dal praticarla. E poi si introdurrà la pratica della meditazione assieme al cane, sempre in via teorica. Questa prima parte dura 10-13 minuti. A seguire si proporrà una parte pratica di meditazione assieme al proprio cane, di circa 10 minuti

DOGDANCE – sabato – ELISA GRAZIOSI

Non è necessario saper ballare per potersi avvicinare alla dog dance. Non è solo una disciplina sportiva, ma anche un’attività ludica finalizzata ad una migliore relazione per un binomio che, passo dopo passo, a ritmo di musica o meno, diventa sempre più saldo. Insegneremo al cane alcuni comportamenti che nel tempo diverranno competenze nel suo ricco bagaglio. A noi la scelta se collegarli poi a ritmo di musica e trasformarli realmente in dog dance, attività che si applica anche al campo della riabilitazione comportamentale. È infatti sempre più dimostrabile il suo impatto positivo sulle paure, le insicurezze, la mancanza di autoefficacia e l’eccesso di energie che possono essere reincanalate in maniera mirata e costruttiva.

RALLY DANCE – domenica – CENTRO CINOFILO VITA DA CANI ASD E CENTRO CINOFILO DOG&FUN ASD

E’ una disciplina adatta a tutti i cani e conduttori, aiuta a rinforzare la relazione divertendosi. E’ una disciplina molto completa: ci sono condotte, tricks, agilità, salti, concentrazione, armonia. E’ un percorso a cartelli lungo il quale cane e conduttore devono eseguire figure di Dog Dance.

MANTRAILING – CENTRO CINOFILO A MUSO DURO ASD

Il mantrailing è un’attività cinofila che permette la ricerca di persone scomparse utilizzando le straordinarie capacità olfattive del nostro cane, che sarà in grado di ricostruire il percorso di un individuo partendo da un campione di odore. Basandosi su un istinto innato, è praticabile da qualunque tipologia di cane e a qualunque età, in ogni tipo di contesto urbano o extraurbano e si resta comunque sempre vicini perché si utilizzano pettorina e lunghina di 5 mt. Aumenta la capacità di concentrazione del cane, sviluppando un grande senso di collaborazione e fiducia ed è adatto sia per cani sensibili o fobici, sia per cani più nevrili o facilmente eccitabili.