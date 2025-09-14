A Bologna “Focus Vini d’Abruzzo”, lunedì 15 settembre, Hotel Relais Bellaria

BOLOGNA – LUNEDÌ 15 SETTEMBRE

Hotel Relais Bellaria**** Via Altura, 11 bis – BOLOGNA

Focus: VINI D’ABRUZZO

Incontro di promozione e degustazione

Go Wine riprendere gli appuntamenti a Bologna dopo la pausa estiva con un evento in hotel lunedì 15 settembre.

L’evento si inserisce in degustazione tematiche che Go Wine propone con cadenza periodica, privilegiando in questo caso il tema della enografia regionale.

Protagonisti le diverse aree di produzione dell’Abruzzo vinicolo, in evidenza il montepulciano e gli altri vitigni autoctoni a bacca bianca.

Nella sala del Hotel Relais Bellaria una sorta di salotto del vino, dove approfondire volti e vini della viticoltura della regione.

L’evento è rivolto a professionisti del settore, soci Go Wine e simpatizzanti.

Vi aspettiamo!

Presenti direttamente al banco d’assaggio con i loro vini le cantine

Barba Fratelli – Roseto degli Abruzzi (Te)

Casal Thaulero – Ortona (Ch)

Guardiani Farchione – Tocco Da Casauria (Pe)

Nododivino – Ortona (Ch)

Pescara Vini – Pratola Peligna (Aq)

Zaccagnini – Bolognano (Pe)

Nella sezione enoteca le seguenti cantine e vini

Buzzarone – Torrevecchia Teatina (Ch)

Abruzzo Pecorino Superiore Ruggito 2023

Abruzzo Cerasuolo Superiore Ruggito 2023

Cantina Frentana – Rocca San Giovanni (Ch)

Abruzzo Cococciola Costa del Mulino 2024

Abruzzo Pecorino Costa del Mulino 2024

Abruzzo Montepulciano Torre Vinaria 2022

Cantina Valle Tritana – Ofena (Aq)

Abruzzo Trebbiano Aufinum 2024

Abruzzo Montepulciano Riserva Tritàno 2021

Cantine Agriverde – Ortona (Ch)

Abruzzo Cococciola Riseis 2024

Abruzzo Pecorino Costa del Mulino 2024

Chiusa Grande – Nocciano (Pe)

Maiolica Igt Abracadabra 2024

Cerasuolo d’Abruzzo Dna D’Eusanio 2023

Il Feuduccio di Santa Maria d’Orni – Orsogna (Ce)

Pecorino Igt Feuduccio 2024

Abruzzo Montepulciano Feuduccio 2020

Pasetti – Francavilla Al Mare (Ch)

Abruzzo Pecorino Collecivetta 2024

Abruzzo Montepulciano Madonnella 2022

Tenuta Secolo IX – Castiglione A Casauria (Pe)

Colline Pesaresi Bianco Fonte Grotta 2023

Colline Pesaresi Passito 2020

Programma, orari e modalità di prenotazione:

Per garantire il miglior afflusso dei partecipanti e per permettere a un numero maggiore di persone di accedere al banco di assaggio, gli ingressi saranno suddivisi per turni (a cui sarà obbligatorio attenersi) e su prenotazione, da riceversi entro le ore 12 di lunedì 15 settembre.

Orari e turni di degustazione

Ore 16.30-18.00 Anteprima: degustazione per professionisti del settore e giornalisti.

La richiesta di accredito avviene tramite mail. Go Wine verificherà e confermerà l’accredito per iscritto.

Ore 18.00-22.00: turno di apertura del banco d’assaggio al pubblico di enoappassionati;

Il costo della degustazione per il pubblico è di € 20,00 (€ 13,00 Soci Go Wine, rid. soci associazioni di settore € 16,00). L’ingresso sarà gratuito per coloro che decidono di associarsi a Go Wine (benefit non valido per i soci familiari).

L’iscrizione sarà valevole fino al 31 dicembre 2026. E’ possibile indicare già all’atto della prenotazione la volontà di associarsi (in tal caso si potrà versare la quota associativa, poi partecipando all’evento senza altri costi e ritirando il pacco soci al termine).

Per info e prenotazioni

Associazione Go Wine Alba tel. 0173 364631 stampa.eventi@gowinet.it