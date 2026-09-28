30 settembre: all’Università di Parma il seminario “Verde e Blu come beni comuni di salute dal portato etico e di equità sociale”

Alle 15 al Centro Sant’Elisabetta

PARMA – Il Centro Etica Ambientale di concerto con l’Università di Parma, su proposta dell’Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente e Energia Emilia-Romagna (Arpae) e del Consorzio Interuniversitario Nazionale per le Scienze Ambientali (CINSA), organizza per il 30 settembre un seminario pubblico sui profili etici e di salute di Verde Blu.

L’appuntamento, aperto a tutte le pesone interessate, è in programma per le 15 al Centro Sant’Elisabetta (Campus Scienze e Tecnologie).

Il seminario (Verde e Blu come beni comuni di salute dal portato etico e di equità sociale) è parte integrante delle attività di formazione e divulgazione previste nell’ambito del progetto di ricerca quadriennale Il buon uso degli spazi verdi e blu per la promozione della salute e del benessere (VeBS), finanziato dal Ministero della Salute all’interno del PNC (investimento 1.2: Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima).

Le istituzioni e le organizzazioni interessate sono chiamate a svolgere una riflessione intergenerazionale e interdisciplinare sul rapporto tra ambiente, salute e giustizia sociale facendo perno sull’ecologia integrale per interpretare il ruolo primario che assumono le aree verdi e blu nelle città contemporanee anche per l’acutizzarsi della crisi climatica in atto. Il verde e il blu non sono ornamenti urbani o prerogative di determinate aree residenziali, ma piuttosto beni comuni a supporto della vita, della salute pubblica e delle relazioni, la cui efficacia dipende fra l’altro dalla qualità, dalla prossimità, dalla sicurezza e dall’equità della loro fruizione. Da questi presupposti prenderà le mosse il seminario.

PROGRAMMA

15.00 Saluto – Paolo Ferrecchi (Arpae), Nelson Marmiroli (CINSA, Università di Parma), Giovanni Tedeschi (CEA)

15.05 Apertura – Giacinto Ciappetta (Arpacal)

Verde e Blu come infrastrutture di salute pubblica e di equità sociale

15.15 Maria Giulia Gatti (AUSL Modena) e Rosanna Giordano (AUSL Parma)

Aree verdi e Blu: mitigazione del calore nel Comune di Modena e distribuzione della fragilità

15.40 Alessandra Valentinelli (Forum Territoriale Permanente Parco delle Energie Lago ex SNIA)

Adattamento urbano: principi e processi

16.05 Chiara Vernizzi (Università di Parma, Assessora alla Rigenerazione Urbana e Urbanistica Comune di Parma)

Politiche urbane del nuovo secolo: servizi ecosistemici come strumenti di salute pubblica e di equità sociale

17.00 Panel – Annamaria Colacci (Chair – Arpae, Università di Bologna)

Scienza, urbanistica, etica e società – dalla partecipazione alla responsabilità. Il Verde Blu in scenario di cambiamento climatico, la città che cura e la città che esclude: dialogo tra visioni, confronto sul fare. Con la partecipazione di

Sergio Bernasconi (Associazione Italiana di Nutraceutica in Pediatria – AINPed)

(Associazione Italiana di Nutraceutica in Pediatria – AINPed) Giuseppe Boselli (Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna)

(Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna) Silvia Brini (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale)

(Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) Miriam Carluccio (ISDE – Medici per l’Ambiente)

(ISDE – Medici per l’Ambiente) Francesco Fulvi (Associazione Culturale Manifattura Urbana)

(Associazione Culturale Manifattura Urbana) Maurizio Impallomeni (Centro Etica Ambientale)

(Centro Etica Ambientale) Viviana Lucia (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale)

(Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) Elena Maestri (Università di Parma e Consorzio Interuniversitario Nazionale Scienze Ambientali)

(Università di Parma e Consorzio Interuniversitario Nazionale Scienze Ambientali) Laura Mancini (Istituto Superiore di Sanità)

(Istituto Superiore di Sanità) Francesco Saverio Renzulli (Commissione Ambiente Ordine Medici Chirurghi e Odontoiatri Parma)

(Commissione Ambiente Ordine Medici Chirurghi e Odontoiatri Parma) Giuseppe Ricciardi (Centro Etica Ambientale)

(Centro Etica Ambientale) Franca Zanichelli (Società Parmense Scienze Naturali)

Michele Zazzi (Università di Parma)

18.00 Discussione – Elena Maestri (CINSA, Università di Parma), Renzo Valloni (CEA)

La Carta Etica Verdeblu Salute Equità

Sarà presentata la bozza finale di un “manifesto” intitolato Carta Etica Verdeblu Salute Equità per raccogliere osservazioni prima della sua consegna al Ministero della Salute.

Partecipazione in presenza: libera, previa iscrizione sul posto

Per partecipare a distanza su Teams: scrivere (nome, cognome, mail) a segreteria@centroeticambientale.org