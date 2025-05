30 maggio: webinar “Politiche per il clima e spazi di partecipazione. Le assemblee dei cittadini come stimolo per la transizione ecologica?”

Dalle 14.30 su piattaforma Teams. Promosso dal CIRS, dall’Environmental Social Humanities Lab e dal corso di laurea magistrale in Giornalismo, cultura editoriale, comunicazione ambientale e multimediale dell’Università di Parma

PARMA – Politiche per il clima e spazi di partecipazione. Le assemblee dei cittadini come stimolo per la transizione ecologica? è il titolo del webinar in programma per venerdì 30 maggio a partire dalle 14.30 su piattaforma Teams (https://bit.ly/assembleecittadini).

L’incontro è promosso dal Centro Interdipartimentale di Ricerca Sociale (CIRS), dall’Environmental Social Humanities Lab e dal corso di laurea magistrale in Giornalismo, cultura editoriale, comunicazione ambientale e multimediale dell’Università di Parma nell’ambito del progetto di ricerca di Ateneo A climate of participation: European experiences of climate assemblies and ecological democratization.

Negli ultimi anni diversi Paesi e città europee hanno visto nascere esperienze di assemblee climatiche che hanno cercato di immaginare e proporre percorsi concreti di transizione ecologica. Quando queste esperienze possono davvero stimolare e rilanciare il dibattito e le policy sul clima nei diversi Paesi e municipalità? Quale è il bilancio concreto di queste prime esperienze? Sono destinate a estendersi e ad ampliarsi in altri contesti? Sono alcune delle domande a cui studiosi/e, esperti/e, amministratori e amministratrici cercheranno di rispondere nel corso del webinar.

Introdotto da Marco Deriu, docente di Comunicazione ambientale all’Università di Parma, il webinar si articolerà in due sessioni. La prima approfondirà il tema La pratiche deliberative in campo ambientale come stimolo per la democrazia con interventi di Emanuele Castelli, docente di Scienza politica all’Università di Parma, Giulio Citroni, docente di Scienza politica all’Università della Calabria, Edoardo Greblo, filosofo e saggista, Rodolfo Lewanski, dell’Associazione “Prossima Democrazia”

La seconda sessione dedicata a Il contesto italiano: le esperienze locali e l’orizzonte nazionale ospiterà gli interventi di Osman Arrobbio, che insegna Sociologia dell’ambiente e del territorio all’Università di Parma, Mauro Bigi, coordinatore Area ricerca-azione e sviluppo della Fondazione IU Rusconi Ghigi di Bologna, Giuliana Gemini e Alessandro Cattini, del Supporto tecnico Assemblea Cittadini sul Clima di Milano, Consorzio Poliedra, Politecnico di Milano, Giorgia Pavani, docente di Diritto costituzionale comparato e di EU Cities all’Università di Bologna e Gianluca Borghi, Assessore alla Sostenibilità ambientale, energetica e alla mobilità del Comune di Parma.

Il webinar è aperto al pubblico e si rivolge a studiosi/e, amministratori, amministratrici, componenti di associazioni, cittadine e cittadini.