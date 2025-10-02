3 ottobre: all’Università di Parma “Cinquant’anni di ricordi buoni”, Mulino Bianco si racconta a studentesse e studenti

Alle 9.30 un workshop al Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali

PARMA – In occasione del cinquantennale del Mulino Bianco, iconico brand del Gruppo Barilla che ha rivoluzionato il modo di far colazione in Italia, il 3 ottobre nel Plesso di via Kennedy dell’Università di Parma si terrà un workshop, indirizzato a studentesse e studenti di Scienze Economiche e Aziendali, che porrà al centro della riflessione il valore dell’innovazione e della comunicazione quali fattori determinanti di una strategia di successo di lungo termine.

All’incontro sono stati invitati manager ed esperti/e di comunicazione del Gruppo Barilla, che racconteranno la storia del brand e condivideranno esperienze e decisioni prese nel tempo che hanno consentito a Mulino Bianco di rappresentare nel settore alimentare uno dei riferimenti più conosciuti e amati dal pubblico.

Un’occasione unica per analizzare da vicino un modello di eccellenza che ha saputo fare sintesi di qualità, sostenibilità e attenzione ai cambiamenti sociali e culturali contribuendo così a trasformare la colazione in un rituale famigliare, condiviso e profondamente italiano.

L’incontro si terrà venerdì 3 ottobre dalle 9.30 alle 12.30 nell’Aula A del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali (via Kennedy, 6) e sarà ospitato nell’ambito del corso di Strategie di marketing delle filiere alimentari tenuto dal docente Guido Cristini. Il workshop sarà aperto a tutte le studentesse e a tutti gli studenti iscritti ai diversi corsi di laurea del Dipartimento interessati ad approfondire il tema della centralità dell’analisi dei comportamenti di acquisto e di consumo della domanda quale pre-condizione per accrescere il valore di marche e filiere.