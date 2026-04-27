29 aprile: all’Università di Parma convegno internazionale sull’evoluzione degli imballaggi sostenibili

Al Centro Sant’Elisabetta, nell’ambito del progetto di Alta Formazione “Le Sfide del Packaging per l’Economia Circolare”. Ricercatori e ricercatrici da Danimarca, Spagna e Austria a confronto con l’industria italiana

PARMA – È in programma per mercoledì 29 aprile alle 14.30 al Centro Sant’Elisabetta dell’Università di Parma (Campus Scienze e Tecnologie, Parco Area delle Scienze 95) il convegno International Experiences, Research and Comparative Perspectives on the Evolution of Sustainable Packaging, nell’ambito del progetto di Alta Formazione Le Sfide del Packaging per l’Economia Circolare. L’incontro potrà essere seguito in presenza oppure online.

Il quadro normativo europeo sull’imballaggio sta attraversando una fase di profonda trasformazione. Il Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR) impone all’intera filiera un aggiornamento urgente su temi ad alta complessità tecnica e scientifica: sicurezza chimica e tracciabilità dei materiali, requisiti su plastiche riciclate e imballaggi riutilizzabili, contaminanti emergenti, regolamentazione dei materiali a contatto con gli alimenti. Sono questi gli argomenti al centro della giornata del 29 aprile, affrontati con il contributo di esperte ed esperti tra i più autorevoli del settore.

La giornata sarà aperta dai saluti del Rettore Paolo Martelli e del Direttore del Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale Fulvio Celico e sarà introdotta dalla responsabile scientifica del progetto Antonella Cavazza e dal Direttore del Centro interdipartimentale per il packaging CIPACK dell’Università di Parma Roberto Montanari. In programma due tavole rotonde. Alla prima, dedicata agli aspetti di sicurezza e regolamentazione, parteciperanno esperte ed esperti di istituzioni europee di primo piano, con interventi di Emmanouil Tsochatzis (Aarhus University, Danimarca), di Cristina Nerin (University of Zaragoza, Spagna), di Marinella Vitulli (Food Contact Center) e di Victoria Krauter (Hochschule Campus Wien, Austria).

La seconda tavola rotonda sposta il focus sull’impresa e affronta il tema del trasferimento tecnologico e dell’impatto industriale del nuovo quadro normativo. Parteciperanno il docente Giuseppe Vignali per il CIPACK e il Tecnopolo dell’Università di Parma, Eleonora Umiltà per il Gruppo Chiesi, Raffaele Guadagno per Nordmeccanica ed Enrico Bedogni per Krones Group.

La partecipazione è gratuita ma la registrazione è obbligatoria:

https://forms.gle/HGB1pkGdq269nJLJ8

DAL 21 MAGGIO LA SPRING SCHOOL

La giornata del 29 aprile sarà anche l’occasione per il lancio ufficiale della Spring School — III edizione del progetto di Alta Formazione Le Sfide del Packaging per l’Economia Circolare, che prenderà il via il 21 maggio 2026 per 10 giornate formative: in presenza il 21 e 22 maggio e il 3, 4, 9, 10 e 11 giugno; solo online il 25, 26 e 27 maggio.

Il percorso è completamente gratuito, finanziato dai Fondi Europei FSE+, ed è aperto a laureate/i, dottorande/i, ricercatori e ricercatrici e professioniste/i residenti o domiciliate/i in Emilia-Romagna, o iscritte/i a un percorso universitario attivo in uno degli Atenei della Regione. Le iscrizioni sono già aperte.