‘Pensieri in dialogo’: all’Ariostea le lezioni di filosofia del Corriere della Sera

Martedì 28 aprile 2026 alle 17:00 incontro in sala Agnelli e in diretta video sul canale youtube Archibiblio web tv

FERRARA – In occasione dell’uscita della collana “Lezioni di Filosofia – Teoria e pratica del pensiero”, promossa da “Corriere della Sera” e “La Gazzetta dello Sport”, la sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via Scienze 17 Ferrara) ospiterà, martedì 28 aprile 2026 alle 17:00, un incontro aperto alla cittadinanza, con la partecipazione di alcuni autrici e autori.

In programma interventi di: Nicola Alessandrini, Marco Bertozzi, Micaela Latini, Simone Pollo e Corrado Del Bo.

L’incontro, a cura del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Ferrara, Istituto Gramsci e Istituto di Storia Contemporanea di Ferrara, potrà essere seguito anche in diretta video sul canale youtube Archibiblio web tv.

LA SCHEDA (a cura degli organizzatori)

L’iniziativa intende valorizzare il ruolo della divulgazione filosofica, rendendo accessibili a tutti temi spesso percepiti come complessi. Dalle grandi questioni della tradizione alle sfide più attuali – come la bioetica e la filosofia dell’intelligenza artificiale – i volumi offrono strumenti chiari per orientarsi nel pensiero e nella realtà contemporanea. L’incontro sarà un’occasione di dialogo e confronto, per mostrare come la filosofia possa uscire dagli ambiti specialistici e diventare patrimonio condiviso. Avvicinare il pensiero filosofico alla vita quotidiana significa infatti promuovere una maggiore consapevolezza critica e una partecipazione più attiva alla vita culturale.

Nicola Alessandrini è Direttore dell’Istituto Gramsci di Ferrara, insegnante di Filosofia nei licei e studioso del filosofo tedesco Ernst Bloch, cui ha dedicato la raccolta di interviste I sogni di cui è fatta la materia (Susil 2013) e di cui ha tradotto l’opera Avicenna e la sinistra aristotelica (Mimesis, 2018).

Marco Bertozzi è docente di Filosofia Teoretica presso l’Università di Ferrara. Tra le sue pubblicazioni: Filosofia ed economia in Adam Smith (1977); Thomas Hobbes: l’enigma del Leviatano (1983); La tirannia degli astri. Aby Warburg e l’astrologia di Palazzo Schifanoia (1985, 1999); Il detective melanconico (2008).

Micaela Latini è docente di letteratura tedesca all’Università di Ferrara, dove insegna anche Didattica della filosofia dell’immagine. Si occupa prevalentemente delle connessioni tra filosofia e letteratura nel Settecento e nel Novecento tedesco, ma anche della questione atomica e degli Animal Studies. Tra le sue pubblicazioni più recenti: Filosofia della letteratura (Corriere della Sera, 2026).

Simone Pollo è professore associato di Filosofia morale al Dipartimento di Filosofia dell’Università di Roma “Sapienza”. I suoi interessi di ricerca sono la naturalizzazione dell’etica, l’etica animali ambientale, la filosofia della biologia e le questioni del rapporto fra scienza e società.

Corrado Del Bo è professore ordinario al Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Bergamo. Si occupa prevalentemente di teorie della giustizia e valutazione etica delle scelte pubbliche.

► Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Ariostea di Ferrara alla pagina: http://archibiblio.comune.ferrara.it

Link diretto al canale youtube Archibiblio web tv con le dirette e l’archivio delle registrazioni degli incontri:

https://www.youtube.com/channel/UC1_ahjDGRJ3MgG45Pxs90Bg