27 aprile: all’Università di Parma incontro su crimini ambientali, mafie e rifiuti

Alle 9.30 in Aula dei Filosofi, organizzato dal Centro Studi in Affari Europei e Internazionali nell’ambito della collaborazione con l’Osservatorio Permanente Legalità

PARMA – S’intitola Crimini ambientali, mafie e rifiuti. Una prospettiva multidisciplinare l’incontro in programma per lunedì 27 aprile alle 9.30 nella Sede centrale dell’Università di Parma (Aula dei Filosofi, via Università 12). Organizzato dal Centro Studi in Affari Europei e Internazionali – CSEIA nell’ambito della collaborazione con l’Osservatorio Permanente Legalità dell’Ateneo, l’appuntamento intende offrire una lettura approfondita e interdisciplinare del rapporto fra criminalità ambientale, organizzazioni mafiose e gestione illecita del ciclo dei rifiuti, mettendo in dialogo prospettive sociologiche, storiche e giuridico-penali. Il dibattito si concentrerà sui fattori economici e politici che hanno favorito la diffusione di questi fenomeni, evidenziando le connessioni tra circuiti criminali ed economia legale.

Particolare attenzione sarà dedicata alle conseguenze di queste attività illecite, che incidono sull’ambiente, sulla salute pubblica, sui territori e sul rapporto di fiducia tra persone e istituzioni. L’analisi sarà arricchita dal riferimento a casi emblematici della storia italiana recente, dalle “Navi dei veleni” alla Terra dei Fuochi, fino alle più recenti dinamiche emerse nel contesto lombardo.

Interverranno Thomas Aureliani (Università di Milano), Andrea Carnì (Università di Milano) e Demetrio Villani (Università di Roma Tor Vergata). L’incontro, aperto al pubblico, sarà introdotto da Emanuele Castelli, Delegato del Rettore per la Giustizia sociale e Direttore dello CSEIA, e coordinato dalla docente di Diritto internazionale Laura Pineschi.