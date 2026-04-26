Serie B: Gemini Med: trasferta positiva a Montorio

Serie D femm.: Netta vittoria della Titan Services con l’Alfonsine: salvezza raggiunta e sesto posto in classifica finale

SAN MARINO – Serie B. Montorio al Vomano – Gemini Med San Marino 1 a 3 (19/25 28/26 14/25 16/25). Arbitri: Federico Iannella (1°) e Valerio di Nino (2°). Bella vittoria della Gemini Med in quel di Montorio al Vomano contro una squadra bisognosa di punti per evitare la retrocessione. Partita giocata su ritmi alti che lascia ben sperare per gli ultimi due impegni di campionato. “Siamo tornati al completo e siamo tornati a esprimere quel gioco che ci ha caratterizzato nei nostri momenti migliori di questo campionato – commenta a fine partita Roberto Pascucci, allenatore sammarinese. – Il fatto di esserci tutti ci ha consentito di lavorare bene anche in allenamento, aumentando i ritmi e i risultati si sono visti. Tutti i giocatori hanno dato il loro contributo: anche i giovani subentrati dalla panchina. Nel quarto set il palleggiatore Rondelli è dovuto uscire per un risentimento muscolare ed è stato egregiamente sostituito da Ceccolini. Continua anche il momento di grande crescita del centrale Facchi che oggi ha messo a referto 15 punti. La banda Frascio, al rientro, ne ha fatti 26. Ora ci attendono le ultime due partite di campionato, molto difficili, contro Ferrara in casa e con il Rubicone fuori. Cercheremo di dare il massimo e di proporre il nostro gioco“.

Tabellino Montorio. Omaggi 7, Lepidi 1, Marco Tullio 4, Mariani 1, D’Ugo 15, Alberga 17, Provvisiero, Alemanno, Cesarini 2, Del Vecchio 8, Nuvolone. N.E. Grausberg, Gallo, Di Nicola, Di Mattia. Ace 6. Battute sbagliate13 . Muri punto 7. All. Giovanni Rosichini.

Tabellino Gemini Med. Frascio 26, Rondelli 2, Bernardi 1, Facchi 15, Giri, Rizzi (L1), Borghesi, Benvenuti 8, Orazi 3, Oforah 18, Conti 1, Ceccolini, Tuccelli (L2), Mazza, Seveglievich 2.. Ace 6. Battute sbagliate13 . Muri punto 11. All. Roberto Pascucci.

Classifica. Sab Group Rubicone 60, La Nef Re Salmone Osimo 56, Novavolley Loreto 52, Querzoli Forlì 50, Gemini Med San Marino 47, Cavallino 4 Torri Ferrara 47, Sabini Castelferretti 40, Okkaido Bologna 35, Paoloni Macerata 34, Sios Novavetro San Severino Marche 32, M&G Grottazzolina 21, Don Celso Volley Fermo 13, Volley Montorio 11, Consar Pietro Pezzi Ravenna 6.

Prossimo turno (penultima di campionato). Gemini Med San Marino – Cavallino 4 Torri Ferrara. Sabato 2 maggio alle 17.30 a Serravalle.

Serie D femm. Titan Services – Alfonsine 3 a 0 (25/16 25/22 25/19). Netta e chiara vittoria della Titan Services che, grazie ai tre punti conquistati sabato 25 nella sfida casalinga contro Alfonsine, agguanta una sicura salvezza e un non disprezzabile sesto posto in una classifica incredibilmente corta. “Partita vera, seria: Alfonsine voleva fare punti e noi dovevamo vincere. – dice a fine partita coach Stefano Sarti. – È stato un incontro tirato e ne è venuto fuori un 3 a 0 meritato, anche grazie al gioco che finalmente abbiamo ritrovato. Tiezzi è rientrata a palleggiare solo ieri ma ha disputato una bellissima partita. A dir la verità, tutte le ragazze hanno giocato bene. Abbiamo giocato di squadra e ottenuto un bel risultato che fa coppia con la finale under 18 territoriale che giochiamo oggi, domenica 26 aprile, contro l’Unica Volley a Misano: un’altra grande soddisfazione“.

Tabellino Titan Services. Tiezzi 5, Tura 12, Sarasini 14, Ghinelli 8, Muccioli 1, Guerra 2, Menicucci 4, Lazzari, Pasolini (L1), Petre Paoloni (L2). N.E. Cesarini, Traversi, Stefanelli, Tassi Pistarelli. All. Stefano Sarti.

Classifica finale. Vtr Rimini 54, Vbr Liverani Lugo 49, Idea Volley Bellaria 35, Mattei Ravenna 35, Unica Volley Rimini 29, Titan Services San Marino 29, Alfonsine 29, Figurella Rimini 28, Acerboli Santarcangelo 28, Bcc Romagnolo Cesena 27, Caf Acli Stella Rimini 27, Volley Academy Benelli 26.