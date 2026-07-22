26°ERF: Cordilegi: racconti fluttuanti il 22 luglio ad Alfonsine

ALFONSINE (RA) – XXVI EMILIA ROMAGNA FESTIVAL – ERF

1° luglio – 12 settembre 2026

Classico è contemporaneo

Cordilegi: racconti fluttuanti

MARTA CELLI arpa celtica, voce, loop station

Mercoledì 22 luglio, ore 21:00

ALFONSINE – Giardino della Biblioteca Comunale

Mercoledì 22 luglio alle ore 21:00, presso il Giardino della Biblioteca Comunale di Alfonsine, l’arpista, cantante e artista Marta Celli porterà i brani delle tradizioni europee, dalla Scozia alla Turchia, passando per il Portogallo, con Cordilegi: racconti fluttuanti, un concerto delicato e poetico, nell’ambito del XXVI Emilia Romagna Festival.

L’arpa celtica è uno strumento magico e complesso, capace di evocare con il suo suono caratteristico le atmosfere di un mondo distante, a volte perduto: porti sull’oceano dove le onde muggiscono, boschi dove si nascondono le fate, una principessa trasformata in cigno, un pesce dorato che esaudisce desideri, antichi galeoni carichi di meraviglia. Cordilegi è veramente uno spettacolo unico, che trae la propria energia dalla miscellanea di storie ed etnie che ribolle nel cuore di questo continente – uno spettacolo ideato ed eseguito da Marta Celli con un carillon di lamina ferro e immagini dorate, accompagnato dalla sua voce celestiale e dalla sua arpa celtica, evocando racconti che affondano le radici nella profondità delle nostre culture – racconti che appartengono a tutti, e che non sono mai appartenuti a nessuno, come se fossero spuntati dalla terra stessa e dal mare, e che solo un’artista ispirata e completa come Marta Celli può portare in vita davanti al pubblico dell’Emilia Romagna Festival, con la sua consapevolezza e il suo amore per le tradizioni europee, dalla Scozia alla Turchia, passando per il Portogallo e per la Spagna sefardita.

Marta Celli da anni si dedica allo studio del rapporto tra arpa e canto popolare. Già nel 2003 aveva costituito il gruppo di arpisti e cantastorie tra la Romagna e l’Irlanda: i Folafulanta. È nel 2009 che invece dà vita al duo Alarc’h, con cui suona in alcuni tra i più importanti festival di musica folk e celtica nazionali dal Festival Interceltique de Lorient (Francia), a Celtica, al Ravenna Festival, al Premio Andrea Parodi, al Bundan Celtic Festival, al Fairylands di Guidonia, alle Giornate Medievali S. Marino, al Plan Folk Festival, e altri ancora. Dal 2014 collabora con il compositore turco Ozgur Karagunes e l’omonimo ensemble di Istanbul, colorando sempre più il suo suono con elementi orientali. Questa esperienza la porta a inserire alla conclusione di Cordilegi il brano turco Kirpigin kasina degdigi zaman. Questo viaggio di scoperta e assorbimento di nuovi ritmi la riporta nel 2018 alle sue radici con il suo ultimo progetto di cantautorato italiano Le Traiettorie delle Mongolfiere con il chitarrista e cantante Diego Veronese. Marta Celli ha realizzato cinque album: The rambling tree (2010) e Caminantes del azul (2013) con Alarc’h, Le traiettorie delle Mongolfiere (2019) con l’omonimo duo, mentre Serenata per un pesciolino d’oro (2011) e Il sogno di Clara (2020) sono i due dischi di arpa solista. Vive a Faenza, dove continua a combinare il suo amore per il suono a quello per il colore.

IN CASO DI MALTEMPO

Cinema Teatro Gulliver, piazza della Resistenza 2

INGRESSO

Ingresso €5 – Fino a 10 anni €1

PROGRAMMA

Green Loch, Scozia

Monaghan jig, Irlanda

A maid that’s deep in love, Inghilterra

Vantans vals, Svezia

Romeiro ao lonxe, Galizia

Cantigas de Santa Maria, Portogallo

Morenika, Spagna sefardita

Ar soudarded, Bretagna

Dame Lombarde, Francia

Kirpigin kasina degdigi zaman, Turchia

BIOGRAFIA ARTISTA

Marta Celli nasce a Forlì dove si dedica fin da bambina e con la stessa passione alla musica e alla pittura. Nel 2003 costituisce il gruppo di arpisti e cantastorie tra la Romagna e l’Irlanda : i “Folafulanta”. Nel 2009 dà vita al duo “Alarc’h”, con cui suona in alcuni tra i più importanti festival di musica folk e celtica nazionali dal Festival Interceltique de Lorient (Francia)a Celtica (Ao),al Ravenna Festival (RA), Premio Andrea Parodi (CA), Bundan Celtic festival (Bondeno-Fe), Fairylands (Guidonia-Rm), Giornate Medievali S.Marino (RSM), Feste Medioevali di Affi (VR) Mercantia (Certaldo-Fi), Al Plan Folk festival (S. Vigilio di Marebbe-Bz), Le fiere del teatro (Sarmede-Tv), Boschi Incantati (Auronzo di Cadore e Ospitale di Cadore-Bl), Ernica Etnica (Veroli-FR) ed esibendosi anche in contesti di prestigio come il Chiostro di S.Francesco (Cesena-Fc), Chiostro Biblioteca Oriani (Ra), Teatro Alighieri di Ravenna,Teatro Diego Fabbri di Forlì, Teatro Bonci di Cesena, Palazzo del Governo (Forlì-Fc). Dal 2014 collabora con il compositore turco Ozgur Karagunes e l’omonimo ensamble di Istanbul colorando sempre più il suo suono con elementi orientali. Questo viaggio di scoperta e assorbimento di nuovi ritmi la riporta nel 2018 alle sue radici con il suo ultimo progetto di cantautorato italiano“Le Traiettorie delle Mongolfiere” con il chitarrista e cantante Diego Veronese. Ha realizzato cinque album: “The rambling tree” (2010) e “Caminantes del azul” (2013) con Alarc’h, “Le traiettorie delle Mongolfiere” (2019) con l’omonimo duo , mentre “Serenata per un pesciolino d’oro” (2011) e “Il sogno di Clara” (2020) sono i due dischi di arpa solista. Vive a Faenza. dove continua a combinare il suo amore per il suono a quello per il colore.

CREDITS

Emilia Romagna Festival è realizzato grazie al contributo e sostegno di:

Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna

e di un’importante rete di Comuni:

Forlì, Imola, Codigoro, Comacchio, Castel San Pietro Terme, Alfonsine, Bagnara di Romagna, Borgo Tossignano, Castel Bolognese, Castel Guelfo di Bologna, Città Metropolitana di Bologna, Faenza, Lugo, Mordano, Riolo Terme, Russi, Tredozio.

Anche per il 2026 Emilia Romagna Festival potrà contare sul supporto di numerosi enti e privati:

Fondazione Cassa di Risparmio di Imola

Con.Ami – Consorzio Azienda Multiservizi Intercomunale

Curti – Costruzioni Meccaniche S.p.A.

Banca di Imola

Andalò Gianni S.r.l.

Terme di Castel San Pietro Terme

Terme di Cervia

Confindustria Emilia Area Centro – Delegazione imolese

Clai

Gruppo Hera

Sfera S.r.l.

Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì

Fondazione Dozza Città d’Arte

Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A.

Cooperativa Ceramica d’Imola S.c.

Prima Vista Lounges

Scardovi & Giordani

BCC Ravennate Forlivese e Imolese

Famiglia Mercelli

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Informazioni

Emilia Romagna Festival – tel. 0542 25747

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