26°ERF: Cordilegi: racconti fluttuanti il 22 luglio ad Alfonsine

ALFONSINE (RA) – XXVI EMILIA ROMAGNA FESTIVAL – ERF
1° luglio – 12 settembre 2026
Classico è contemporaneo
Cordilegi: racconti fluttuanti
MARTA CELLI arpa celtica, voce, loop station
Mercoledì 22 luglio, ore 21:00
ALFONSINE – Giardino della Biblioteca Comunale
Mercoledì 22 luglio alle ore 21:00, presso il Giardino della Biblioteca Comunale di Alfonsine, l’arpista, cantante e artista Marta Celli porterà i brani delle tradizioni europee, dalla Scozia alla Turchia, passando per il Portogallo, con Cordilegi: racconti fluttuanti, un concerto delicato e poetico, nell’ambito del XXVI Emilia Romagna Festival.
L’arpa celtica è uno strumento magico e complesso, capace di evocare con il suo suono caratteristico le atmosfere di un mondo distante, a volte perduto: porti sull’oceano dove le onde muggiscono, boschi dove si nascondono le fate, una principessa trasformata in cigno, un pesce dorato che esaudisce desideri, antichi galeoni carichi di meraviglia. Cordilegi è veramente uno spettacolo unico, che trae la propria energia dalla miscellanea di storie ed etnie che ribolle nel cuore di questo continente – uno spettacolo ideato ed eseguito da Marta Celli con un carillon di lamina ferro e immagini dorate, accompagnato dalla sua voce celestiale e dalla sua arpa celtica, evocando racconti che affondano le radici nella profondità delle nostre culture – racconti che appartengono a tutti, e che non sono mai appartenuti a nessuno, come se fossero spuntati dalla terra stessa e dal mare, e che solo un’artista ispirata e completa come Marta Celli può portare in vita davanti al pubblico dell’Emilia Romagna Festival, con la sua consapevolezza e il suo amore per le tradizioni europee, dalla Scozia alla Turchia, passando per il Portogallo e per la Spagna sefardita.
Marta Celli da anni si dedica allo studio del rapporto tra arpa e canto popolare. Già nel 2003 aveva costituito il gruppo di arpisti e cantastorie tra la Romagna e l’Irlanda: i Folafulanta. È nel 2009 che invece dà vita al duo Alarc’h, con cui suona in alcuni tra i più importanti festival di musica folk e celtica nazionali dal Festival Interceltique de Lorient (Francia), a Celtica, al Ravenna Festival, al Premio Andrea Parodi, al Bundan Celtic Festival, al Fairylands di Guidonia, alle Giornate Medievali S. Marino, al Plan Folk Festival, e altri ancora. Dal 2014 collabora con il compositore turco Ozgur Karagunes e l’omonimo ensemble di Istanbul, colorando sempre più il suo suono con elementi orientali. Questa esperienza la porta a inserire alla conclusione di Cordilegi il brano turco Kirpigin kasina degdigi zaman. Questo viaggio di scoperta e assorbimento di nuovi ritmi la riporta nel 2018 alle sue radici con il suo ultimo progetto di cantautorato italiano Le Traiettorie delle Mongolfiere con il chitarrista e cantante Diego Veronese. Marta Celli ha realizzato cinque album: The rambling tree (2010) e Caminantes del azul (2013) con Alarc’h, Le traiettorie delle Mongolfiere (2019) con l’omonimo duo, mentre Serenata per un pesciolino d’oro (2011) e Il sogno di Clara (2020) sono i due dischi di arpa solista. Vive a Faenza, dove continua a combinare il suo amore per il suono a quello per il colore.
IN CASO DI MALTEMPO
Cinema Teatro Gulliver, piazza della Resistenza 2
INGRESSO
Ingresso €5 – Fino a 10 anni €1
PROGRAMMA
Green Loch, Scozia
Monaghan jig, Irlanda
A maid that’s deep in love, Inghilterra
Vantans vals, Svezia
Romeiro ao lonxe, Galizia
Cantigas de Santa Maria, Portogallo
Morenika, Spagna sefardita
Ar soudarded, Bretagna
Dame Lombarde, Francia
Kirpigin kasina degdigi zaman, Turchia
BIOGRAFIA ARTISTA
Marta Celli nasce a Forlì dove si dedica fin da bambina e con la stessa passione alla musica e alla pittura. Nel 2003 costituisce il gruppo di arpisti e cantastorie tra la Romagna e l’Irlanda : i “Folafulanta”. Nel 2009 dà vita al duo “Alarc’h”, con cui suona in alcuni tra i più importanti festival di musica folk e celtica nazionali dal Festival Interceltique de Lorient (Francia)a Celtica (Ao),al Ravenna Festival (RA), Premio Andrea Parodi (CA), Bundan Celtic festival (Bondeno-Fe), Fairylands (Guidonia-Rm), Giornate Medievali S.Marino (RSM), Feste Medioevali di Affi (VR) Mercantia (Certaldo-Fi), Al Plan Folk festival (S. Vigilio di Marebbe-Bz), Le fiere del teatro (Sarmede-Tv), Boschi Incantati (Auronzo di Cadore e Ospitale di Cadore-Bl), Ernica Etnica (Veroli-FR) ed esibendosi anche in contesti di prestigio come il Chiostro di S.Francesco (Cesena-Fc), Chiostro Biblioteca Oriani (Ra), Teatro Alighieri di Ravenna,Teatro Diego Fabbri di Forlì, Teatro Bonci di Cesena, Palazzo del Governo (Forlì-Fc). Dal 2014 collabora con il compositore turco Ozgur Karagunes e l’omonimo ensamble di Istanbul colorando sempre più il suo suono con elementi orientali. Questo viaggio di scoperta e assorbimento di nuovi ritmi la riporta nel 2018 alle sue radici con il suo ultimo progetto di cantautorato italiano“Le Traiettorie delle Mongolfiere” con il chitarrista e cantante Diego Veronese. Ha realizzato cinque album: “The rambling tree” (2010) e “Caminantes del azul” (2013) con Alarc’h, “Le traiettorie delle Mongolfiere” (2019) con l’omonimo duo , mentre “Serenata per un pesciolino d’oro” (2011) e “Il sogno di Clara” (2020) sono i due dischi di arpa solista. Vive a Faenza. dove continua a combinare il suo amore per il suono a quello per il colore.
CREDITS
Emilia Romagna Festival è realizzato grazie al contributo e sostegno di:
Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna
e di un’importante rete di Comuni:
Forlì, Imola, Codigoro, Comacchio, Castel San Pietro Terme, Alfonsine, Bagnara di Romagna, Borgo Tossignano, Castel Bolognese, Castel Guelfo di Bologna, Città Metropolitana di Bologna, Faenza, Lugo, Mordano, Riolo Terme, Russi, Tredozio.
Anche per il 2026 Emilia Romagna Festival potrà contare sul supporto di numerosi enti e privati:
Fondazione Cassa di Risparmio di Imola
Con.Ami – Consorzio Azienda Multiservizi Intercomunale
Curti – Costruzioni Meccaniche S.p.A.
Banca di Imola
Andalò Gianni S.r.l.
Terme di Castel San Pietro Terme
Terme di Cervia
Confindustria Emilia Area Centro – Delegazione imolese
Clai
Gruppo Hera
Sfera S.r.l.
Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì
Fondazione Dozza Città d’Arte
Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A.
Cooperativa Ceramica d’Imola S.c.
Prima Vista Lounges
Scardovi & Giordani
BCC Ravennate Forlivese e Imolese
Famiglia Mercelli
Link Utili
Facebook: Emilia Romagna Festival https://www.facebook.com/ERFestival/
Youtube: ERFestival https://www.youtube.com/user/ERFestival2010?feature=guide
Instagram: https://www.instagram.com/emiliaromagnafestival
Informazioni
Emilia Romagna Festival – tel. 0542 25747
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