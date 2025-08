25°ERF: “Un liscio in due” con Tagliata, fisarmoniche & Galliani, ocarine_5/8 Castel San Pietro Terme, Giardino del convento dei Cappuccini

CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) – Con “Un liscio in due”, martedì 5 agosto alle 21.00, Massimo Tagliata alla fisarmonica e al pianoforte e Fabio Galliani alle ocarine, portano sul palco del Giardino del convento dei Cappuccini a Castel San Pietro Terme, una nuova interpretazione della musica popolare da ballo che unisce ed evidenzia l’interconnessione tra la tradizione emiliano-romagnola e il liscio europeo e internazionale.

Un viaggio sonoro tra tradizione e contaminazione, firmato da Massimo Tagliata e Fabio Galliani, che intrecciano le sonorità della fisarmonica e dell’ocarina in un dialogo inedito e affascinante. Il concerto ripercorre le radici della musica da ballo emiliano-romagnola, ma guarda oltre: dal liscio delle origini ai suoi sviluppi in Lombardia, California e in tutta Europa, dove il genere ha trovato nuove forme e nuovi linguaggi. Protagonista sorprendente è l’ocarina, strumento tradizionalmente marginale nel repertorio del liscio, qui riscoperta come voce autentica e innovativa. Il risultato è una narrazione musicale che unisce memorie, territori e culture, facendo del liscio un patrimonio immateriale vivo, inclusivo e in continua evoluzione. Completano il programma incursioni nella musica italiana, latina e internazionale, con brani sempre legati al mondo della musica da ballo.

Fisarmonicista, compositore e arrangiatore di rara versatilità, Massimo Tagliata è uno dei musicisti italiani più eclettici della scena contemporanea. Nato a Siracusa nel 1973, ha intrapreso giovanissimo la carriera professionale, ottenendo a soli 13 anni l’abilitazione SIAE come compositore. Dopo il successo al concorso internazionale di Castelfidardo nel 1994, la sua carriera si è distinta per importanti collaborazioni internazionali – dagli Stati Uniti al Giappone, dove si è esibito al leggendario Blue Note di Tokyo, uno dei più grandi Jazz Club del mondo – e per la capacità di spaziare dal tango al jazz, fino alla musica pop e d’autore. Dal 2007 ha instaurato un lungo e fortunato sodalizio con Biagio Antonacci, firmando arrangiamenti, partecipando a tournee sold out e incidendo più album con lui, tra cui il disco di platino del 2012 e, più recentemente, la nuova produzione discografica del 2024. Con Antonacci si è anche esibito al Festival di Sanremo nel 2015, dirigendo il proprio quartetto di fisarmoniche. Fondatore del gruppo Marea, ha ricevuto il Premio Nino Rota nel 2009 e ha collaborato con artisti del calibro di Mina, Ivano Fossati, Paolo Fresu, Elisa, Javier Girotto e Riccardo Tesi. Nel 2024 è tornato alla ribalta come produttore dell’album Un ballo liscio Vol. 2 e con il nuovo progetto discografico Love and tango.

Virtuoso dell’ocarina e autentico ambasciatore di questo raro strumento nel mondo, Fabio Galliani è una figura di riferimento internazionale per la musica legata alla tradizione budriese. Nato a Budrio (BO), patria dell’ocarina, ha iniziato a suonarla da bambino sotto la guida di Paolo Scazzieri, proseguendo una linea diretta con la storica scuola di Alfredo Barattoni. Dal 1979 è membro stabile del Gruppo Ocarinistico Budriese, con cui ha tenuto centinaia di concerti nei cinque continenti e partecipato a tutte le incisioni discografiche. In duo con Emiliano Bernagozzi, ne I Solisti del G.O.B., si è esibito in prestigiose sale internazionali, come la Shanghai Concert Hall. È direttore del Museo dell’Ocarina di Budrio e del Festival dell’Ocarina, nonché presidente della International Federation of Ocarina con sede in Corea del Sud. Artista poliedrico, suona anche clarinetto e flauto, spaziando dal folk al klezmer, dal repertorio celtico alla musica antica. In Cina è docente molto richiesto, dove tiene regolarmente corsi e masterclass. Con il suo carisma e la sua instancabile attività artistica e didattica, continua a innovare e far conoscere l’ocarina a livello globale.

INGRESSO

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Ingresso offerto da Top Service srl.

BIOGRAFIA ARTISTI

Massimo Tagliata, nato a Siracusa il 29 maggio 1973, avendo iniziato da giovanissimo l’attività di musicista professionista, ha sostenuto, all’età di 13 anni, l’esame di compositore, trascrittore e melodista presso la SIAE.

A 15 anni ha iniziato ad approfondire il linguaggio del tango argentino e nel 1994 ha vinto il primo premio nel concorso internazionale “Città di Castelfidardo”, categoria “Musica Contemporanea”. Negli anni a seguire cresce e si sviluppa il suo interesse per la musica latina e per il jazz.

Dal 1998, Massimo Tagliata ha intrapreso importanti collaborazioni che lo hanno portato a prestigiose tournee negli Stati Uniti, in Europa ed in Giappone, dove si è esibito in uno dei più grandi Jazz Club del mondo, il Blue Note di Tokio.

Grazie alla versatilità musicale di cui è dotato collabora con numerosi musicisti del panorama nazionale e internazionale addentrandosi nei generi musicali del jazz, tango, musica italiana d’autore, pop, fino al forrò.

Nel 2006 ha fondato insieme al chitarrista Andrea Dessì il gruppo “Marea” con cui ha partecipato ai più importanti festival jazz italiani e con cui nel 2009 ha ricevuto il premio internazionale “Nino Rota” come miglior compositore e arrangiatore.

Dal 2007 ha intrapreso una lunga collaborazione con il cantante Biagio Antonacci, con il quale ha condiviso lunghe tournee e successi culminati con un disco di platino nel 2012.

Nel 2012 l’incontro magico con il cantautore Franco Fasano ha portato ad una proficua ed intensa collaborazione in veste di produttore; Massimo Tagliata è approdato allo Zecchino D’oro come arrangiatore ed esecutore, per il quale ha collaborato nelle edizioni dal 2013 al 2017.

Nel 2014 si esibisce al Vaticano in Sala Nervi in occasione della celebrazione delle Paraolimpiadi.

Nel novembre dello stesso anno ha registrato “Non lasciare Roma”, scritta da Fasano e Panzeri, recitata e cantata da Nino Manfredi ed edita post-mortem, prodotta da Gianna Bigazzi.

Tra le numerose incisioni discografiche, ricordiamo quelle con Frank Marocco, Pier Giorgio Farina, Javier Girotto, Biagio Antonacci, Elisa, Sal Davinci, Il Volo, Mina, Ivano Fossati, Paolo Fresu, Tosca, Riccardo Tesi e Fabrizio Bosso.

Nel 2015 si è esibito al Festival di San Remo accanto a Biagio Antonacci arrangiando e dirigendo il proprio quartetto di fisarmoniche.

Nel 2017 pubblica con il gruppo Marea l’album Paradise, con ospite Javier Girotto.

Nel 2019 partecipa come fisarmonicista all’album Mina Fossati.

Nel 2024 partecipa come produttore, arrangiatore e musicista al prestigioso album “Un ballo liscio Volume 2” insieme a Riccardo Tesi e Claudio Carboni.

Nello stesso anno Massimo Tagliata è nuovamente ospite nell’ultima produzione discografica di Biagio Antonacci.

Sempre nel 2024, pubblica il nuovo album di Marea dal titolo Love and tango.

Massimo Tagliata, grazie al singolare virtuosismo ed alla profonda intensità interpretativa, esprime con libertà e vigore la lunga esperienza musicale maturata coinvolgendo il pubblico in appassionate e vibranti esecuzioni.

Fabio Galliani Suona l’ocarina sin da quando era bambino. Il fatto di essere nato e vissuto a Budrio (BO), il paese dove è stata inventata l’ocarina, non è certamente casuale!

Il suo primo maestro è stato Paolo Scazzieri, a sua volta erede di una tradizione musicale risalente ad Alfredo Barattoni, direttore del GOB dagli anni ’20 al 1948.

Dal 1979 fa parte del GOB – Gruppo Ocarinistico Budriese, il più antico settimino di ocarine al mondo. Con questo gruppo ha preso parte a centinaia di concerti, in Italia ed all’estero (Australia, Argentina, Cile, USA, Corea del Sud, Giappone e Cina) e a tutte le incisioni discografiche (www.gobitalia.it).

Con Emiliano Bernagozzi fa parte de “I solisti del G.O.B.” (concerti in Corea del Sud (2016, 2017), Cina (Shanghai Concert Hall, 2017), Costa Rica, Nicaragua, Germania, Giappone (2014, 2019).

“I solisti del G.O.B.” si esibiscono solitamente accompagnati da pianoforte o quartetto d’archi.

Dal 2003 é direttore del Museo dell’Ocarina di Budrio e direttore artistico delle varie edizioni del Festival dell’ocarina. E’ presidente della International Federation of Ocarina, con sede in Corea del Sud.

Nel 2008, in occasione della sua prima tournée in Giappone, ha registrato come solista il cd “Ocarinamania”.

Negli ultimi anni ha tenuto concerti, masterclasses e conferenze sull’ocarina in Giappone, Corea del Sud e Cina. Dal 2015 tiene corsi per studenti ed insegnanti di ocarina in varie città cinesi (Shanghai, Linyi, ZiBo, Urumqi, Pechino, Xian, Lanzhou).

Suona ocarina, clarinetto e flauto nei Cavranera (musica folk) e nel Quartetto Ocarinamania (jazz e klezmer) (cd “Fabiolous Ocarina”, 2015).

Insieme all’arpista Marianne Gubri ed al percussionista Marco Muzzati ha fondato il Celtic Dream Trio, con l’intento di esplorare nuovi repertori per arpa celtica e ocarina. Con l’organettista Paolo Palmieri ripropone antiche danze popolari . Come cantante e suonatore di flauto dolce collabora con vari cori ed ensemble, dedicandosi in particolare alla musica antica.

All’attività artistica affianca l’attività didattica con progetti musicali nelle scuole. E’ fondatore e direttore del gruppo Bella Bologna, che si propone di avvicinare alla pratica musicale persone di tutte le età.

www.ocarinafabio.com

