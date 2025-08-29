25°ERF: “Preludio al Cantico” il 29 agosto a Forlì

FORLÌ – Venerdì 29 agosto al Duomo di Forlì, si svolgerà uno degli eventi più attesi del cartellone del 25°Emilia Romagna Festival, una vera e propria celebrazione della musica che va oltre il semplice ascolto e tocca le corde più profonde dell’animo umano. Sul palco il maestro Piovani riceverà il XVI Premio alla Carriera ERF e sarà omaggiato con un concerto che spazierà da brani di compositori cinesi contemporanei alla sua nuovissima opera, il “Preludio al Cantico”, lavoro Sinfonico/Corale pensato per la figura di San Francesco che è stato insignito del patrocinio del Comitato Nazionale per la celebrazione dell’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi.

Protagonisti del concerto la prestigiosa Guiyang Symphony Orchestra, insieme al violino solista di Ning Feng, primo premio al Concorso Paganini, e alla Corale Marietta Alboni, con la direzione di Guoyong Zhang. L’evento nasce dalla collaborazione di una prestigiosa filiera internazionale composta dal Festival Ljubljana e il Musikverein Kärnten di Klagenfurt ed è in coproduzione con il Festival delle Nazioni per la realizzazione del progetto sul brano di Nicola Piovani.

Il concerto segna un importante incontro con la musica contemporanea cinese grazie alle esecuzioni del Concerto per violino e orchestra di Zhao Jiping e del 1° tempo da Sinfonia “La maschera d’oro” di Wen Ziyang. Il brano di Zhao Jiping, compositore noto per combinare spesso elementi tradizionali cinesi con tecniche compositive moderne, è opera di grande virtuosismo che richiede abilità tecnica ed espressiva e sarà proposta nell’esecuzione del violinista Ning Feng. La musica Wen Ziyang, giovane compositore emergente noto per aver vinto numerosi premi internazionali, è invece profondamente influenzata dalla cultura asiatica e cerca di esprimere una personalizzazione in un contesto globale. La sua intensa attività compositiva lo ha reso uno dei giovani compositori più promettenti della scena musicale cinese contemporanea.

Il momento clou del concerto sarà l’esecuzione di “Preludio al Cantico” di Nicola Piovani, un omaggio profondo alla figura del Santo e alla sua spiritualità che il compositore e pianista romano così descrive:

“Preludio al Cantico, scritto nel 2015 doveva essere il primo capitolo di un’opera sinfonica dedicata al Cantico delle Creature. La commissione però, per motivi complessi, si fermò. Io avevo intanto scritto il primo capitolo, intitolato ‘Preludio al Cantico’ e decidemmo di presentarlo nel settembre del 15 durante l’evento ‘Il cortile di Francesco’ ad Assisi. L’esecuzione era prevista all’aperto ma, purtroppo, il maltempo ci mise la coda: l’esecuzione pubblica non avvenne causa pioggia e l’opera tornò nel cassetto. Sono molto felice che ora possa finalmente vedere vita in pubblico il 28 e il 29 agosto nell’ambito rispettivamente del Festival delle Nazioni e dell’Emilia Romagna Festival. Il Preludio canta il tema francescano dell’amore per la natura, la sua sacralità, la sua bellezza e il suo mistero, tema che è reso ogni giorno più importante dai disastri ambientali che l’uomo sta provocando sul proprio pianeta. E ne sta minacciando anche su pianeti vicini.”

Fondata nel 2009, la Guiyang Symphony Orchestra è la prima e unica orchestra sinfonica in Cina sostenuta interamente da fondi privati. In pochi anni si è affermata come una realtà d’avanguardia, contribuendo a ridefinire il panorama della musica classica nel Paese. Con una compagine internazionale di musicisti provenienti da oltre trenta conservatori di tutto il mondo e con un’età media inferiore ai trent’anni, l’orchestra unisce freschezza e rigore artistico. Ospite di prestigiose sale da concerto in Cina e in Asia, tra cui Pechino, Shanghai, Hong Kong, Singapore e Seul, ha saputo distinguersi per la qualità delle esecuzioni e per l’attenzione al pubblico giovane, con programmi educativi e iniziative come la rassegna Stars of Tomorrow. La sua attività instancabile, con concerti settimanali al Guiyang Grand Theater, ne fa oggi una delle realtà più dinamiche e innovative del panorama sinfonico internazionale.

Direttore d’orchestra di caratura internazionale, Zhang Guoyong si è formato al Conservatorio di Shanghai e successivamente al Conservatorio Čajkovskij di Mosca sotto la guida di Gennady Rozhdestvensky, che lo ha definito “uno dei migliori allievi della sua carriera”. Professore al Conservatorio di Shanghai, è direttore principale dell’Opera di Shanghai, direttore musicale dell’Orchestra Sinfonica di Qingdao e direttore musicale della Guiyang Symphony Orchestra. Con un repertorio che spazia dalla sinfonica all’opera e al balletto, Zhang si è distinto per la sensibilità interpretativa, il gesto incisivo e la profonda conoscenza del repertorio russo, in particolare di Šostakovič. Ha diretto orchestre e produzioni in Europa e in Asia, partecipando a importanti eventi culturali internazionali e tournée in Italia, Francia, Germania e Russia. Figura di rilievo nella vita musicale cinese, è vicepresidente dell’Associazione Musicisti di Shanghai e dell’Associazione Musicisti della Cina.

Acclamato come uno dei violinisti più straordinari della sua generazione, Ning Feng è apprezzato per lirismo, musicalità e virtuosismo. Ha calcato i palcoscenici più prestigiosi collaborando con orchestre come la Royal Philharmonic, la Filarmonica di New York, la Los Angeles Philharmonic, la Budapest Festival Orchestra e la Bavarian Radio Symphony, sotto la direzione di maestri quali Jaap van Zweden, Iván Fischer e Long Yu. Attivo anche in campo cameristico, è ospite regolare della Wigmore Hall di Londra e collabora con artisti come Igor Levit e Daniel Müller-Schott. La sua discografia per Channel Classics comprende, tra gli altri, le Sonate di Brahms (2023) e l’integrale delle opere per violino solo di Bach, accolte con entusiasmo dalla critica internazionale. Allievo dei Conservatori di Sichuan, Berlino e Londra, è oggi professore alla Hanns Eisler School of Music di Berlino e al Royal Northern College of Music di Manchester. Suona lo Stradivari “Vieuxtemps Hauser” del 1710.

INGRESSO

Navata centrale € 10, Ridotto under 25 e over 65 € 8

Navata laterale € 5 – Fino a 10 anni € 1

Biglietti disponibili su Vivaticket

PROGRAMMA

Tan Dun

Passacaglia Secret of Wind and Birds

Zhao Jiping

Concerto per violino e orchestra n.1 in mi bemolle maggiore

Maurice Ravel

– Ma mère l’oye, Cinque pezzi infantili per orchestra ispirati ai racconti di Perrault, di Madame d’Aulnoy e Madame Leprince de Beaumont

Nicola Piovani

“Preludio al Cantico” dedicato a San Francesco d’Assisi

Con il Patrocinio del Comitato nazionale per la celebrazione dell’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi

BIOGRAFIA ARTISTA

Con una reputazione in rapida crescita, la Guiyang Symphony Orchestra ha aperto nuove strade in Cina sin dalla sua fondazione nel 2009. Come prima e unica orchestra sinfonica finanziata e dotata di fondi privati, è pioniera e precorritrice nel cambiare il panorama della musica classica in Cina. Inoltre, rispetto all’attuale situazione globale, può essere considerata una singolarità di grande valore.

Fin dall’inizio, la visione dell’orchestra è sempre stata quella di mantenere i più alti standard artistici possibili, fornendo al contempo un ambiente che favorisse un’esecuzione musicale positiva e sviluppasse il talento artistico di ogni singolo musicista dell’orchestra. Allo stesso tempo, ha dato la stessa importanza allo sviluppo, all’educazione e all’incremento del pubblico.

Questa visione ha portato l’orchestra a crescere passo dopo passo; lo sviluppo si è manifestato nel grande numero di eccellenti direttori d’orchestra, di solisti e musicisti che sono stati attratti a esibirsi con la Guiyang Symphony Orchestra, nonché nelle vendite eccezionalmente positive al botteghino di tutti i suoi concerti, con un pubblico sempre più ampio.

Con una visione internazionale, la Guiyang Symphony Orchestra è composta da musicisti provenienti da oltre una dozzina di Paesi e aree diverse, provenienti da trenta conservatori di musica di tutto il mondo e con un’età media inferiore ai 30 anni.

La Guiyang Symphony esegue un programma diverso ogni fine settimana al Guiyang Grand Theater e ha tenuto concerti a Pechino, Shanghai, Hong Kong, Guangzhou, Shenzhen, Chengdu, Chongqing, Kunming, Shenyang, Guilin, Corea e Singapore.

Sostenitrice e convinta di contribuire alla crescita del futuro della musica classica in Cina, la Guiyang Symphony Orchestra presenta regolarmente giovani artisti nella sua serie di concerti “Stars of Tomorrow”. Attraverso il suo programma di sensibilizzazione alle scuole e alle università locali, la musica classica viene portata a un pubblico bramoso e alle giovani generazioni.

L’Orchestra Sinfonica di Guiyang riconosce l’insolito contesto in cui si trova, non solo in Cina ma anche a livello globale. Per questo motivo, è consapevole della propria responsabilità artistica e sociale e intende fissare continuamente parametri di riferimento più elevati per raggiungere il successivo livello artistico.

Guoyong Zhang Ha iniziato a studiare direzione d’orchestra al Conservatorio di Shanghai sotto la guida del famoso direttore d’orchestra Prof. Huang Xiaotong. Nel 1993 è stato sosetnuto dal governo cinese per quattro anni di studio presso il Conservatorio di Stato di Mosca intitolato a Čajkovskij, dove ha studiato sotto la guida del direttore d’orchestra di fama internazionale Gennady Rozhdestvensky e dove ha ottenuto successivamente il dottorato di ricerca in musica. Oggi è professore del Conservatorio di Shanghai, direttore principale dell’Opera di Shanghai e direttore musicale dell’Orchestra Sinfonica di Qingdao.

Nel corso della carriera ha collaborato con numerosi e rinomati teatri d’opera e orchestre sia in patria che all’estero. Vanta un ampio repertorio che comprende composizioni sinfoniche, opera, balletto e coro sinfonico; è inoltre esperto di opere russe, in particolare delle sinfonie di Šostakovič.

Il suo gesto è conciso, naturale e coinvolgente. Allo stesso tempo, la sua direzione è caratterizzata da passione e ragione. Il suo stile di direzione ha ovunque impressionato pubblico e musicisti con il sensibile udito, le profonde competenze, il metodo e la gestione appropriata della struttura musicale.

Negli ultimi anni è stato invitato come rappresentante nazionale a partecipare a importanti eventi internazionali, come il concerto di gala dell’“Anno culturale sino-americano”, “Anno culturale sino-francese”, “Anno culturale sino-tedesco”, “Anno culturale sino-russo”.

Nel 2014 ha diretto il film d’opera HDMI Carmen e Rickshaw Boy del National Center of Performing Arts di Pechino, ottenendo ampi consensi. L’anno successivo è stato invitato a partecipare alla tournée del NCPA in Italia. Nel 2016 ha diretto la premiere in Russia della China Philharmonic.

Nel 2006 è stato invitato a far parte della giuria dell’8° Concorso Internazionale di Direzione d’Orchestra di Cadaques in Spagna.

Il Maestro Gennady Rozhdestvensky ha riferito ai critici musicali “Ho dato a Zhang Guoyong i voti più alti nella storia del Conservatorio di Stato di Mosca. Avrà sempre un posto in qualsiasi orchestra del mondo”.

Zhang Guoyong è attualmente vicepresidente dell’Associazione Musicisti di Shanghai e vicepresidente dell’Associazione Musicisti della Cina. È inoltre il direttore musicale dell’Orchestra Sinfonica di Guiyang.

Ning Feng è riconosciuto a livello internazionale come un artista di grande lirismo, innata musicalità e sorprendente virtuosismo.

Ning Feng ha collaborato con l’Orchestra Filarmonica di Hong Kong con Jaap van Zweden, con l’Orchestra del Festival di Budapest con Iván Fischer, con l’Orchestra della Konzerthaus di Berlino e Lawrence Foster, con la Filarmonica di New York con Long Yu, con la Royal Philharmonic, con la Filarmonica di Los Angeles, con la National Symphony (Washington), con la Radio Sinfonica Bavarese, con la Radio Sinfonica di Francoforte e con l’Orchestra Sinfonica Nazionale Russa, tra le altre orchestre. Per quanto riguarda la musica da camera, Ning si esibisce regolarmente alla Wigmore Hall di Londra e al Kissinger Sommer Festival, e ha collaborato con artisti come Edgar Moreau, Daniel Müller-Schott, Nicholas Angelich e Igor Levit. In Cina, Ning Feng gode della massima considerazione e appare regolarmente con tutte le principali orchestre, in visita a orchestre internazionali e in recital.

Ning Feng registra per Channel Classics e il suo ultimo album “Brahms Violin Sonatas” con la pianista Zee Zee è stato pubblicato nel febbraio 2023. La sua registrazione dell’integrale delle opere per violino solo di Bach è stata recensita da Gramophone come “diversa da quella di chiunque altro… è l’illusione di una conversazione a ruota libera proiettata dall’interno che mi ha tenuto prigioniero”.

Ning Feng suona il violino Stradivari del 1710 noto come “Vieuxtemps Hauser”, per gentile concessione della Premiere Performances di Hong Kong, e suona gli archi di Thomastik-Infeld, Vienna.

Nato a Chengdu, in Cina, Ning Feng ha studiato al Conservatorio di Sichuan con Weimin Hu, alla Hanns Eisler School of Music (Berlino) con Antje Weithaas e alla Royal Academy of Music (Londra) con Hu Kun. Vive a Berlino, è professore di violino presso la Hanns Eisler School of Music (Berlino) e ricopre anche la posizione di International Chair of Violin presso il Royal Northern College of Music di Manchester. In Cina è vicepreside dell’Istituto di ricerca sul violino del Conservatorio di Sichuan e direttore artistico dell’Accademia di musica da camera del Conservatorio di Zhejiang.

Emilia Romagna Festival è realizzato grazie al contributo e sostegno di:

Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna

e di un’importante rete di Comuni:

Forlì, Imola, Cesena, Codigoro, Comacchio, Castel San Pietro Terme, Alfonsine, Bagnara di Romagna, Borgo Tossignano, Budrio, Castel Bolognese, Castel Guelfo di Bologna, Città Metropolitana di Bologna, Faenza, Fontanelice, Lugo, Mordano, Riolo Terme, Russi, Tredozio.

Anche per il 2025 Emilia Romagna Festival potrà contare sul supporto di numerosi enti e privati:

Turkish Airlines

Fondazione Cassa di Risparmio di Imola

Con.Ami – Consorzio Azienda Multiservizi Intercomunale

Gruppo Hera

Banca di Imola

Andalò Gianni S.r.l.

Confindustria Emilia Area Centro – Delegazione imolese

Terme di Castel San Pietro Terme

Terme di Cervia

Clai

Sfera S.r.l.

Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì

Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna

Fondazione Dozza Città d’Arte

Bologna Estate – Città metropolitana di Bologna

Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A.

Curti – Costruzioni Meccaniche S.p.A.

Sacmi S.c.

Eurovo S.r.l.

Cooperativa Ceramica d’Imola S.c.

Bcc Ravennate Forlivese e Imolese

Auto Sica

Scardovi & Giordani

XXV EMILIA ROMAGNA FESTIVAL – ERF

3 luglio – 11 settembre 2025

Classico è contemporaneo

XVI Premio Carriera ERF a Nicola Piovani

e presentazione della sua nuova opera “Preludio al Cantico”

dedicata a San Francesco d’Assisi

GUIYANG SYMPHONY ORCHESTRA

CORALE MARIETTA ALBONI

Marcello Marini direttore del coro

NING FENG violino

GUOYONG ZHANG direttore

In coproduzione con Festival delle Nazioni

e in collaborazione con Festival Ljubljana e Musikverein Kärnten (Klagenfurt)

Sarà presente il M°Nicola Piovani per ricevere il Premio e introdurre la nuova opera

Venerdì 29 agosto, ore 21:00

FORLÌ – Duomo