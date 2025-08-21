25°ERF: il 21 agosto Davide Di Iorio Quartet al Parco delle Terme di Castel San Pietro

CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) – Al Parco delle Terme di Castel San Pietro, giovedì 21 agosto (ore 21.00), arriva il Davide Di Iorio Quartet per presentare il loro ultimo album, “Back to Flute”, pubblicato per l’etichetta WoW Records (Italia), e contenente otto brani originali, composti ed arrangiati al fine di valorizzare il flauto in ambito jazzistico.

Si tratta di un disco dal suono moderno ed inedito, in cui la voce del flauto, spesso marginale nel jazz, risalta insieme alle sfumature degli altri strumenti, alla ricerca di nuovi impasti sonori e valorizzandone sempre l’insieme.

Il quartetto è formato da quattro fra i migliori jazzisti della scena italiana e non solo: Davide Di Iorio (flauto, composizione, arrangiamento), Mauro Mussoni (contrabbasso), Enrico Ronzani (pianoforte) e Manuel Giovannetti (batteria).

Diplomato in flauto sotto la guida di Massimo Mercelli al Conservatorio “G. Verdi” di Ravenna e perfezionatosi con Janos Balint e Filippo Mazzoli, Davide Di Iorio ha affiancato alla formazione classica un’intensa attività nel jazz, studiando alla Scuola G. Sarti di Faenza e a Siena Jazz con maestri come Bruno Tommaso e Franco D’Andrea. Finalista al concorso “C. Bettinardi” di Piacenza, ha preso parte a progetti che spaziano dal tango alla musica brasiliana fino alla canzone d’autore, incidendo con artisti come Stefano Savini e Mauro Giovanardi. Fondatore del Balafon Ensemble, è autore di una tesi pionieristica sul flauto jazz con interviste a James Newton e Nicola Stilo, ed è stato recentemente protagonista di un’intervista sulla nota rivista Falaut.

Contrabbassista, bassista, compositore e arrangiatore, Mauro Mussoni si è diplomato in musica jazz al Conservatorio di Adria, perfezionandosi con grandi maestri come Buster Williams, Furio Di Castri e Paolino Dalla Porta. Attivo soprattutto nell’ambito jazzistico, ha collaborato con artisti di fama internazionale quali Fabrizio Bosso, Nico Gori, Jimmy Owens, Max Ionata, Gabriele Mirabassi, Mario Biondi e Nicola Conte. Leader di un quintetto a suo nome, ha inciso gli album Lunea e Follow The Flow; il suo più recente lavoro discografico è Limbo (2023), in trio per Emme Record Label.

Pianista, arrangiatore e compositore, Enrico Ronzani si è laureato con lode ai Conservatori di Ferrara, Bologna e Cesena, perfezionandosi con musicisti di fama internazionale come Gerald Clayton, Matt Mitchell, Franco D’Andrea, Avishai Cohen e Dave Liebman. Attivo dal 2008 sulla scena jazz e pop, si è esibito in importanti festival e jazz club tra cui Piacenza Jazz Festival, Torrione Jazz Club e Cantina Bentivoglio, condividendo il palco con artisti quali Avishai Cohen, Logan Richardson e Marco Tamburini. Nel 2019 ha pubblicato i dischi Laura e Dalia; con il Davide Di Iorio Quartet ha inciso Back To Flute (2023).

Batterista e docente, Manuel Giovannetti si è laureato con lode al Conservatorio “F. Venezze” di Rovigo con una tesi dedicata alla musica di Chick Corea. Ha suonato con Paolo Fresu, Mike Stern, Jack Walrath, Massimo Morganti e Achille Succi, collaborando con big band e piccole formazioni in rassegne come Treviso Suona Jazz, Modena Jazz Festival e Delta Blues. Attivo come insegnante di batteria e musica d’insieme, unisce rigore tecnico e creatività in un’intensa attività concertistica.

IN CASO DI MALTEMPO

Salone delle Conferenze delle Terme, viale Terme 113/B

INGRESSO

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Ingresso offerto da Top Service srl.

PROGRAMMA

Davide Di Iorio

1 – Lele

2 – Back to Flute

3 – Live and Learn

4 – Think Twice

5 – Rooms

6 – First Waltz

7 – Amaranto

8 – Easily

