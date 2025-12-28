“25 anni di Processi col Corriere della Sera” di Antonio Carioti

Un libro sul Processo 10 agosto a San Mauro Pascoli

SAN MAURO PASCOLI (FC) – Ancora riflettori nazionali sul Processo X agosto a San Mauro Pascoli. Promosso da Sammauroindustria e da sempre ospitato a Villa Torlonia, quest’anno ha compiuto 25 anni. E proprio in occasione di questo importante traguardo dà alle stampe una raccolta di articoli sull’evento usciti sul principale quotidiano italiano: il Corriere della Sera. A scriverli nel corso di un ventennio è stato il giornalista Antonio Carioti, importante firma delle pagine culturali del quotidiano e autore di numerosi saggi di carattere storico.

Il risultato è il volume “Venticinque anni di Processi col Corriere della Sera” (Ponte Vecchio editore) che raccoglie tutti i pezzi di Carioti sull’evento, a cura del giornalista Filippo Fabbri, con la prestigiosa introduzione di Luciano Fontana Direttore del Corriere della Sera.

Il libro sarà presentato in prima nazionale martedì 30 dicembre alle ore 20.30 presso il Centro di Documentazione del Museo Casa Pascoli a San Mauro Pascoli alla presenza dell’autore. Seguirà “Buon compleanno Zvanì” che chiude l’anno delle celebrazioni dei 170 anni della nascita di Giovanni Pascoli.

Curioso come Antonio Carioti sia venuto a conoscenza del Processo X agosto di Sammauroindustria. Come racconta lui stesso, all’interno del volume, tutto era nato nel 2005 in occasione del Processo a Mazzini. “Ero stato assunto al «Corriere della Sera» da poco più di un anno e fui subito attratto dalla notizia che sul banco degli imputati sarebbe finito Giuseppe Mazzini, nel bicentenario della nascita. Non solo si rievocava l’ispiratore originario del movimento repubblicano italiano, del quale avevo a lungo fatto parte nella mia giovinezza, ma i protagonisti della discussione mi erano ben noti. A Roberto Balzani mi lega una lunga amicizia, datata 1980, per la comune militanza politica dei nostri anni verdi. E Giovanni Belardelli era all’epoca una delle firme più in vista del giornale di via Solferino sui temi storici. Fu quindi con molto piacere che scrissi il mio primo articolo di anteprima del processo e poi assistetti di persona al dibattimento, con la suggestiva recita preliminare dei versi di Giovanni Pascoli. Da allora l’incontro di San Mauro è stato un appuntamento fisso per me e per il «Corriere», come testimoniano i pezzi raccolti in questo volume”. Queste le conclusioni di Carioti a sintesi dei suoi tanti articoli sull’evento: “È un percorso di cui sono molto fiero per il modo in cui ha contribuito a vivacizzare e arricchire le pagine culturali del più importante quotidiano d’Italia”.

Importanti le parole del Direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana, a sostegno del Processo, in questo passaggio nella sua introduzione al volume. “Non di rado si lamenta l’ignoranza del pubblico su fatti cruciali della storia d’Italia o comunque la superficialità delle conoscenze assimilate attraverso le fonti più varie: non certo solo la scuola, i cui insegnamenti inevitabilmente finiscono per arrugginirsi con il tempo, ma soprattutto i nuovi media, che diffondono spesso ricostruzioni sensazionalistiche, a volte inventate di sana pianta, per far leva sull’emotività degli utenti. Quante volte anche volumi in vendita nelle librerie promettono di rivelare «quello che non vi hanno mai detto» sugli argomenti più vari? Un meccanismo di captazione dell’interesse che nell’universo digitale, dove chiunque può improvvisarsi esperto, si moltiplica all’infinito, con notevoli effetti perversi. Il Processo è un limitato ma salutare antidoto a questa deriva. Affronta temi scottanti, passa al setaccio l’operato di figure controverse, non arresta la sua indagine di fronte ai miti della narrazione tradizionale. Ma lo fa sempre con l’apporto di relatori qualificati, che spesso offrono interpretazioni sofisticate, anche se naturalmente esposte con il taglio divulgativo adatto a una discussione del genere”.

Entrando nel merito del volume, curato da Filippo Fabbri che segue la comunicazione del Processo sin dalla nascita nel 2001, troviamo la premessa del Presidente di Sammauroindustria, Daniele Gasperini, a cui fa seguito la prefazione di Gianfranco Miro Gori, fondatore del Processo e presidente del Tribunale di tutte le edizioni. A seguire l’introduzione di Luciano Fontana e una breve presentazione di Antonio Carioti. I Processi raccontati nel Corriere della Sera partono dal 2005 che vede imputato Giuseppe Mazzini e si chiudono con l’ultima edizione su Charles Darwin nel 2025. Il volume si chiude con la postfazione dello storico Roberto Balzani, che ha preso parte a diverse edizioni dell’evento.

Chi è Antonio Carioti. Ha vissuto a Roma e abita a Milano. Giornalista, ha lavorato alla «Voce Repubblicana» e poi al «Corriere della Sera», con cui tuttora collabora. Autore del saggio Di Vittorio (il Mulino, 2004) sul leader della Cgil e di libri su fascismo e neofascismo, il più recente dei quali è 40 giorni nella vita di Mussolini (Solferino, 2025), ha curato l’Intervista sul potere con Luciano Canfora (Laterza, 2013) e il libro-intervista con Marco Tarchi Le tre età della Fiamma (Solferino, 2024) sulla destra italiana. Uscirà nel 2026 una sua biografia di Giovanni Amendola.

Sammauroindustria

Sammauroindustria è un’associazione pubblico-privato nata nel 2000 con l’obiettivo di valorizzare i due elementi identitari di San Mauro Pascoli: la cultura della scarpa e il suo poeta natale, Giovanni Pascoli. Attualmente ne fanno parte importanti aziende di San Mauro Pascoli (Pollini, RR Holding, Sergio Rossi, CBR Tacstile), la scuola del Cercal e il Comune di San Mauro Pascoli. Tre le principali iniziative dell’associazione: il Processo del 10 agosto evento simbolo dell’estate in Riviera giunto alla 25esima edizione; il concorso internazionale per giovani stilisti ‘Un Talento per la Scarpa’; il Premio Pascoli di poesia che ha registrato l’adesione dei massimi esponenti della letteratura italiana ed estera; Il Giardino della Poesia promosso dal Comune di San Mauro Pascoli. Presidente di Sammauroindustria è Daniele Gasperini, Direttore Gianfranco Miro Gori.