20 marzo: all’Università di Parma Unistem Day, la giornata della scienza

Alle 9 al Campus Scienze e Tecnologie. Per le studentesse e gli studenti delle scuole superiori. “Liberi di scegliere” il titolo scelto per la 18esima edizione

PARMA – Torna all’Università di Parma UniStem Day, la giornata della scienza rivolta alle scuole superiori. L’appuntamento è per venerdì 20 marzo, a partire dalle 9, nel Plesso Polifunzionale del Campus Scienze e Tecnologie.

L’iniziativa, alla 18esima edizione, è nata con l’obiettivo di diffondere la conoscenza sulle cellule staminali e di promuovere lo studio e l’educazione alla cultura scientifica, rivolgendosi in particolare alle studentesse e agli studenti delle scuole superiori tra i 16 e i 19 anni. La promotrice è la senatrice a vita Elena Cattaneo, scienziata di fama internazionale nel campo delle cellule staminali.

Nel corso degli anni UniStem Day ha progressivamente ampliato i propri orizzonti, includendo anche altri ambiti di studio legati ai molteplici aspetti della ricerca biomedica e scientifica, proponendosi come un’occasione di apprendimento, scoperta e confronto.

Nel tempo UniStem Day ha consolidato una forte dimensione internazionale, arrivando a coinvolgere oltre 30.000 studentesse e studenti di circa 120 Atenei e centri di ricerca distribuiti in 15 Paesi di quattro continenti.

Liberi di scegliere è il titolo scelto per questa edizione: un invito rivolto alle ragazze e ai ragazzi a sentirsi liberi di intraprendere il percorso che sentono più vicino alle proprie aspirazioni, andando oltre pregiudizi, stereotipi e convenzioni sociali. La libertà, del resto, è il presupposto fondamentale di ogni impresa scientifica e del metodo scientifico stesso.

La giornata sarà coordinata dalle docenti Francesca Zimetti (Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco), Costanza Lagrasta e Maria Pia Adorni (Dipartimento di Medicina e Chirurgia). Durante la giornata, relatori e relatrici dell’Università di Parma si avvicenderanno per presentare alcuni dei temi più attuali e affascinanti della ricerca, incentrati su medicina e innovazione, cibo e prevenzione, società e progresso scientifico.

All’apertura da parte delle coordinatrici e al video di benvenuto seguiranno i saluti del Rettore Paolo Martelli e del Direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia Stefano Bettati.

Seguiranno gli interventi di Marco Radi del Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco (La Farmaceutica che ci piace: difendersi da virus emergenti e prevenire nuove pandemie), Federica Pecci del Dipartimento di Medicina e Chirurgia (Eat Smart, Move Strong: training your body against cancer), Eleonora Carini del Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco (Cosa mangeremo nel 2056? La scienza che sta cambiando il cibo), Lorella Franzoni del Dipartimento di Medicina e Chirurgia (La medicina del futuro dovrà essere genere-specifica: sai cosa significa?), Alberto Saracco del Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche (Ti piace perdere facile? Matematica e gioco d’azzardo), Paola Storti del Dipartimento di Medicina e Chirurgia (Midollo osseo e tumore: alleati, nemici o complici). Poi la conclusione dei lavori a cura di Costanza Lagrasta.

Segreteria scientifica:

Francesca Zimetti (francesca.zimetti@unipr.it)

Costanza Lagrasta (costanzaannamaria.lagrasta@unipr.it)

Maria Pia Adorni (mariapia.adorni@unipr.it)

Segreteria organizzativa

Bianca Papotti (email: bianca.papotti@unipr.it – tel. 0521 902970)

Antonella Maria Nogara (email: antonellamaria.nogara@unipr.it – tel. 0521 033458)

Marcella Palumbo (email: marcella.palumbo@unipr.it – tel. 0521 905038)

Claudia Greco (email: claudia.greco@unipr.it – tel. 0521 905038)