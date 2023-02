20 febbraio: all’Università di Parma “Lingua? Lingue!”

Nell’Aula K10 di via Kennedy, alle 15.30, nell’ambito degli “Incontri di Linguistica generale per l’anno 2023”

PARMA – Lingua? Lingue! è l’incontro che si terrà il 20 febbraio dalle 15.30 alle 17.30 in Aula K10 (Plesso via Kennedy) all’Università di Parma. L’iniziativa, che si inserisce nel ciclo di Incontri di Linguistica generale per l’anno 2023, è aperta a chiunque sia interessato.

Interviene Giovanni Gobber, docente di Glottologia e Linguistica dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, e introduce Domenico Giuseppe Muscianisi, linguista dell’Università di Parma.

L’appuntamento è anche l’occasione per celebrare la Giornata internazionale della lingua madre del 21 febbraio. La Giornata fu proclamata dalla Conferenza Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura nel 1999, e da allora viene celebrata ogni anno per promuovere la diversità linguistica e culturale e il poliglottismo.

La data è stata scelta per commemorare il 21 febbraio 1952, quando alcuni studenti furono uccisi dalla polizia a Dacca (capitale dell’attuale Bangladesh) durante una manifestazione per il riconoscimento della loro lingua, il bengalese, come una delle due lingue nazionali dell’allora Pakistan.

Per informazioni: davide.astori@unipr.it, domenicogiuseppe.muscianisi@unipr.it, rachele.sprugnoli@unipr.it.