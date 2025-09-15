17 settembre: “Food science express”, dottorande e dottorandi dell’Università di Parma raccontano le scienze degli alimenti

Alle 17.30 al Laboratorio Aperto di Parma. Protagonisti/e con le loro ricerche Marta Berzaghi, Lorenzo Del Vecchio, Francesca Duggan e Pio Viscusi

PARMA – Le scienze degli alimenti raccontate da dottorande e dottorandi dell’Università di Parma. Avverrà in occasione di Food Science Express, appuntamento in programma per mercoledì 17 settembre alle 17.30 al Laboratorio Aperto di Parma (vicolo delle Asse 5).

L’incontro è organizzato da ART-ER e Ateneo ed ha il patrocinio del Comune di Parma.

Dottorande e dottorande del corso in Food Science presenteranno quindi le proprie ricerche in forma di “pitch” di cinque minuti, utilizzando un linguaggio dal taglio divulgativo. L’obiettivo è avvicinare il pubblico alle tematiche della scienza alimentare, stimolando il dialogo tra futuri ricercatori e ricercatrici e cittadini/e.

In apertura, i saluti di Chiara Dall’Asta, Delegata del Rettore ai Dottorati di ricerca, l’introduzione di Rossella Lombardozzi dell’Unità competenze e territori per l’innovazione di ART-ER e l’intervento di Michele Suman, Food Safety & Authenticity Research Manager di Barilla.

Quindi le pitch session:

Marta Berzaghi – Sulle tracce del metabolismo dei composti bioattivi della dieta

Sulle tracce del metabolismo dei composti bioattivi della dieta Lorenzo Del Vecchio – Oltre il preconcetto: la canapa come risorsa nutrizionale per un futuro sostenibile

Oltre il preconcetto: la canapa come risorsa nutrizionale per un futuro sostenibile Francesca Duggan – Non solo vegetale, non solo animale: l’alternativa è nella combinazione

Non solo vegetale, non solo animale: l’alternativa è nella combinazione Pio Viscusi – La fibra alimentare nelle biomasse vegetali: analisi e valorizzazione per nuove applicazioni

Al termine, spazio alle domande del pubblico.

L’incontro è aperto a tutte le persone interessate previa registrazione a questo link: https://forms.gle/FiZXGcjjzkMKiNHR8

Info: researcher@art-er.it