17 marzo: seminario Biodistretto per ripopolare l’Appennino

ZOLA PREDOSA (BO) – “Per una terra comune, viva, coltivata, allevata” è il titolo scelto per il seminario pubblico promosso dal Biodistretto Appennino Bolognese. L’incontro, pensato per difendere e valorizzare un modello agricolo e artigiano che sostiene comunità, tutela i territori e costruisce alleanze per il futuro, sarà dedicato al valore sociale, culturale, ambientale ed economico dell’agricoltura di piccola e media scala.

L’evento vedrà la partecipazione di agricoltori e allevatori di tutti i Biodistretti della regione, sindaci e amministratori locali, il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari dell’Università di Bologna, l’Assessorato all’Agricoltura della Regione Emilia-Romagna e rappresentanti del MASAF (invitati). Alle 20:00 sarà offerto ai partecipanti un assaggio dei prodotti locali, simbolo della qualità del territorio e della cura dei produttori.

Le aree appenniniche e collinari italiane affrontano una crisi strutturale: la chiusura continua di aziende agricole mette a rischio ettari coltivati, competenze, relazioni, biodiversità, paesaggi e cultura locale. A fronte di questa fotografia, il Biodistretto Appennino Bolognese offre un esempio concreto di resilienza: con 48 aziende agricole e oltre 100 soci tra artigiani, associazioni, ambientalisti e amministratori locali, questa rete dimostra che è possibile rigenerare territori, biodiversità e comunità, mantenendo vive le tradizioni e innovando nel presente.

“Ripopolare l’Appennino significa dare ai giovani agricoltori, allevatori e artigiani le condizioni per vivere e lavorare nei nostri territori. Non producono solo cibo, ma anche cultura, relazione e senso di comunità” – Lucio Cavazzoni, presidente del Bio-distretto Appennino Bolognese.

Le aziende della rete producono cereali, pane, farine, biscotti e dolci, vino, ortaggi, composte e salse vegetali, uova, miele, formaggi freschi e stagionati da pascolo di capra, pecora e mucca, frutta come mela rosa romana, castagne e marroni e carne da pascolo. Buon cibo nei suoi agroturismi e ristoranti. Ogni produzione nasce dall’esperienza e dalla cura dei produttori, espressione di una comunità capace di resistere e innovare.

L’obiettivo del Biodistretto Appennino Bolognese è valorizzare il territorio attraverso una gestione sostenibile delle risorse, che promuova la rigenerazione di ecosistemi e comunità locali. I protagonisti di questo modello sono allevatori, viticoltori, apicoltori, produttori di cereali, ristoratori, artigiani e cittadini impegnati nella tutela della campagna e della montagna, insieme ad amministratori pubblici uniti per contrastare spopolamento e degrado. Le loro attività creano un legame diretto tra chi produce e il mondo urbano, primo fruitore di aria, acqua, foreste, agricoltura, bellezza e cibo, attraverso eventi culturali, gastronomici e percorsi di turismo partecipato. Questo modello agricolo e artigiano sostiene comunità e territori, costruisce dialoghi e alleanze e riconosce il suo ruolo sociale nella rigenerazione di comunità in sofferenza per abbandono, spopolamento e mancanza di prospettive economiche e lavorative.

L’iniziativa rientra nel Progetto BioApp, finanziato dal MASAF con Decreto DG MASAF PQA n. 0579612 del 04/11/2024 – CUP J65B24001380001, con il patrocinio del Comune di Bologna e di Bologna per il Diritto al Cibo.

Per maggiori informazioni: https://www.appennino.bio/eventi/per-una-terra-comune-viva-coltivata-allevata

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