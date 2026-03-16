BOLOGNA – Continuano gli appuntamenti organizzati dall’Associazione Geopolis in collaborazione con Limes, rivista italiana di geopolitica e Biblioteca Salaborsa

Geopolitica, politica, comunicazione, relazioni tra enti, diritti umani

L’AMERICA INGOLFA IL MONDO. Presentazione del numero di Limes 2/26

Gli Usa sono una monarchia anarchica. Netanyahu arruola Trump nella sua guerra. Oggi in Iran, domani ovunque?

Lunedì 16 marzo 2026 H 18.30

Piazza coperta di Biblioteca Salaborsa. Piazza del Nettuno 3, Bologna

Interverranno:

Agnese Rossi, redattrice di Limes, analista di geopolitica e studiosa di filosofia.

Fabrizio Maronta, redattore, consigliere scientifico e responsabile relazioni internazionali di Limes.

Modera Fabrizio Talotta, presidente Geopolis.

Il volume fa il punto sulla guerra contro l’Iran e sulla crisi d’identità degli Stati Uniti, tra privatizzazione dei poteri, discordia sociale e tentativo di esportare la rivoluzione conservatrice. Gli articoli della prima parte – Guerra all’Iran – ricostruiscono i (non) motivi che hanno portato l’America e Israele ad attaccare la Repubblica Islamica, tentando di analizzare gli scenari di lungo periodo di questo ennesimo conflitto mediorientale, oramai allargatosi all’intera regione.

Nella seconda parte – L’impero si divora – il volume analizza la crisi e la dispersione dei poteri, indagandone le cause profonde e mostrando come i processi di privatizzazione dello Stato minino la capacità strategica della superpotenza. Oltre che la sua coesione interna. Alla Frantumazione sociale è infatti dedicata la terza parte del volume, che fa il punto sulla crisi d’identità degli Usa e su come l’amministrazione Trump, nel tentativo di governarla o reprimerla, la stia in realtà alimentando. Tra le questioni indagate vi sono il nichilismo dei giovani, la rivoluzione digitale e le tendenze neomonarchiche sempre più diffuse.

L’incontro è realizzato in collaborazione con Limes, rivista italiana di geopolitica, Gedi Gruppo Editoriale e Biblioteca Salaborsa.

Ingresso libero fino a esaurimento posti. Una volta raggiunta la capienza massima non sarà possibile entrare e sostare in pied