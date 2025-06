World Cup Pattinaggio Artistico. Grande conferma Azzurra a Reggio-Emilia

Al PalaBigi l’Italia centra 35 medaglie e 13 ori

REGGIO EMILIA – AÈ un’Italia in grande evidenza quella che ha chiuso la World Cup di Pattinaggio Artistico a Reggio-Emilia, nella tappa conclusiva delle Artistic International Series 2025, andata in scena dal 7 al 15 giugno al PalaBigi. Coppa del Mondo partita lo scorso aprile con il primo episodio di Buenos Aires, per poi passare a Trieste, a metà maggio, e chiudere con le competizioni di Reggio-Emilia.

Ultima giornata di gare del 15 giugno che ha confermato quanto visto nelle precedenti 9 della manifestazione mondiale. Un vero e proprio spettacolo e prove di livello assoluto dei nostri atleti sia tra i Senior che tra gli Junior, con prestazioni bellissime anche nelle categorie dei più giovani, Cadetti e Youth.

Il Team Italia è riuscito, come accade sempre nelle competizioni internazionali, a dimostrare tutto il suo valore, portando a casa diversi titoli. Nella sola giornata conclusiva gli azzurri hanno arricchito il bottino complessivo di ulteriori 11 medaglie che, sommate a quelle dei giorni precedenti, fanno salire a quota 35 il medagliere finale: 13 ori, 8 argenti e 14 bronzi.

Coppie Artistico Senior egemonia italiana

Una classifica delle Coppie Artistico Senior in cui le prime cinque posizioni sono azzurre. Oro per i meravigliosi Tommaso Cortini e Micol Mills, che dopo uno short program commovente, sulle note della colonna sonora del film “Il ragazzo dai pantaloni rosa”, riescono a confermare la posizione nonostante le penalità ricevute. “Siamo molto contenti dello Short, abbiamo fatto emozionare tutti ed era proprio questo il nostro intento – commenta Mills – C’è ancora tanto da fare e consideriamo questa gara come un punto di partenza in vista dei Campionati Italiani”. Argento inaspettato quello di Josè Enrico Inglese e Angelica Polli, che totalizzando 175.04 chiudono davanti ai compagni di team Alessandro Bozzini e Gloria di Bella. Quest’ultimi con 172.37 devono accontentarsi del terzo posto.

Libero Senior Femminile. Gioia Fiori incanta il PalaBigi

Il racconto dell’amore in un campo di concentramento. Gioia Fiori incanta con la sua delicatezza. L’azzurra conquista l’oro eseguendo il suo programma magistralmente, ottenendo il punteggio di 206.70 e staccando di quattordici punti l’ivoriana Yenè Corinna Soro Bonati. “Sono felicissima soprattutto perchè quest’anno ho avuto la possibilità di iniziare la stagione con questo evento – ha sottolineato la Fiori – Negli scorsi anni invece, per varie vicissitudini e importanti infortuni sono sempre stata costretta a preparare il mondiale in tempi serrati.”

Coppie Danza Senior. Gherardo Altieri Degrassi e Roberta Sasso sul gradino più alto del podio

“La gara di oggi ci ha davvero reso felici perché il risultato ha rispecchiato il duro lavoro di questi mesi e ci ha confermato la bellezza del nostro programma, che sentiamo estremamente nostro e che ci emoziona ogni volta, sia in prova, che in gara con il pubblico”. Sono le parole di Gherardo Altieri Degrassi e Roberta Sasso, i fuoriclasse della categoria Coppie Danza, che da anni collezionano titoli e che ottenendo 164.20, il loro miglior punteggio, si confermano anche a Reggio-Emilia sul gradino più alto del podio. Argento con 155.52 punti per Raoul Allegranti e Caterina Artoni. I due azzurri con un programma ispirato a “Notre Dame De Paris” hanno incantato gli spettatori.

Gruppi Spettacolo. Immancabili i Dejavù

Tanti i gruppi italiani qualificati nelle finali della World Cup. Immancabili i Dejavù che con il loro quartetto, piccolo gruppo e grande gruppo, sono riusciti a conquistare ben 3 medaglie: due ori e un bronzo. Anche il quartetto Show Roller Team è riuscito ad emergere conquistando la terza posizione.

Solo Dance Senior Femminile. Roberta Sasso conquista l’oro

L’azzurra Roberta Sasso non delude e conquista la medaglia d’oro alle Finali delle Artistic International Series di Reggio-Emilia nella specialità Solo Dance Senior Femminile, con il punteggio di 158.48, con 11 punti sulla seconda classificata, la paraguaiana Erika Alarcon Anisimoff. “Sono molto soddisfatta delle mie prestazioni – ha commentato la Sasso – Soprattutto nella Style Dance penso di aver dato il massimo, forse perché è un programma che sento molto mio”. Meravigliosa e bravissima anche Caterina Artoni, che con grande grinta, tecnica ed esperienza è riuscita a scalare la classifica, passando dal quinto posto della Style Dance al bronzo, totalizzando 143.71 punti.

Solo Dance Senior Maschile. Bronzo azzurro con Degrassi

Anche nella Solo Dance Senior Maschile il team Italia porta a medaglia un’atleta. Gherardo Altieri Degrassi, termina la World Cup sul terzo gradino del podio con il punteggio di 151.42, sfiorando di un soffio la medaglia d’argento, alla sua portata alla fine della Style Dance, con la classifica ancora provvisoria.

Puntuale il commento del CT della Nazionale Fabio Hollan: “Ho visto davvero delle belle gare e un grandissimo livello dei nostri ragazzi. La presenza di alcuni fuoriclasse internazionali ha sicuramente reso questo evento un test molto importante, utile a prendere le misure per affrontare al meglio gli Europei e i Mondiali”.

Precision. Due gruppi in gara ed entrambi italiani. Si tratta del Precision Skate Bologna e Team Bluice che hanno ottenuto rispettivamente 60.03 e 52.59 punti. Le Finali della Coppa del Mondo 2025 si sono concluse con uno splendido spettacolo a cui hanno preso parte i migliori pattinatori che, solo per questa volta, sono stati giudicati direttamente dal pubblico in base alla bellezza del costume, della base musicale e della coreografia. Per il team azzurro, presenti Gioia Fiori, la coppia Gherardo Altieri De Grassi e Roberta Sasso, il quartetto Dejavù, la coppia Tommaso Cortini e Micol Mills, la coppia Raoul Allegranti e Caterina Artoni, il piccolo gruppo Dejavù e la coppia Josè Enrico Inglese e Angelica Polli.

Belle le prove dei più giovani che centrano importantissime medaglie che fanno ben sperare per il futuro del pattinaggio tricolore. Da rimarcare i risultati delle Coppie Artistico e delle Coppie Danza Junior che mettono in evidenza un dominio assoluto dei nostri, con il podio tutto italiano in entrambe le specialità. Alessio Cocci e Alice Pozobon centrano l’oro nell’Artistico, Matteo Di Nunzio e Mariaclaudia Parziale nella Danza.

Medaglie Azzurre AIS 2025

COPPIE ARTISTICO SENIOR

1 Tommaso Cortini – Micol Mills (ITA)

2 Josè Enrico Inglese – Angelica Polli (ITA)

3 Alessandro Bozzini – Gloria Di Bella (ITA)

COPPIE DANZA SENIOR

1 Gherardo Altieri Degrassi – Roberta Sasso (ITA)

2 Raoul Allegranti – Caterina Artoni (ITA)

LIBERO SENIOR FEMMINILE

1 Gioia Fiori (ITA)

QUARTETTI SENIOR

1 Dejavù (ITA)

3 Show Roller Team (ITA)

PICCOLI GRUPPI

1 Dejavù (ITA)

GRANDI GRUPPI

3 Dejavù (ITA)

SOLO DANCE SENIOR FEMMINILE

1 Roberta Sasso (ITA)

3 Caterina Artoni (ITA)

SOLO DANCE SENIOR MASCHILE

3 Gherardo Altieri Degrassi (ITA)

COPPIE ARTISTICO JUNIOR

1 Alessio Cocci – Alice Pozobon (ITA)

2 Rodolfo Cortini – Ginevra Riccardo (ITA)

3 Noah Cavallini – Ludovica Pari (ITA)

COPPIE ARTISTICO SENIOR

1 Tommaso Cortini – Micol Mills (ITA)

2 Josè Enrico Inglese – Angelica Polli (ITA)

3 Alessandro Bozzini – Gloria Di Bella (ITA)

COPPIE DANZA JUNIOR

1 Matteo Di Nunzio – Mariaclaudia Parziale (ITA)

2 Yuri Allegranti – Elisa Cavina (ITA)

3 Alessandro Grossi – Carlotta Bruzzi (ITA)

LIBERO JUNIOR FEMMINILE

2 Martina Stefani (ITA)

LIBERO JUNIOR MASCHILE

3 Gianmaria Giacomi (ITA)

SOLO DANCE JUNIOR FEMMINILE

3 Mariaclaudia Parziale (ITA)

SOLO DANCE JUNIOR MASCHILE

3 Yuri Allegranti (ITA)

COPPIE DANZA CADETTI

1 Federico Pachera – Martina Grossi

3 Tommaso Lacopo – Sofia Orlando

LIBERO CADETTI FEMMINILE

3 Bianca Fei

LIBERO CADETTI MASCHILE

2 Federico Grazzini

3 Carmine Giannattasio

LIBERO JEUNESSE FEMMINILE

1 Costanza Biondi

LIBERO JEUNESSE MASCHILE

1 Alessandro Costagliola

3 Mattia Danesi

SOLO DANCE CADETTI FEMMINILE

1 Carlotta Bruzzi

SOLO DANCE CADETTI MASCHILE

2 Federico Grazzini

SOLO DANCE JEUNESSE FEMMINILE

1 Ludovica Ambrosino

2 Laura Carta