WiRun Italy 2021 torna a Cesena e a Cesenatico (FOTO)

Una corsa non competitiva per dire “NO!” alla violenza sulle donne

CESENA – Tutti in corsa per dire “No!” alla violenza sulle donne e al fenomeno sempre più crescente in Italia e in regione Emilia-Romagna dei femminicidi. Domenica 28 novembre, alle 8 (partenza alle 9.30), in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che si celebra giovedì 25 novembre, torna a Cesena Wirun Italy, l’appuntamento organizzato dall’Associazione “Woman in run” che da sette anni unisce sport e solidarietà e che nelle edizioni passate ha visto lungo il Savio la partecipazione di centinaia di runner (oltre 1000 nel 2017).

Provenienti da Cesena, Forlì, Rimini, Ravenna, Pesaro, Terra del Sole, Imola, Riccione, Bologna, Pistoia e Trieste, gli amanti della corsa ogni anno si ritrovano in Piazzale Ambrosini (Ippodromo di Cesena) per dare avvio alla corsa non competitiva il cui ricavato sarà destinato al Centro Donna dei comuni di Cesena e Cesenatico, a sostegno dei progetti volti all’educazione alla parità di genere nelle scuole, già avviati negli anni passati. Nella mattinata di domenica i partecipanti potranno mettersi alla prova con due gare non competitive: un percorso di 4 km e un secondo lungo 10 km per tutti. Entrambi gli itinerari interesseranno la ciclopedonale del Savio verso Martorano, con sosta alla fontana di Via Ficchio, dove i runner potranno ristorarsi.

Prima della partenza ciascun partecipante riceverà un pacco gara contenente t-shirt tecnica – pettorina – sacca – gadget. Chi desidera prendere parte alla corsa benefica potrà preiscriversi (versando una quota di adesione pari a 10 euro) nelle seguenti attività commerciali che aderiscono all’iniziativa: Cycling Center Lab, in Via Cerchia di San Giorgio 129 a Cesena, Living Sport Cesena, in via Marconi 327, e Living Sport Rimini, in Via 20 settembre 1870 134 a Rimini, Bper Cesena 10, Piazza Magnani 39, Agenzia d’affari Cesenatico, Viale Roma 56 a Cesenatico e Gimelli Sport, Via Vittorio Veneto 98 a Forlì. Altrimenti sarà possibile presentarsi domenica mattina alle 8.30/9 nel piazzale Ambrosini dell’Ippodromo. Per informazioni consultare la pagina Facebook Womeninruncesena.

L’iniziativa è stata presentata nella mattinata di martedì 23 novembre nella Sala del Consiglio del Municipio di Cesena alla presenza dell’Assessore ai Diritti e alle Politiche delle differenze del Comune di Cesena Carlo Verona, della Vicesindaca di Cesenatico Lorena Fantozzi, della Presidente della Sezione regionale della WOMEN IN RUN Asd Belinda Ronconi, intervenuta insieme a Giorgio Bolognoni, e di Romagna Iniziative.