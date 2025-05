Weekend di calcio giovanile internazionale a Lugo con il nuovo Kids Foot di Lugo 1982

LUGO (RA) – Sarà un weekend di calcio giovanile internazionale quello ospitato sui campi dello stadio comunale di Lugo “Ermes Muccinelli” in occasione della settima edizione di KIDS FOOT, il grande appuntamento organizzato dal 2016 dalla polisportiva Lugo 1982.

Un torneo che ogni anno si rilancia e propone novità, nell’impegno costante di promuovere il calcio giovanile e momento di aggregazione collettiva, ma anche allo scopo di proporre sempre un evento attrattivo e in grado di richiamare sul territorio società, dirigenti e famiglie per un appuntamento che unisce sport e turismo locale contribuendo a rilanciare il nome della città anche oltre confine.

La novità più significativa per l’edizione 2025 è sicuramente rappresentata dal numero di squadre coinvolte, ben 24, che impegneranno sia il campo principale del Muccinelli che il campo n. 2. In questo modo si potranno svolgere contemporaneamente ben due tornei per altrettante categorie ben distinte fra loro: Pulcini Under 10 (nati nel 2015 e 2016) ed uno per Esordienti Under 12 (nati nel 2013 e 2014). Questo l’elenco delle società partecipanti. Torneo Under 10: Faenza Calcio, FC Pepa (Albania), Cotignola, Sanpaimola, Cattolica, Cesena, Bologna, La Fiorita (San Marino), Fc Nagykanizsa (Ungheria), The Spartans Fc (Scozia), Lugo 1982. Torneo Under 12: Ravenna Fc, Virtus Faenza, Imolese Calcio, Sant’Agata Sport, Russi, Cervia, Borgo Tuliero, Azzurra Ravenna, Pescara, Fiorentino (San Marino), Fc Nagykanizsa (Ungheria), Lugo 1982. Numeri importanti, con ben oltre trecento partecipanti. Ogni squadra disputerà sei partite, con il sabato dedicato alle sfide eliminatorie e la giornata di domenica 1° giugno alla fase finale dei tornei denominati Champions League e Europa League.

A seguire tutta l’organizzazione dell’evento sarà ancora una volta lo staff di Lugo 1982, con il supporto di poco meno di un centinaio di volontari, fondamentali per la buona riuscita del torneo. La squadra Under 10 che vincerà il Kids Foot 2025, lo scorso anno conquistato dai ragazzi del Tatabanya (Ungheria), si aggiudicherà anche il trofeo Pablo Salgado, in memoria del giocatore scomparso nel 2006, che viene rimesso in palio ogni anno. Il trofeo “Città di Lugo” toccherà invece ai vincitori del torneo Under 12.

Cerimonia di apertura in programma sabato alle ore 9 alla presenza del coro della Scuola Gherardi. Alle 10 il calcio d’inizio delle partite. Confermate anche le occasioni per visitare il territorio, in collaborazione con il Polo Tecnico di Lugo indirizzo Turistico, con momenti conviviali nell’area dello stadio Muccinelli e un format assolutamente collaudato. Sabato alle 18 arriverà inoltre a Lugo anche Alberto Zaccheroni. L’ex mister di, tra le altre, Milan, Inter, Lazio, Juventus, che ha visto decollare la sua carriera proprio a Lugo dal 1988 al 1990 alla guida del Baracca, incontrerà i ragazzi partecipanti al torneo e si fermerà con loro anche durante la serata. E proprio dalle 21 è prevista anche la possibilità di seguire tutti insieme la Finale di Champions League fra Inter e Paris Saint-Germain su un maxi schermo allestito per l’occasione nell’area verde antistante lo stadio. Tra le altre piacevoli novità, dalle 19.30 del sabato anche il Girls Foot, Torneo di Calcio Femminile che conferma l’attenzione posta recentemente dal Lugo 1982 anche in questo ambito.

Il programma di domenica 1° giugno prevede invece l’inizio dei match alle 9 del mattino. Alle 15.40 la Finale del Torneo Under 10, alle 16.15 quella dell’Under 12. Cerimonia di chiusura alle 17 e premiazioni dalle ore 17.15. Sempre domenica, alle 20.30 la premiazione di giocatori e staff delle varie formazioni di Lugo 1982 che hanno vinto i rispettivi campionati: la prima squadra che si è imposta sia in Terza Categoria che nella Coppa provinciale Memorial Vitali, la rosa di Futsal maschile che ha vinto la serie D e la formazione dei 2010 che hanno chiuso al primo posto il loro girone provinciale Under 15.

Un’altra sfida, la settima, per una società che da oltre 40 anni si fonda sul volontariato per diffondere il piacere del gioco e momenti di incontro in un’ottica di crescita positiva, fuori e dentro il campo, per tutti i giovani del territorio.

