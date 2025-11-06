“Voci di Ferrara”: alla Luppi appuntamento con Debora Bruni e i suoi libri “Diario spettinato di una mancata principessa” e “Linea circolare”

Incontro con l’autrice venerdì 7 novembre 2025 alle 17:30 in via Arginone 320 (Porotto). Aperte le iscrizioni

FERRARA – Sarà Debora Bruni con i suoi libri “Diario spettinato di una mancata principessa : tut in órdan e niént a pòst!” e “Linea circolare: vizi & virtù del grande popolo dei trasporti pubblici“, la protagonista venerdì 7 novembre 2025 alle 17:30 del terzo appuntamento con il ciclo di incontri con scrittori e scrittrici ferraresi “Voci di Ferrara” alla biblioteca comunale Aldo Luppi (via Arginone 320, Porotto).

Dialogherà con l’autrice Gian Pietro Zerbini.

Gli incontri sono a partecipazione gratuita, aperti a tutti con prenotazione da effettuare telefonando al numero 0532 731957 o scrivendo a bibl.porotto@comune.fe.it

LA SCHEDA a cura degli organizzatori – “Voci di Ferrara” è un ciclo di incontri letterari con alcuni scrittori della città, volto a valorizzarne la ricchezza culturale e la tradizione narrativa. La rassegna vuole promuovere la voce locale attraverso i libri, che raccontano l’identità ferrarese e della provincia.

Diario spettinato di una mancata principessa : tut in órdan e niént a pòst!: «Sarà anche una mancata Principessa, ma Debora Bruni mantiene con i suoi lettori un vero dialogo da fiaba moderna. Aprendo questo libro, scritto con anima, testa e cuore, si trovano spunti di vita quotidiana che sembrano un diario alla Bridget Jones, per il modo scanzonato e autoironico con cui la protagonista si descrive, comprese le immancabili e ben rimarcate figure barbine. Si scorgono durante la lettura alcune parole strane ma comprensibili per noi gente di pianura, perché tramandate nel tempo, che non si trovano in nessun vocabolario, ma che sono tuttavia una perfetta sintesi tra italiano e ferrarese. Uno slang da palude. Buona parte di questi racconti non ha nulla da invidiare ai monologhi di Teresa Mannino a “Zelig” o di Luciana Littizzetto a “Che tempo che fa”, linguaggio a tratti ruvido ma efficace per descrivere i tic e le nevrosi di una società che ha perso molto il senso della convivialità» (dalla prefazione del giornalista Gian Pietro Zerbini).

Linea circolare : vizi & virtù del grande popolo dei trasporti pubblici: racconta nel suo esordio letterario una serie di episodi surreali e ironici vissuti a bordo dei bus urbani ed extraurbani. Nei suoi “reportage dal vivo”, descrive con umorismo situazioni assurde che si verificano su certe linee e orari, paragonati al “triangolo delle Bermuda” per la loro capacità di attrarre stranezze. Tra i protagonisti delle sue storie: passeggeri che vogliono pagare il biglietto con la carta di credito, chi resta sul bus tutto il giorno solo per godere dell’aria condizionata , operai che cenano e fumano a bordo…

Debora Bruni vive a Ferrara si è diplomata all’Istituto Magistrale “Giosuè Carducci”, lavora dapprima come programmatrice e formatrice informatica per poi immolarsi al mondo dei trasporti pubblici, da “autistessa” a impiegata proprio nell’ufficio che pianifica i turni dei conducenti: una sorta di contrappasso dantesco. Dopo aver pubblicato una settantina di cronaca e reportage delle stravaganti peripezie lavorative per il bimestrale ‘Nuovo Informatore’, voce ufficiale del circolo dopolavoro “Cooperativa Giuseppe Dozza A.T.C.”, nel 2013 pubblica parte di questi testi nel libro d’esordio Linea Circolare, primo titolo della collana umoristica ‘I Giocondi’ di Faust Edizioni. Di queste parole di Italo Calvino ha fatto il proprio motto di vita: «planare sulle cose dall’alto, non avere macigni sul cuore».

►Il programma completo degli appuntamenti culturali alla biblioteca Luppi e nelle altre biblioteche comunali di Ferrara alla pagina: https://archibiblio.comune.ferrara.it/