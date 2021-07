VIII ed. Mente Locale – Visioni sul territorio 2021

Dal 25 luglio all’1 agosto, proiezioni a Bazzano (Bo), Vignola (Mo), Loiano (Bo), Casalecchio di Reno (Bo) e Castelvetro di Modena (Mo)

BOLOGNA – Sperimentate con successo nel 2020, tornano anche quest’anno le proiezioni estive di Mente Locale – Visioni sul territorio, il primo festival italiano dedicato a promuovere e valorizzare il racconto del territorio attraverso la narrazione audiovisiva.

A partire da domenica 25 luglio fino a domenica 1 agosto, l’appuntamento è con MENTE LOCALE ESTATE 2021, cinque serate di proiezioni nei territori del festival, tra le colline di Bologna e Modena, a Bazzano (Bo), Vignola (Mo), Loiano (Bo), Casalecchio di Reno (Bo) e Castelvetro di Modena (Mo).

In programma due film vincitori dell’ultima edizione di Mente Locale – Visioni sul territorio, tre opere in concorso alla prima edizione di Mente Locale Young – le scuole italiane raccontano il territorio 2021 e un film proposto dalla Toscana Film Commission, che quest’anno è partner dell’ottava edizione di Mente Locale, in programma dal 17 al 21 novembre 2021.

Il programma si apre domenica 25 luglio (ore 21.30) al Cinemax di Bazzano (Bo) con tre cortometraggi realizzati dagli studenti che hanno partecipato insieme ai loro insegnanti alla prima edizione del concorso nazionale che seleziona il meglio della produzione audiovisiva realizzata dalle scuole italiane in tema di racconto del territorio: AdOvest – andare e restare, fatto dagli studenti del Liceo Statale “Pascasino” di Marsala che hanno deciso di confrontarsi con la domanda ‘andare o restare’ rispetto al luogo in cui sono cresciuti, vincitore del premio come miglior film assegnato dalla giuria ‘Young’ formata dai ragazzi delle scuole medie superiori; In medio stat Imola del Liceo Rambaldi – Valeriani – A. di Imola, racconto ironico sulla storia di Imola, sempre in bilico tra Emilia e Romagna; Il gigante addormentato del Liceo Artistico Statale della Villa Reale di Monza “Nanni Valentini”, un lavoro di osservazione alla scoperta di un rudere contemporaneo, un non-luogo inquietante nella provincia lombarda, premiato come miglior film dalla giuria ‘Young’ formata dai ragazzi delle scuole medie inferiori e vincitore di una menzione speciale conferita dalla giuria professionale ‘Senior’. Le proiezioni sono organizzate in collaborazione con Comune di Valsamoggia, Cinemax e Fondazione Rocca dei Bentivoglio. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

Martedì 27 luglio (ore 21.00) ci si sposta nel Cortile della Biblioteca Auris di Vignola (Mo) per la prioezione del film Gli anni che cantano di Filippo Vendemmiati, che si è guadagnato la menzione speciale del Segretariato Regionale MiC Emilia – Romagna “Mente Locale – Filmare per Bene” alla settima edizione di Mente Locale – Visioni sul territorio. Il documentario, un viaggio che ripercorre la storia del Canzoniere delle Lame, il gruppo che ha fatto la storia della canzone politica a Bologna e non solo, sarà presentato dall’autore insieme ai suoi protagonisti. La proiezione è organizzata in collaborazione con Comune di Vignola e Fondazione di Vignola. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti, in caso di pioggia la proiezione sarà annullata.

Giovedì 29 luglio (ore 21.00) all’Arena estiva del Cinema Vittoria di Loiano (Bo), è il turno del film presentato dalla Toscana Film Commission in collaborazione con Comune di Loiano e Amici del Vittoria APS. E’ il pluripremiato documentario La regina di Casetta di Francesco Fei, fotografia di un mondo rurale che va scomparendo, dell’Italia dei borghi in via di spopolamento, di una vita che segue i ritmi ancestrali della natura. Dopo la proiezione seguirà un incontro con il produttore e la protagonista del film. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti, in caso di pioggia la proiezione si terrà all’interno del Cinema.

Venerdì 30 luglio (ore 21.00) alla Casa delle Acque di Casalecchio di Reno (Bo), la serata si apre con la presentazione del progetto T’arcordet al Lido? a cura di Casa delle Acque APS in collaborazione con Carta Bianca APS, di cui sarà mostrato il teaser promozionale. A seguire Il passo dell’acqua documentario di diploma alla scuola di cinema Zelig di Antonio di Biase, un omaggio alla terra d’Abruzzo e all’antico universo contadino ormai scomparso, dove l’autore – presente alla proiezione – attraversa la regione dalle vette della Maiella al mare Adriatico, in cerca di tracce, voci e volti. Il lavoro ha ricevuto tantissimi premi in giro per l’Italia, tra cui quello dell’ultima edizione di Mente Locale – Visioni sul territorio, come miglior film, assegnato dalla Giuria del festival. La serata è organizzata in collaborazione con Comune di Casalecchio di Reno e Casa delle Acque APS. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti, in caso di pioggia le proiezioni saranno annullate.

MENTE LOCALE ESTATE 2021 si chiude domenica 1 agosto (ore 21.00) nel Cortile della Biblioteca Comunale Augusto Simonini di Castelvetro di Modena (Mo), ancora con la proiezione de Il passo dell’acqua di Antonio di Biase, che anche per questa serata incontrerà il pubblico rivelando il percorso che l’ha portato a realizzare questa sua prima opera. La proiezione è organizzata in collaborazione con il Comune di Castelvetro di Modena. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti, in caso di pioggia la proiezione sarà annullata.

Il programma è disponibile sul sito www.festivalmentelocale.it.

Il festival Mente Locale – Visioni sul territorio 2021 è ideato e organizzato da CARTA|BIANCA, con il contributo di Regione Emilia-Romagna, Emil Banca, Città di Vignola, Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano, Comune di Valsamoggia; in collaborazione con: Touring Club Italiano, Dipartimento delle Arti – Università di Bologna, Fondazione Sardegna Film Commission, Toscana Film Commission, Sayonara Film, Comune di Casalecchio di Reno, Comune di Loiano, Comune di Castelvetro di Modena, Comune di Marano sul Panaro, Teatro Cantelli Vignola, Fondazione di Vignola, DER Documentaristi Emilia-Romagna, FreeU, StickerMule, Festival del Teatro dei Ragazzi di Marano sul Panaro, Fondazione Giovanni Michelucci, Associazione Amici del Vittoria, Associazione Culturale CTM – Centro Teatrale Minimo, Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena, Mab Teatro, Fondazione Rocca dei Bentivoglio, Casa delle Acque APS, Fotogramma d’Oro Short Film Festival, Il Castellazzo, Cinema Bristol Savignano sul Panaro, Cinemax Bazzano.

Media partner TRC. Partner tecnico Luce Narrante.

