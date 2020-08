Vida Loca a Ferragosto a Villa Papeete

CERVIA-MILANO MARITTIMA (RA) – Come è ormai tradizione, per Ferragosto o giù di lì, Vida Loca, festa simbolo del divertimento pop di questo periodo, uno dei party più ballati in Italia, fa tappa al Villa Papeete di Milano Marittima (RA), altra realtà di riferimento. La serata è prevista per venerdì 14 agosto, quando la crew fa scatenare anche il Malua54 di Lido di Spina (FE). Anche il 15 agosto il collettivo Vida Loca fa ballare due locali: lo Shada Beach Club di Civitanova Marche (MC) e La Via delle Spezie di Reggio Emilia. Domenica 16 agosto è la volta della residenza domenicale alla Villa delle Rose di Misano (RN), mentre lunedì 17 agosto è la volta del Gallipoli Resort…

Vida Loca, che tra il 6 ed il 28 agosto 2020, in un’estate difficile, colleziona qualcosa come 17 appuntamenti in tutta Italia, soprattutto tra Emilia Romagna e Puglia, regioni da sempre vocate al divertimento giovanile, è un musical pop da ballare e da guardare. Tutto calendario dei party direttamente dalla pagina Facebook di Vida Loca (www.facebook.com/VidaLocaofficialparty/events/)

I dj in console un mix vincente di pop, urban, & house. E non solo: coreografie interpretate da ballerini professionisti, video proiezioni, effetti speciali che sanno stupire… Perché Vida Loca è prima di tutto una crew di artisti (dj, artisti, ballerini) che sanno lavorare insieme con l’unico scopo di creare show ed entertainment di livello assoluto.

A dare maggiore risalto agli artisti e al loro talento c’è una squadra di tecnici di valore assoluto e tecnologie che di notte di solito non vengono utilizzate: il risultato è che chi balla o beve qualcosa con gli amici, in certo momento, non può che alzare gli occhi e lasciarsi coinvolgere…

Vida Loca, più che una semplice festa da discoteca di successo, un format o uno show notturno, è uno spettacolo che segue un “canovaccio” sempre simile e mai uguale… Perché ogni interprete si prende un margine di libertà e improvvisazione, ogni notte.

Nei musical di nuova generazione come Le Cirque du Soleil, quelli che riempiono grandi spazi in tutto il mondo il nome e la fama degli artisti sul palco conta meno della qualità show, dell’emozione del pubblico. E lo stesso accade per Vida Loca: ogni protagonista mette il suo talento al servizio dello show e del pubblico.

INFO VIDA LOCA: info Vida Loca 349 887 1913

MEDIA INFO (PHOTO HI RES, SOCIAL, ETC)

http://lorenzotiezzi.it/vida-loca-musical-da-ballo-pop-urban-mediterraneo/

Tutti i party Vida Loca sono disponibili qui con orari, dettagli, modalità di ingresso (…)

www.facebook.com/VidaLocaofficialparty/events/

Vida Loca Playlist Ufficiale su Spotify

https://spoti.fi/2SzojoF

/// from ltc lorenzo tiezzi comunicazione /// lorenzotiezzi.it: his res photos & infos /// please check alladiscoteca.com our clubbing blog /// +393393433962 ufficiostampa@lorenzotiezzi.it /// no spam: basta comunicati? rispondici stop (decreto legislativo n. 196/2003) ///