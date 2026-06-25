Via libera alla riqualificazione del parcheggio di via Calabria, investiti 80 mila euro per sicurezza e accessibilità (FOTO)

CESENA – Prenderanno il via il prossimo autunno i lavori di riqualificazione del parcheggio di via Calabria, nella zona artigianale di Villa Calabra, nel quartiere Cervese Nord. La Giunta comunale ha infatti approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica dell’intervento, corrispondente a un investimento complessivo di 80 mila euro.

L’area interessata dai lavori si trova lungo via Calabria, in prossimità di via Osteriaccia, e sarà oggetto di una completa riorganizzazione funzionale degli spazi, con l’obiettivo di rendere più efficiente e sicura la fruizione del parcheggio e delle aree pedonali circostanti. Il progetto prevede la riprogettazione complessiva degli stalli di sosta, che consentirà di realizzare 50 posti auto, migliorando l’ordine e la gestione della circolazione all’interno dell’area. Contestualmente verrà ricostruito il marciapiede esistente, che sarà realizzato con una pavimentazione drenante in calcestruzzo permeabile, una soluzione capace di favorire l’assorbimento delle acque meteoriche e di migliorare la sostenibilità ambientale dell’intervento.

Tra le opere previste rientra anche il ridisegno dell’aiuola centrale, che manterrà le alberature esistenti valorizzando il verde già presente e contribuendo alla riqualificazione estetica dell’area. Particolare attenzione sarà inoltre riservata al sistema di raccolta delle acque piovane. La rete fognaria verrà infatti ristrutturata attraverso l’installazione di nuovi pozzetti a caditoia in ghisa, collocati a intervalli regolari di circa venti metri e collegati alla rete esistente mediante nuove tubazioni in PVC.

“L’esecuzione di quest’opera – commenta l’Assessore ai Quartieri Lorenzo Plumari – consentirà di migliorare la sicurezza stradale, rendere più funzionale la sosta veicolare e riqualificare un’area particolarmente frequentata da lavoratori, imprese e cittadini. Si tratta infatti di un intervento che bene si inserisce nel più ampio programma di manutenzione e valorizzazione degli spazi pubblici della nostra città, che punta a raggiungere diversi obiettivi, quali: il miglioramento dell’accessibilità, la razionalizzazione concreta dalla sosta, e la riqualificazione complessiva dell’asse viario. Non trascurabile inoltre l’introduzione di elementi di mitigazione ambientale e arredo urbano volti a rendere quest’area fruibile per tutto l’anno”.

“Siamo grati all’Amministrazione comunale – commenta la presidente del Cervese Nord, Mirella Ravaglia – che, accogliendo le segnalazioni provenienti dal quartiere e dai cittadini residenti in quest’area, ha saputo dare una risposta concreta alle esigenze della zona artigianale di Villa Calabra. L’intervento contribuirà a migliorare la qualità degli spazi pubblici, rendendo più funzionale, sicura e accogliente un’area strategica per le attività economiche del nostro quartiere. Abbiamo seguito con attenzione l’iter che ha portato all’approvazione della delibera e continueremo a confrontarci con il Comune e con il settore Lavori pubblici nelle prossime fasi, in vista dell’avvio dei lavori nell’area interessata dall’intervento”.