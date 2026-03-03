Via Curiel, ultimati i lavori e ripristinata la pavimentazione originaria

Sindaca Foronchi e Assessori Uguccioni e Bartolucci: “Lavori di ordinaria manutenzione, veloci e fatti a regola d’arte, nessun rattoppo”
CATTOLICA (RN) – Via Curiel, ultimati i lavori di risistemazione della pavimentazione. “Si è trattato del ripristino di quel tratto di strada pedonale dopo una rottura dell’acquedotto – spiegano la Sindaca Franca Foronchi, l’Assessore ai lavori pubblici Alessandro Uguccioni e l’Assessora alle manutenzioni Elisabetta Bartolucci – Non c’è stato alcun rattoppo, come asserito per mera strumentalizzazione politica, ma un ripristino a regola d’arte. Si è scavato fino a raggiungere la tubazione, poi si è proceduto alla sostituzione della valvola e in seguito, la ditta incaricata dei lavori sulla rete idrica, ha steso il catrame di sicurezza. Poi è stata realizzata una soletta di cemento su cui gli operai di Hera hanno posato marmi e sanpietrini, risistemando in breve tempo la pavimentazione originaria”. Lavori celeri grazie anche al fatto che si tratta di un’area pedonale dove non transitano auto e mezzi pesanti.