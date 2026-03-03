Via Curiel, ultimati i lavori e ripristinata la pavimentazione originaria

Sindaca Foronchi e Assessori Uguccioni e Bartolucci: “Lavori di ordinaria manutenzione, veloci e fatti a regola d’arte, nessun rattoppo”

CATTOLICA (RN) – Via Curiel, ultimati i lavori di risistemazione della pavimentazione. “Si è trattato del ripristino di quel tratto di strada pedonale dopo una rottura dell’acquedotto – spiegano la Sindaca Franca Foronchi, l’Assessore ai lavori pubblici Alessandro Uguccioni e l’Assessora alle manutenzioni Elisabetta Bartolucci – Non c’è stato alcun rattoppo, come asserito per mera strumentalizzazione politica, ma un ripristino a regola d’arte. Si è scavato fino a raggiungere la tubazione, poi si è proceduto alla sostituzione della valvola e in seguito, la ditta incaricata dei lavori sulla rete idrica, ha steso il catrame di sicurezza. Poi è stata realizzata una soletta di cemento su cui gli operai di Hera hanno posato marmi e sanpietrini, risistemando in breve tempo la pavimentazione originaria”. Lavori celeri grazie anche al fatto che si tratta di un’area pedonale dove non transitano auto e mezzi pesanti.

“Via Curiel è tornata fruibile anche in quel tratto di strada – riprendono Sindaca e Assessori – Sono stati lavori di ordinaria manutenzione, dovuti alla rottura di un tubo della rete idrica, come può succedere in ogni città, su cui siamo prontamente intervenuti. Chi ha diffuso la notizia che la risistemazione sarebbe stata attesa per settimane, ha fatto un pessimo servizio ai cittadini e turisti, che al contrario possono contare su uffici tecnici e manutenzioni efficienti e costantemente al lavoro per una città sicura e decorosa, in vista dell’apertura della stagione primaverile”.