Valutazione di Impatto Generazionale, 200mila euro da Formez PA al Comune di Piacenza, che porta la propria esperienza in quattro Regioni

PIACENZA – Un altro riconoscimento nazionale per il percorso avviato dall’Amministrazione comunale sulla VIG, Valutazione di Impatto Generazionale: Piacenza, già tra le municipalità apripista in Italia sull’introduzione di questo parametro nel Documento unico di programmazione – e protagonista anche del nuovo ciclo di Laboratori che Anci promuove sul tema – ha infatti ottenuto 200mila euro nell’ambito dell’Avviso di Formez PA – “Innovazione sociale e impatto delle politiche” – dedicato all’introduzione e al consolidamento del ciclo di questo innovativo strumento nell’azione della Pubblica Amministrazione, promosso nell’ambito del progetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica. La candidatura del Comune di Piacenza ha ottenuto l’idoneità al contributo economico con un punteggio di 85,75 punti su 100.

«Questo finanziamento non rappresenta un punto di partenza, ma il riconoscimento di un percorso che, insieme alla sindaca Katia Tarasconi, a tutti i colleghi di Giunta e alla Direzione generale dell’ente, abbiamo già scelto di intraprendere per Piacenza», sottolinea l’assessore alle Politiche giovanili Francesco Brianzi, aggiungendo: «Siamo stati tra i primi Comuni italiani a portare concretamente la Valutazione di Impatto Generazionale dentro la programmazione dell’Ente. Ora abbiamo l’opportunità di fare un ulteriore salto di qualità: rafforzare competenze e strumenti, misurare sempre meglio gli effetti delle nostre scelte e coinvolgere i giovani non soltanto come destinatari, ma come protagonisti della costruzione e della valutazione delle politiche pubbliche. Il fatto che l’esperienza di Piacenza venga oggi portata nei Laboratori ANCI in diverse regioni italiane conferma il valore dell’attività svolta».

«Il risultato ottenuto valorizza anche un importante lavoro organizzativo e amministrativo sviluppato all’interno del Comune», aggiunge il segretario e direttore generale Luca Canessa. «La VIG richiede collaborazione tra settori diversi, capacità di programmare per obiettivi e una crescente attenzione alla misurazione dei risultati. Questo finanziamento conferma il percorso virtuoso avviato dal Comune sui propri strumenti di programmazione, sempre più focalizzati sul concetto di Valore Pubblico, e ci consentirà di consolidare ulteriormente il metodo e le competenze maturate dagli uffici, rendendo sempre più strutturale una modalità di lavoro trasversale e orientata all’impatto».

Il finanziamento rappresenta dunque l’ulteriore riconoscimento di un percorso che vede Piacenza già tra i Comuni apripista in Italia nell’applicazione della Valutazione di Impatto Generazionale (VIG). Il Comune ha infatti introdotto la prospettiva generazionale nella propria programmazione, lavorando sulla marcatura degli obiettivi del DUP, sulla costruzione di indicatori e su un modello intersettoriale capace di valutare gli effetti delle politiche pubbliche sulle nuove generazioni. Con le nuove risorse il percorso sarà ulteriormente consolidato: saranno rafforzate le competenze interne dell’Ente, sviluppati gli strumenti di monitoraggio e valutazione e ampliato il coinvolgimento diretto dei giovani, con l’obiettivo di rendere la prospettiva generazionale sempre più trasversale alle politiche comunali. In questo quadro si inserisce anche la Rete Giovani Next Generation Piacenza, come spazio stabile di ascolto, confronto e partecipazione delle nuove generazioni alla costruzione delle politiche cittadine.

Parallelamente, l’esperienza di Piacenza viene condivisa a livello nazionale nell’ambito dei Laboratori ANCI sulla VIG. Dopo l’intervento del 1° ottobre a Capannori, in Toscana, il percorso piacentino è stato presentato anche a Brescia, in Lombardia, nella giornata odierna, così come avverrà ad Ancona, nelle Marche, il 22 ottobre e a Potenza, in Basilicata, il 29 ottobre, contribuendo al percorso di accompagnamento rivolto alle Amministrazioni locali per l’applicazione delle nuove Linee Guida ANCI 2.0.