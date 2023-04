Valle Savio Bike Sound, tutta un’altra musica (FOTO)

Da 7 maggio al 24 settembre arriva l’evento ciclistico più immersivo dell’anno in cui musica e bici viaggeranno sulla stessa frequenza

CESENA – Nella Vallata del Savio nasce un format che unisce la musica e la bicicletta per vivere e raccontare un territorio in modo emozionale. Si tratta di “Valle Savio Bike Sound”, evento in tre date tutto incentrato sulla relazione tra bici e musica e impreziosito da percorsi ciclistici e cicloturistici con esibizioni live, musica diffusa e colonne sonore personalizzate. Un format adatto a chiunque sia appassionato di bicicletta e aperto a nuove esperienze, con giornate suggestive a tema “Bike Sound”: l’anello ciclistico del Monte Fumaiolo con musica diffusa e ristori animati, l’inedita cronoscalata della salita del Barbotto con la propria colonna sonora, concerto all’alba in una location segreta raggiungibile solo in bicicletta; e ancora, concerti di ex-ciclisti e pedalate con cantanti e dj.

Con Valle Savio Bike Sound la bici diventa la chiave di accesso per la scoperta di un territorio che tiene insieme due grandi passioni popolari a tutti i livelli: da professionisti agli amatori, dal rock, alla classica, dal jazz al funky… ci sarà spazio per tutti i generi in una grande festa che ruota intorno alla bici. Gli appuntamenti, tutti gratuiti, con prenotazione obbligatoria e accesso ai servizi di ristori, gadget e animazione sul posto, sono per domenica 7 maggio, domenica 28 maggio e domenica 24 settembre.

Con questo format innovativo e del tutto inedito, i sei Comuni bagnati dalle acque del Savio (Bagno di Romagna, Cesena, Mercato Saraceno, Montiano, Sarsina e Verghereto) per tre giorni si trasformeranno in vere e proprie stazioni musicali, raccontandosi attraverso eventi, musica diffusa, playlist e music selector ad hoc per l’occasione. La prima data in calendario è domenica 7 maggio, con un programma che prevede il Bike Day in sicurezza nel circuito ad anello sul Monte Fumaiolo, da Bagno di Romagna a Verghereto e ritorno (con musica diffusa), con ristori lungo il percorso. A Bagno di Romagna i partecipanti troveranno il Villaggio Bike Sound con animazione e la music selection live di Renée La Bulgara, miglior woman dj italiana 2022 ai recenti Dance Music Awards. La giornata Bike Sound sarà completata dal concerto di Mauro Ermanno Giovanardi, ex ciclista e acclamato frontman dei La Crus.

Valle Savio Bike Sound prosegue domenica 28 maggio, con Bike Day a pedalata libera nel circuito ad anello Mercato Saraceno – Sarsina, con la prima Cronoscalata del Barbotto con colonna sonora personalizzata (evento speciale) a squadre e individuale e il Villaggio Bike Sound a Mercato Saraceno.Il terzo appuntamento, domenica 24 settembre, vedrà un concerto all’alba per ciclisti a Montiano, in località segreta raggiungibile attraverso un percorso in bici, e il Bike Day nel circuito Cesena-Cesenatico-Cesena con musica diffusa e ristori in case private, aperte in via eccezionale per l’evento.

Un format che richiama alla partecipazione tutti i cicloturisti, cicloamatori e appassionati, pronti a vivere la prima esperienza di una bike experience che sembra già proiettata al futuro. Per la Valle del Savio, il format Bike Sound è un grande strumento di promozione, nato per mostrare che in questo territorio la bicicletta è al centro dello sviluppo di un cicloturismo culturale ed emozionale. L’evento si terrà in collaborazione con la Dmc alla quale sono state affidate, dall’Unione dei comuni Valle del Savio, le attività della promo – commercializzazione de I percorsi del Savio. Un’attività che mira a promuovere la destinazione turistica attraverso esperienze legate anche al turismo slow e al cicloturismo in tutta la Valle che da Cesena arriva a Verghereto e ai confini con la Toscana. Un territorio ricco di opportunità per chi ama la vacanza sostenibile e a contatto con la natura

Sul sito web e su Spotify saranno pubblicati tutti i brani che compongono questo progetto e che sono stati scelti da Music Selector d’eccezione con la direzione artistica di ExtraGiro. Inoltre Radio Monte Carlo, emittente del Gruppo RadioMediaset, supporta l’evento di Valle Savio Bike Sound per raccontare la particolarità e le suggestioni di un evento ciclistico che è diventato anche musicale. Eventi gratuiti (a iscrizione) per tutti i tipi di ciclisti, cicloturisti, family, anche in sella alle ebike. Info e iscrizioni: www.vallesaviobikesound.it