Vaccinazioni anti-Covid. Primo giorno di registrazioni per i quarantenni in Emilia-Romagna ed è subito alta l’adesione: in serata superata quota 111mila

Donini: “I cittadini confidano nel valore della scienza e nell’efficacia dei vaccini”

BOLOGNA – Numeri alti, più di 111mila, quelli registrati alle 18.00, nella prima giornata di apertura alle prenotazioni per i 40-49enni, nati dal 1972 al 1981 compresi.

E, come già previsto per gli over 50, per vaccinare anche questa fascia di popolazione, che potenzialmente comprende quasi 700mila residenti, al netto degli appartenenti a specifiche categorie professionali o di rischio e quelle estremamente vulnerabili per patologie o fragilità, entrano in campo i medici di medicina generale.

“Registra numeri molto alti l’adesione alla campagna vaccinale da parte dei cittadini emiliano-romagnoli appartenenti alla fascia d’età che va dai 40 ai 49 anni, come sempre è accaduto quando si è deciso di aprire la possibilità di vaccinarsi a nuove fasce di popolazione- sottolinea l’assessore alle Politiche per la Salute, Raffaele Donini -. Questo dimostra che man mano si è proceduto con il piano vaccinale, è andato aumentando il numero di persone che, superando diffidenze e remore iniziali, confida con consapevolezza e serenità nel valore della scienza e nella efficacia dei vaccini.”

I numeri

Nel dettaglio, dall’apertura delle prenotazioni alle 18.00, gli appuntamenti fissati sono stati complessivamente 111.127, così distribuiti sul territorio: 5.334 a Piacenza, 13.058 a Parma, 12.585 a Reggio Emilia, 17.902 a Modena, 27.893 a Bologna, 3.711 a Imola, 7.215 a Ferrara, e complessivamente, 23.005 nelle province di competenza dell’Ausl della Romagna, cioè Cesena (4.202), Forlì (4.149), Ravenna (9.123) e Rimini (5.531), a cui si aggiungono 424 candidati senza comune di residenza.

Come prenotarsi

Anche nei prossimi giorni, i cittadini in questa fascia di età e i 50-54enni potranno continuare a prenotarsi, collegandosi on line sulla piattaforma messa a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna http://salute.regione.emilia-romagna.it/candidature-vaccinazione, selezionare la propria classe di età e compilare un modulo con i propri dati anagrafici e recapiti. Completata la registrazione, verranno successivamente contattati con l’indicazione della data della somministrazione, non appena saranno note le forniture vaccinali del mese di giugno.

Proseguono intanto le prenotazioni e le somministrazioni per cittadini nelle altre fasce di età. Per fissare luogo, data e ora potranno utilizzare i consueti canali regionali disponibili: recandosi agli sportelli dei Centri Unici di Prenotazione (Cup), o nelle farmacie che effettuano prenotazioni Cup; online attraverso il Fascicolo Sanitario Elettronico (Fse), l’App ER Salute, il CupWeb (www.cupweb.it); oppure telefonando ai numeri previsti nell’ Azienda Usl di appartenenza per la prenotazione telefonica.