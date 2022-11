Università di Parma, pubblicato il Bando Suppletivo per l’accesso al XXXVIII Ciclo di Dottorato di Ricerca

Iscrizioni on line dalle ore 12 del 14 novembre ed entro le ore 13 del 29 novembre

PARMA – L’Università di Parma ha pubblicato il Bando suppletivo di concorso per l’ammissione al XXXVIII Ciclo di Dottorato di Ricerca.

L’Ateneo ha istituito per il XXXVIII ciclo 8 corsi di dottorato, (Economia e Management dell’innovazione e della sostenibilità, Fisica, Ingegneria Industriale, Neuroscienze, Scienza e Tecnologia dei materiali, Scienze degli Alimenti, Scienze Giuridiche, Tecnologie dell’informazione). Le iscrizioni on line si apriranno dalle ore 12 del 14 novembre e si chiuderanno il prossimo 29 novembre alle ore 13.

Sono 25 i posti messi a bando per la sede di Parma, tutti coperti da borsa o da altra forma di sostegno equivalente. Per il bando supplettivo XXXVIII nell’ambito delle risorse messe a disposizione dai progetti PNRR Missione 4 Componente 2, sono previste a bando complessivamente 17 borse di cui 3 borse nell’ambito del progetto “Ecosystem for Sustainable Transition in Emilia-Romagna”, una borsa nell’ambito del Centro Nazionale “Tecnologie dell’Agricoltura (Agritech)” e 8 nell’ambito del Partenariato denominato “ ON Foods – Research and innovation network on food and nutrition Sustainability, Safety and Security – Working ON Foods” , 4 nell’ambito del Partenariato denominato “National Quantum Science and Technology Institute – NQSTI” e una nell’ambito del Partenariato denominato “MNESYS – A multiscale integrated approach to the study of the nervous system in health and disease”,

Per le modalità di iscrizione e le procedure di ammissione i candidati dovranno attenersi a quanto indicato nel bando e nelle schede dei singoli corsi di dottorato allegate al bando stesso.

L’indirizzo web di riferimento è https://www.unipr.it/dottorati-iscrizione, l’indirizzo mail dottorati@unipr.it.

Corsi di Dottorato con sede amministrativa presso l’Università di Parma coinvolti nel bando suppletivo:

Economia & Management dell’Innovazione e della Sostenibilità (in convenzione con l’Università di Ferrara) Fisica

Ingegneria Industriale Neuroscienze Scienza e Tecnologia dei Materiali (corso in convenzione con il C.N.R. – Consiglio Nazionale delle Ricerche)

Scienze degli Alimenti