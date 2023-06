Under 13, 4° in Coppa. Difende il terzo posto l’Under 19 alle Finali di Valdagno

SCANDIANO (RE) – Termina al quarto posto della Coppa FISR, la giovane squadra Under 13 dello Scandiano. I rossoblu hanno subìto cinque sconfitte nelle Finali Nazionali Under 13, giocando alla pari nella gara di finale contro il Giovinazzo giocata ieri pomeriggio. Il risultato premia i pugliesi per 6-4, ma gli emiliani allenati da Adriano Vaccari e Catia Ferretti erano in vantaggio ad inizio secondo tempo per 3-2. I rossoblu, sostenuti da una tifoseria molto attiva, erano stati sconfitti per 9-5 all’esordio contro Novara (5 gol di Vivi). Venerdì le due gare contro Follonica, poi vincitrice del torneo, (sconfitta 7-2, 2 gol di Vivi) e Montebello (10-0). Sabato mattina la prima partita contro Giovinazzo, persa 5-2 (1 gol di Vivi e Dardanelli) che dava il quinto posto nel Girone B. In Semifinale Coppa FISR la sconfitta 13-0 contro Trissino e quindi la finale 3-4 posto della Coppa FISR persa 6-4 (2 gol di Vivi, 1 di Valentini e Ruggi), decimo posto finale nelle Finali Nazionali di categoria. Una grande esperienza per i piccoli rossoblu con giocatori più grandi e partecipanti a campionati più abituati a questi livelli.

Imminenti le Finali Nazionali Under 19 che si svolgeranno tra Giovedì e Domenica, con la stessa formula delle altre finali nazionali. Scandiano è stato inserito nel Girone B, insieme a Breganze (2° Zona 2), Giovinazzo (1° zona 5), Forte (2° Zona 5) e Bassano (4° zona 2). Il calendario per i rossoblu partirà da giovedì alle ore 12.00 contro il Breganze ed alla sera alle ore 18.00 la gara contro Giovinazzo, per proseguire venerdì alle 10.30 contro Forte ed alle ore 16.30 contro Bassano.Le prime tre classificate del girone daranno vita ai Quarti ed alle Semifinali, sabato pomeriggio alle 16 o in caso di classificazione dopo il terzo posto alle 19 le Semifinali di Coppa FISR. Domenica mattina Semifinali di Campionato ed a seguire tutte le finali dal pomeriggio. Tutta la rassegna sarà in diretta su Youtube www.youtube.com/FISRHockeypista

I rossoblu hanno vinto il loro girone della Zona 3 (Emilia-Marche). 7 vittorie ed un pareggio il ruolino di marcia dei rossoblu, unici classificati per le fasi finali, in un campionato però solo composto da tre squadre. 68 i gol segnati contro i 24 subiti per il detentore della medaglia di bronzo delle Finali Naazionali 2022 quando Scandiano organizzò il girone finale. Sono 24 le reti di Alessandro Uva, 13 le reti di Diego Vaccari, 11 di Gioele Ganassi, 9 di Iacopo Vivi, 7 di Andrea Stefani e 4 di Matteo Bonettini. Un team formato da due atleti della squadra di Serie A2, Alessandro Uva ed Andrea Stefani a cui si uniranno altri quattro giocatori della Serie B, tutti e sei giocatori che hanno conquistato il bronzo nazionale un anno fa. Diego e Mattia Vaccari, Iacopo Vivi e Christian Rinaldi. Settimo giocatore Matteo Bonettini, che ha partecipato alla B ed all’Under 19 per tutta la stagione, che è in prestito dall’Amatori Modena.

Convocati Under 19: Matteo Bonettini, Gioele Ganassi, Christian Rinaldi, Andrea Stefani, Alessandro Uva, Diego Vaccari, Mattia Vaccari, Iacopo Vivi – Allenatore: Adriano Vaccari

Il calendario delle gare

Finali Nazionali Under 19 – PalaLido di Valdagno (VI)

Giovedì 8 giugno

12.00 – Qual | Gir.B – 1 RH Scandiano x H. Breganze

18.00 – Qual | Gir.B – 2 AFP Giovinazzo x RH Scandiano

Venerdì 9 giugno

10.30 – Qual | Gir.B – 3 RH Scandiano x Forte dei Marmi

16.30 – Qual | Gir.B – 4 H. Bassano 54 x RH Scandiano

Sabato 10 giugno

Dalle 16 i Quarti o alle 19 le semifinali di Coppa FISR

Domenica 11 giugno

Semifinali e Finali nel pomeriggio