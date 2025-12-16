FCR ed ADMO insieme per We CaRE

REGGIO EMILIA – UNA Hotels di nuovo al PalaBigi per affrontare Oradea, Priftis: “Giocheremo contro un squadra molto organizzata, servirà efficacia in attacco”. FCR ed ADMO insieme per We CaRE

La UNA Hotels Reggio Emilia torna in campo in FIBA Europe Cup per la seconda giornata del Second Round, ospitando al PalaBigi i rumeni dell’Oradea. Palla a due fissata per le 20:00, dopo il prezioso successo ottenuto una settimana fa sul parquet del Cedevita Junior.

Oradea arriva a Reggio Emilia dopo la sconfitta casalinga subita contro il KK Bosna (79-84) ed è pronta ad affrontare la prima trasferta di questa seconda fase a gironi.

Coach Dimitris Priftis ha presentato così la sfida:

“Vorremmo continuare il nostro percorso in Europa con una vittoria. Oradea è una squadra solida e tosta: ha giocatori molto esperti e ottimi tiratori. È ben organizzata in attacco e gioca una difesa fisica. Dobbiamo alzare il livello di fiducia e l’aspetto mentale partendo dalla difesa e, naturalmente, essere più efficaci e attenti in attacco.”

Come di consueto, anche per questa gara casalinga sarà presente uno spazio dedicato a We CaRE, il contenitore di iniziative legate al terzo settore.

Il match partner di giornata sarà Farmacie Comunali Riunite, Azienda Speciale poliservizi del Comune di Reggio Emilia. Le sue origini risalgono alla passione civica degli amministratori reggiani dei primi del ‘900. Oggi l’Azienda gestisce 29 delle 50 farmacie presenti sul territorio comunale, assumendo un ruolo di particolare responsabilità nel garantire un servizio farmaceutico moderno, efficiente e vicino alla comunità.

Il Charity Partner sarà invece ADMO – Associazione Donatori di Midollo Osseo: a partire dalle 18:00, gli specialisti dell’associazione saranno presenti al PalaBigi per informare il pubblico sulla possibilità di iscriversi al registro dei donatori. Sarà inoltre possibile tipizzarsi direttamente al palazzetto.

La partita sarà trasmessa in diretta su Teletricolore (canale 97 del digitale terrestre) e sul canale YouTube di FIBA a partire dalle ore 20:00.

La terna arbitrale designata per l’incontro è composta da Emmanouil Tsolakos (Grecia), Roberto Lucas Martinez (Spagna) e Alfonso Olivares Iglesias (Spagna).

Il club ricorda che è ancora possibile sottoscrivere il mini-abbonamento per il Second Round di FIBA Europe Cup, che consente di assistere alle tre gare casalinghe della UNA Hotels. Sono inoltre disponibili i biglietti per la singola partita.

Le modalità di acquisto sono le seguenti:

Online su Vivaticket

Presso lo StoRE di Piazza Prampolini , negli orari di apertura

Alle casse del PalaBigi, aperte un’ora prima della palla a due

È confermata anche per il Second Round la PROMO UNIVERSITARI: mostrando il badge universitario all’ingresso del PalaBigi sarà possibile acquistare un biglietto per le gare di FIBA Europe Cup al prezzo di 10€, con birra e pacchetto di patatine inclusi.

Si ricorda che non saranno validi gli abbonamenti FULL e COPPA per l’accesso alle gare di FIBA Europe Cup.

Infine, sono già in vendita anche i biglietti per la sfida di Serie A tra UNA Hotels Reggio Emilia e Dolomiti Energia Trentino, in programma domenica alle 19:00 al PalaBigi, con le medesime modalità di acquisto.