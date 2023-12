‘Un curioso accidente’ dall’8 al 10 dicembre al Teatro Duse di Bologna

BOLOGNA – Dopo il grande successo de ‘Il Berretto a Sonagli’, Gabriele Lavia e la sua Compagnia affrontano, insieme al Teatro di Roma e al Teatro della Toscana una nuova produzione: la divertente commedia di Carlo Goldoni ‘Un curioso accidente’, in scena al Teatro Duse di Bologna dall’8 al 10 dicembre (ore 21, domenica ore 16). Sul palco con Lavia, che interpreta Monsieur Filiberto e firma la regia, anche Federica Di Martino nel ruolo di Madamigella Giannina.

Tra le commedie più tradotte e rappresentate all’estero, la vicenda si svolge in Olanda e, come scrive Goldoni nella prefazione alla prima edizione: “non è che un fatto vero, verissimo” che gli fu raccontato da “persone degne di fede in Venezia al Caffè della Sultana, nella Piazza di S. Marco, e le persone medesime – riferisce Goldoni – mi hanno eccitato a formarne una comica rappresentazione. Il puro fatto, nella maniera colla quale mi venne esposto, era di tal maniera circonstanziato, che quantunque vero, parea inverisimile, e tutta la mia maggiore fatica fu di renderlo più credibile e meno romanzesco. Tanto è vero, che si danno delle stravaganze in natura, che non sono trattabili sulla scena, perché contrarie troppo ai caratteri conosciuti, o eccedenti nell’ordine della condotta ordinaria degli uomini”.

“Lo sfondo storico di questa singolare commedia di Goldoni – spiega Lavia – è la Guerra dei sette anni che si combatté tra il 1756 e il 1763 e che coinvolse le principali potenze europee di quel tempo. La guerra fu combattuta in Europa e nell’ America Settentrionale. Da una parte c’erano il Regno di Inghilterra, il Regno di Prussia, l’Elettorato di Hannover, gli Stati minori della Germania nord-occidentale e il Portogallo. Dall’altra parte c’era una coalizione formata dal Regno di Francia, Monarchia Asburgica, Sacro Romano Impero, Impero Russo, Svezia e Spagna. E, addirittura, le popolazioni native dell’India e dell’America Settentrionale”. “La guerra si concluse col trionfo della Gran Bretagna che ottenne i maggiori successi politici e territoriali. Gli sconfitti furono i Francesi, ed ecco perché i due soldati ospiti in casa di Monsieur Filiberto sono francesi, che perdettero il Canada, alcune colonie sulle rive del Mississippi, in India, nei Caraibi, in Senegal. Insomma, un vero disastro” prosegue l’attore e regista. “E dunque, i due soldati francesi hanno buone ragioni per essere un po’ depressi. Sono soldati ridotti proprio male e non hanno più un quattrino perché quella guerra segnò il tramonto coloniale della Francia e l’inizio di un periodo difficilissimo. Se avesse vinto la Francia quella guerra, forse, in America si parlerebbe il Francese” aggiunge Lavia, ricordando che “l’Olanda era rimasta a guardare e a fare i suoi affari con la guerra” vivendo un periodo tranquillo e prospero.

“Ed è proprio in quel mondo tranquillo e prospero, nella casa prospera e tranquilla di Monsieur Filiberto, che ha una figlia da maritare, la quale figlia ha una cameriera anch’essa in età da marito, che capitano ‘i due soldati francesi sconfitti’” conclude Lavia per il quale questa commedia di Goldoni è “un autentico delicato capolavoro”.

EFFIMERA, TEATRO DI ROMA, TEATRO DELLA TOSCANA

Gabriele Lavia, Federica Di Martino

UN CURIOSO ACCIDENTE

di Carlo Goldoni

con Simone Toni, Giorgia Salari, Andrea Nicolini, Lorenzo Terenzi, Beatrice Ceccherini, Lorenzo Volpe, Lorenzo Nicolini

regia Gabriele Lavia

scene Alessandro Camera

costumi Andrea Viotti

regista assistente Enrico Torzillo

musiche Andrea Nicolini

testi canzoni Gabriele Lavia

suono Riccardo Benassi

luci Giuseppe Filipponio

BIGLIETTI

Intero Ridotto Mini

Platea 31 euro 28 euro 26,5 euro

Prima galleria e palchi 27 euro 24,50 euro 23 euro

Prima galleria, palchi con visibilità ridotta 23 euro 20,50 euro 19,50 euro

e seconda galleria

BIGLIETTERIA

Teatro Duse – Via Cartoleria, 42 Bologna – Tel. 051 231836 – biglietteria@teatroduse.it

Dal lunedì al sabato, dalle ore 15 alle 19 e da un’ora prima dell’inizio degli spettacoli.

On line: teatroduse.it | Vivaticket

La Stagione del Teatro Duse si svolge in convenzione con il Comune di Bologna – Settore Cultura e Creatività e con il contributo di Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna, Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna. Main Partner: BPER Banca.

AL TEATRO DUSE GABRIELE LAVIA E FEDERICA DI MARTINO

NELLA COMMEDIA DI GOLDONI ‘UN CURIOSO ACCIDENTE’

Dall’8 al 10 dicembre 2023 | ore 21 dom. ore 16

Teatro Duse – Bologna, via Cartoleria 42