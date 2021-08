Ultima settimana per visitare le mostre estive di FMAV

Aperte fino a domenica 22 agosto

MODENA – Marco Scozzaro. Did you have a nice day?

Fino al 22 agosto 2021

FMAV – Palazzo Santa Margherita, Corso Canalgrande 103, Modena

Ingresso libero

Nella mostra, a cura di Luca Panaro, gli scatti di Marco Scozzaro dialogano con quelli di altri autori o con immagini iconiche della cultura modenese, alcune delle quali custodite negli archivi FMAV, in un processo creativo che si fa ponte tra diverse generazioni di artisti.

Eurogol. 60 anni di Europei in figurina

Fino al 22 agosto 2021

FMAV – Palazzo Santa Margherita Museo della Figurina, Corso Canalgrande 103, Modena

Ingresso: biglietto intero 6€ / ridotto 4€ (Acquista su Vivaticket)

La mostra a cura di Marco Ferrero e Francesca Fontana, nasce in occasione del Campionato Europeo di calcio previsto per il 2021 e racconta, attraverso oltre 60 album, la storia del Campionato e il fortissimo legame insito tra figurine e sport.

Luca Maria Patella. Fotografia & extra media – utile ti sia!

Fino al 22 agosto 2021

FMAV – Palazzina dei Giardini, Corso Cavour 2, Modena

Ingresso: biglietto intero 6€ / ridotto 4€ (Acquista su Vivaticket)

La mostra a cura di Massimo Bignardi racconta l’intero e complesso percorso artistico di Patella, che ha fatto dell’interdisciplinarietà e della sperimentazione la sua vena stilistica: dalle prime opere fotografiche e video degli anni sessanta, alle fotografie in autofocus con obiettivo fish-eye degli anni ’70 e ’80, fino alle rarissime Polaroid degli anni ’90.

Broken Secrets

Fino al 22 agosto 2021

FMAV – Palazzo Santa Margherita, Corso Canalgrande 103, Modena

Ingresso libero

La mostra a cura di Javiera Luisina Cadiz Bedini racconta e restituisce i risultati di un importante progetto europeo: Parallel – European Photo Based Platform, una piattaforma per artisti e curatori, volta a promuovere gli scambi interculturali per stabilire nuovi standard nella fotografia contemporanea. In mostra ci saranno le opere di alcuni di questi giovani artisti: Georgs Avetisjans, Yuxin Jiang, George Selley, Negar Yaghmaian.

Pamela Breda. The Quintessence

Fino al 22 agosto 2021

FMAV – MATA, Via della Manifattura Tabacchi 83, Modena

Ingresso libero

La mostra a cura di Daniele De Luigi, è un progetto della giovane artista italiana Pamela Breda tra arte e scienza, e racconta attraverso video, fotografia, materiale d’archivio ed installazioni site-specific, gli spazi ed i laboratori finalizzati allo studio delle leggi fondamentali dell’universo, dal microcosmo della fisica quantistica al macrocosmo del multiuniverso.

Orari

Da giovedì a domenica ore 16 – 21

Informazioni

biglietteria@fmav.org | www.fmav.org

tel. in orario di mostra: Palazzo Santa Margherita 059 2032919 | Palazzina dei Giardini 059 2033166 | MATA 059 4270657

Per accedere alle mostre è necessario esibire il Green Pass ed un documento di identità.