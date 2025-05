Tutto pronto per Macfrut al via martedì 6 maggio

RIMINI – Tutto pronto per Macfrut, fiera della filiera internazionale dell’ortofrutta, al via martedì 6 maggio e in programma fino a giovedì 8. Il taglio del nastro è previsto alle ore 11 con il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e Foreste, Francesco Lollobrigida, i Padiglioni del Rimini Expo Centre saranno aperti già dalle 9.30 (fino alle ore 18). Insieme al Ministro, nella cerimonia inaugurale ospitata nello spazio ANBI, ci saranno, tra gli altri, il Presidente Regione Emilia-Romagna Michele De Pascale, l’Assessore all’Agricoltura della Regione Lazio Giancarlo Righini, il Presidente di Macfrut Renzo Piraccini, numerosi esponenti di istituzioni e associazioni.

Protagonista della tre giorni fieristica è l’ortofrutta, settore che alla produzione in Italia vale oltre 17 miliardi di euro, dato che sale a circa 60 miliardi in valore se si prende in esame l’intera filiera, dal seme alla tavola. E proprio l’intera filiera sarà presente a Macfrut con le proposte di 1400 espositori (oltre il 40% esteri), 1500 top buyer da tutto il mondo, saloni tematici, tre Simposi Mondiali (Biotecnologie, Patata, Piante Aromatiche del Mediterraneo). In contemporanea a Macfrut ci sarà Fieravicola manifestazione internazionale dedicata alla filiera avicunicola.

Grande novità sarà l’arena del cibo sano, The Healthy Food Show, con 11 testimonial di fama nazionale. Si inizia martedì 6 maggio dalle 11.30 con la tavola rotonda Quale alimentazione per vivere bene fino a 100 anni?. L’incontro, condotto dal giornalista Rai Gianluca Semprini, vedrà la partecipazione di Francesco Sofi (Università di Firenze- Comitato scientifico Società Italiana Nutrizione Umana (SINU), in dialogo con Manuela Arcuri e la campionessa olimpica di scherma Valentina Vezzali. Le testimonianze aziendali saranno di Almaverde Bio Italia e Gruppo Eurovo. A seguire le preparazioni culinarie saranno invece affidate alle sapienti cure di Francescana Family. Sempre martedì nella sessione pomeridiana focus su Le nuove frontiere della trasformazione del cibo (ore 16-17.30). Gianluca Semprini, ancora nelle vesti di moderatore coordina gli interventi di Pietro Rocculi e Francesca Patrignani dell’ateneo bolognese (DISTAL); entrambi in dialogo con Daniele Lupo, vicecampione olimpico di Beach Volley e della show girl e conduttrice televisiva Matilde Brandi. Le testimonianze aziendali sono di GEA Mechanical Equipment Italia e Consorzio Melinda. Sul fronte chef spazio alla creatività di Salvatore Morello del ristorante Inkiostro-Parma svelare qualche segreto per un’alimentazione sempre più consapevole.

Gli eventi di martedì 6 maggio

Decisamente tanti gli eventi nella prima giornata di fiera. Si parte alle 10 con International Symposium on Biotechnological Tools in Horticulture (ISHS) che riunisce 220 studiosi da circa 40 Paesi, alla stessa ora prende il via il Simposio Internazionale sulla Patata. Il castagno sarà al centro di un fitto programma di incontri dalle 10 alle 17. No stop (10-18) anche gli appuntamenti previsti all’Area Berry dedicati ai piccoli frutti.

Alle 10.30 prende il via “Seminare competenza”, debutto ufficiale della Fito Academy a cura di SARA, mentre alla stessa ora Osservatorio Agrofarma cura una presentazione sui fertilizzanti. Alle 11.30 “Città in crescita e Mercati in movimento: l’Africa urbana come motore di sviluppo economico” a cura di Confindustria Romagna. Alle 12 segue l’appuntamento su le “Biotecnologie per l’alimentazione umana: come meglio accompagnare le innovazioni che stanno cambiando l’alimentazione; le forze dell’ER e la leva inter-settoriale”, organizzato da Tecnopolo di Forlì-Cesena e da Clust-ER Agrifood.

Alle 12.30 è la volta di MESMAP– Simposio Internazionale Mediterraneo Piante Medicinali e Aromatiche.

Nel pomeriggio si riparte alle 14 prendendo in esame i “Modelli intelligenti per la filiera agroalimentare locale basati sulle tecnologie digitali per l’abilitazione di resilienza e sostenibilità del territorio”, progetto Europeo SMALLDERS a cura di Università degli Studi di Parma (UNIPR) e Future Technology Lab (Ftlab).

Numerosi gli workshop e gli incontri in programma sempre alle 14: “Sorsi di benessere” a cura della Naturopata Annalisa Calandrini; “Qualità e sicurezza con l’ozono: come cambiano l’irrigazione e la sanificazione”; “Biopackaging e Shelf- Life: La nuova frontiera dell’ortofrutta”; “La rivoluzione digitale in Agricoltura: On.Leaf – I Big Data scendono in campo”; “Coltivare Energia: l’Agricoltura scopre l’Agrivoltaico”. Alle 14.30 occa a “Gli imballaggi del Domani”, curato da AlKelux e alle “Assicurazioni delle produzioni vivaistiche per la protezione dai cambiamenti climatici e dalle emergenze fitosanitarie”.

Tanti gli appuntamenti dalle ore 15. Si inizia con “Smart Agriculture: Il valore di un approccio integrato tra tecnologia, compliance e sostenibilità”, organizzato da Tentamus Italia e Agrintesa; “La gestione fitosanitaria al tempo dei cambiamenti climatici”; “La scienza al servizio del suolo” è il focus del convegno proposto per indagare la relazione tra microbioma e benessere delle colture.

Di respiro internazionale sempre alle 15 l’evento curato da AICS (Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo) sede di Maputo con la presentazione del progetto “Opportunità del Corridoio di Beira e del Centro Agroalimentare di Manica (CAAM): Sostenibilità e Innovazione per lo Sviluppo Locale”.

Alle 16 si procede con il convegno “Agricoltura e fotovoltaico: due settori a confronto”. Stesso orario per il seminario dal taglio economico curato da Romagna Business Matching “Dazi e proprietà industriale: una relazione da gestire strategicamente”.

Sempre alle 16 disfida “Sfogline romagnole vs Signore della pasta siciliane” presso il Consorzio di Tutela della IGP Pomodoro di Pachino. Di scena le lady chef romagnole Alba Rosa Zoffoli e Katia Pieri “contro” le lady chef siciliane Rosaria Napoli e Anna Scudieri che si cimenteranno in due formati di pasta classici delle rispettive regioni.

Macfrut, organizzato da Cesena Fiera, si svolge in Fiera a Rimini nelle giornate 6-7-8 maggio 2025.

Orario 9.30-18.00.

Biglietto di ingresso gratuito: https://guest.macfrut.com/account/register

www.macfrut.com