“Tutto dormirà” di Astrid Lindgren vince il Premio Nati per Leggere 18-36 mesi

L’autrice

Astrid Lindgren ha nutrito la fantasia di milioni di bambini in tutto il mondo con personaggi indimenticabili come Pippi Calzelunghe, Lotta Combinaguai, Emil.

I suoi libri hanno venduto 165 milioni di copie e sono stati tradotti in oltre 100 lingue. Ha vinto il Premio Hans Christian Andersen, il Premio Svedese del secolo, l’International Book Award dell’UNESCO e moltissimi altri. A suo nome è stato istituito il più importante premio internazionale ai libri per bambini, assegnato dal governo svedese. Per tutta la vita è stata impegnata contro le ingiustizie e nella difesa dei diritti dei bambini e degli animali.

L’illustratrice

Marit Törnqvist è un’illustratrice svedese-olandese, molto nota in tutto il mondo. Ha illustrato diversi picture book di Astrid Lindgren, lavorando in stretto contatto con la grande autrice svedese a partire dal 1989.

È stata finalista all’Hans Christian Andersen Award e più volte nominata per l’Astrid Lindgren Memorial Award, oltre a vincere molti altri premi.

La traduttrice

Chiara Carminati scrive poesie, storie e testi teatrali per bambini e ragazzi. Specializzata in didattica della poesia, ha ricevuto il Premio Andersen come miglior autrice. Tra i riconoscimenti, il Premio Strega Ragazzi e Ragazze per Fuori fuoco (Bompiani), il Premio Pierluigi Cappello e il Premio Camaiore per le poesie di Viaggia verso (Bompiani), il Premio Nati per Leggere per A fior di pelle (Lapis) insieme a Massimiliano Tappari, le candidature per l’Italia all’Astrid Lindgren Memorial Award.

La curatrice

Samanta K. Milton Knowles, traduttrice editoriale dallo svedese, dall’inglese e dal danese, è anche responsabile del controllo sulla qualità delle traduzioni di Astrid Lindgren in Italia e ha curato la rielaborazione della versione definitiva italiana di Pippi Calzelunghe, uscita per Salani in occasione del 75esimo anniversario.

La cantante

Aida Talliente si diploma all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “S. D’Amico” di Roma. Lavora da anni con diversi registi e attori italiani e stranieri.

Tra i riconoscimenti ottenuti il primo premio nel 2007 al concorso nazionale di teatro La parola e il gesto a Imola, il Premio Moret d’Aur per lo spettacolo nel 2012 Udine, il Premio Donne e teatro nel 2013 Cividale del Friuli.