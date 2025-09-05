Tortellata Portici del Grano martedì 9 Settembre

PARMA – Martedì 9 Settembre, a partire dalle ore 20, sotto i portici di via D’Azeglio, Officina Popolare Parma organizza la seconda edizione de “La tordläda äd chiätor dozént mila”, una cena aperta a tutti per rimarcare la necessità di includere e condividere, in occasione della contemporanea Cena dei Mille, un evento esclusivo in cui il Comune partecipa con ingenti finanziamenti, di cui solo una piccola percentuale è destinata a progetti solidali.

Si ritiene che un gesto di condivisione, come un buon piatto di tortelli mangiati insieme, significhi umanità. Un’ umanità che diventa un’ àncora a cui aggrapparsi in un mondo che sta avallando solo rapporti basati sulla disuguaglianza, sulla negazione di diritti umani.

I tortelli sono stati realizzati dai nostri volontari e grazie all’ ospitalità e alla collaborazione del circolo Arci Aquila Longhi.

Martedì 9 settembre 2025, dalle ore 20.00 sotto i portici di via D’Azeglio

seconda edizione de “La tordläda äd chiätor dozént mila”

promossa da

OFFICINA POPOLARE PARMA