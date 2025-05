Torneo di scacchi ”For Children” di UNICEF

Sabato 17 maggio 2025 nella sede del Chiostro di S.M. in Vado coinvolti 16 istituti scolastici ferraresi grazie al Circolo Scacchistico Estense e Unicef

FERRARA –È stato presentata lunedì 12 maggio 2025 nella sala degli Arazzi della residenza municipale, la terza edizione del torneo di scacchi di UNICEF, organizzata dal Circolo Scacchistico Estense ASDi per sabato 17 maggio 2025 nel chiostro di Santa Maria in Vado a Ferrara.

All’incontro con i giornalisti sono intervenuti Francesco Carità, assessore allo Sport, Antonio Dentale socio e organizzatore del Circolo Scacchistico Estense ASD, Anna Maria Faccini, presidente del Comitato UNICEF di Ferrara, Roberto Pavani, presidente corcolo ospitante Anspi Ferrara.

“Sosteniamo con grande piacere questa iniziativa proposta dal Circolo Scacchistico Estense – ha affermato l’assessore comunale allo SSport Francesco Carità – un progetto che intende promuove il gioco degli scacchi fra i giovani e unisce temi fondamentali sui diritti portati avanti da Unicef. E’ bello sapere che nella giornata di gare in programma il 17 maggio saranno coinvolti cento partecipanti di tutte le scuole ferraresi insieme ai loro professori e genitori”.

Grande soddisfazione è stata espressa anche da Circolo Scacchistico Estense e Unicef Ferrara per questa terza edizione del torneo di scacchi: tante scuole hanno aderito con piacere ed entusiasmo al progetto che si è svolto durante l’intero anno scolastico. Il comitato di Ferrara per Unicef ha ringraziato l’assessore Carità e il Comune di Ferrara per il patrocinio e per la collaborazione. Dopo la giornata di gare, la premiazione è prevista il 17 maggio alle 17, sempre nel chiostro di S.M. in Vado.

LA SCHEDA (a cura di Unicef Ferrara) – Il progetto nasce da una convenzione nazionale fra UNICEF e federazione Scacchi per promuovere il gioco degli scacchi ed evidenziare il valore formativo del gioco per i giovani. il 28 maggio è la giornata del gioco e il gioco è uno dei diritti previsti dalla Convenzione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, e l’UNICEF si adopera da sempre per diffondere una cultura dell’infanzia e dell’adolescenza; infatti il progetto, che si rivolge a tutte le scuole, prevede incontri e riflessioni sui diritti e sulla situazione dell’infanzia nel mondo. Oggi il torneo è dedicato ai diritti dei bambini e dei ragazzi di Ferrara, tuttavia non possiamo dimenticarci dei bambini di Gaza, dell’Ucraina, del Myanmar e di tutti quei bambini che soffrono e sono in condizioni di vita molto difficili, per cui chiediamo a tutti i partecipanti di aderire alla raccolta fondi.