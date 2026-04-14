KFC premia i talenti degli istituti alberghieri italiani, vincono Cagliari e Montagnana (PD)

RIMINI – Si è conclusa il 13 aprile la prima edizione di “The Next Colonel”, il contest nazionale ideato e promosso da KFC Italia e dedicato agli studenti degli istituti alberghieri italiani, nato per valorizzare talento, competenze e visione delle nuove generazioni della ristorazione.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di creare un ponte concreto tra scuola e impresa, offrendo agli studenti l’opportunità di confrontarsi con il mondo della ristorazione contemporanea e mettere in gioco il proprio talento davanti a una giuria di professionisti del settore.

Nel corso della giornata finale, che ha visto sfidarsi giovani talenti provenienti da tutta Italia, sono stati proclamati i vincitori delle due categorie in gara.

Per la categoria “sviluppo nuovi burger” ha trionfato l’Istituto Azuni di Cagliari con il progetto “Golden Hour Burger”, una proposta che ha saputo coniugare perfettamente gli ingredienti iconici di KFC con i sapori della tradizione sarda. Il panino abbina filetto Original Recipe, pecorino sardo, guanciale fritto e croccante e una salsa dolce al miele di corbezzolo, distinguendosi per equilibrio dei sapori, identità territoriale e capacità di innovare.

Per la categoria “piatto alternativo al panino” il riconoscimento è andato all’Istituto Jacopo da Montagnana di Padova con il progetto “Bombette di parmigiana”, ispirato a un ricordo d’infanzia legato alla preparazione della parmigiana in famiglia. Il piatto propone crocchette di pollo croccanti con cuore fondente di parmigiana di melanzane, chutney di pomodoro e crema al pecorino, reinterpretando l’iconico pollo KFC attraverso uno dei simboli della tradizione italiana.

«Con “The Next Colonel” abbiamo voluto valorizzare il talento e la visione delle nuove generazioni della ristorazione italiana. I progetti vincitori rappresentano perfettamente lo spirito dell’iniziativa: partire dalla tradizione e dalle identità territoriali per immaginare nuove esperienze di gusto, con creatività e competenza», dichiara Marzia Farè, Chief Marketing Officer di KFC Italia.