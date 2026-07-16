Temporanea sospensione della circolazione per la sfilata del ’20° Vespa raduno nazionale Città di Ferrara’

FERRARA – In occasione del ’20° Vespa Raduno Nazionale Città di Ferrara’, sabato 18 luglio 2026, tra le 18:30 e le 23:30, è prevista in città una sfilata di numerose Vespe storiche con sospensione momentanea della circolazione di tutti i veicoli, lungo le vie interessate, per il tempo strettamente necessario al passaggio dei veicoli partecipanti.

Il concentramento e la partenza dei veicoli avverrà in viale Alfonso I d’Este nell’area adiacente il chiosco ‘Paradiso Verde’ e l’arrivo con sosta finale sarà in piazza XXIV Maggio.

Il percorso si snoderà in: Viale Alfonso I d’Este, Piazzale Medaglie d’Oro, via Caldirolo, Piazzale San Giovanni, via Gramicia, via Bacchelli, via Porta Catena, Via Tumiati, Via Bagaro, via Arianuova, Corso Ercole I d’Este, Corso Biagio Rossetti, Via Ariosto, Via Cosmè Tura, Via Armari, via Spadari, Via Boccacanale di Santo Stefano,Via Ripagrande, Corso Isonzo, Via Darsena, Via Bologna, Viale Volano, Via San Maurelio, via Putinati, piazza San Giorgio, dopo una sosta partenza da Piazza San Giorgio, via Putinati, via San Maurelio, Viale Alfonso I d’Este, via Cisterna del Follo via Caneva, via Scandiana, via Borgo di Sotto, via Madama, via Ugo Bassi, Corso Giovecca, via Boldini, via Previati via Borgo dei Leoni, Piazza Torquato Tasso, Corso Ercole I d’Este, Corso Biagio Rossetti, Corso Porta Po, Via Cittadella, Corso Isonzo, Corso Piave, Corso Vittorio Veneto, Piazza XXIV Maggio (arrivo).