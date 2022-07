Tecnoufficio conferma la sua presenza nel Basket Pool

REGGIO EMILIA – Altra conferma nel Basket Pool biancorosso: Tecnoufficio, azienda di San Polo d’Enza che opera nel settore informatico, dell’integrazione tecnologica e sistemi di comunicazione ha rinnovato la propria adesione anche nella stagione 2022/2023.

“È stato naturale per noi proseguire il rapporto con la Pallacanestro Reggiana – hanno dichiarato Giuseppe Ragni e Marco Nironi, soci di Tecnoufficio – una società con la quale condividiamo valori, impegno e passione, oltre alla costante volontà di mettersi in gioco e provare a spingersi oltre i propri limiti. Siamo innamorati di questo sport e vogliamo continuare a dare il nostro piccolo contributo, divertendoci insieme ed ammirando lo spettacolo della pallacanestro, a maggior ragione in questa stagione dove torneremo a farlo nel “nostro” PalaBigi”.

Tecnoufficio, fondata nel 1993, propone soluzioni software e hardware delle migliori marche, server e infrastrutture adatti a tutte le necessità. Offre un servizio di assistenza tecnica, di gestione e manutenzione dei sistemi IT. A questo si aggiungono attività di analisi e check-up dell’azienda, servizi cloud e monitoraggio hardware e software per efficienza e sicurezza, servizi Internet e la creazione di siti web. L’obbiettivo è quello di fornire alle aziende soluzioni personalizzate, sempre alla costante ricerca delle migliori tecnologie per trasformarle in innovazione.