Tecnopolo Rimini e Summertrade: quando l’Intelligenza Artificiale libera tempo e crea valore

RIMINI – C’è un punto, nei processi commerciali, in cui la complessità smette di essere un vantaggio e diventa un freno. Succede quando le richieste di preventivi aumentano, le personalizzazioni si moltiplicano e il tempo per rispondere si riduce. Si tratta di uno dei quei casi in cui l’Intelligenza Artificiale può fare la differenza, non sostituendo le persone, ma restituendo loro spazio, lucidità, valore e soprattutto, velocizzando i tempi di risposta.

È da questa visione che nasce il progetto avviato da Summertrade S.r.l., società di ristorazione del Gruppo IEG, in collaborazione con il Tecnopolo di Rimini che ha scelto di adottare una piattaforma avanzata basata su Intelligenza Artificiale per ottimizzare e scalare il processo di generazione delle proposte commerciali, in particolare nella costruzione di menù e preventivi personalizzati.

La soluzione è stata sviluppata da Turtle, spin off Universitario avviato dal Prof. Augusto Bianchini – Docente Associato di Unibo ed attivo presso il CIRI FRAME del Tecnopolo di Rimini. Il CIRI FRAME è il centro interdipartimentale di ricerca industriale che si occupa di Fonti Rinnovabili, Economia Circolare e Sostenibilità ambientale non disgiunti da percorsi di Transizione digitale.

Il cuore della soluzione è un sistema capace di lavorare su dati aziendali strutturati e interrogabili, trasformandoli in pochi secondi in proposte coerenti, su misura, immediatamente utilizzabili.

Questo significa passare da processi manuali a un flusso rapido, ripetibile e controllato, in grado di gestire anche volumi elevati di richieste senza perdere qualità.

Il risultato è un netto miglioramento dell’efficienza operativa: tempi di risposta drasticamente ridotti, maggiore uniformità delle proposte e possibilità di iterare il processo in tempo reale insieme al cliente, adattando l’offerta man mano che emergono nuove esigenze.

Summertrade in questo modo ha la possibilità di consolidare un vantaggio competitivo fondato su tre pilastri chiave: innovazione tecnologica, qualità del servizio e sostenibilità organizzativa.

Sicurezza dei dati e tutela del know-how. Un elemento centrale dell’architettura è la protezione del patrimonio informativo aziendale. I dati di Summertrade non vengono utilizzati per l’addestramento dei modelli LLM, garantendo così la massima sicurezza, la riservatezza delle informazioni e la tutela del know-how proprietario.

Integrazione e continuità operativa. La piattaforma è stata progettata per integrarsi nei sistemi operativi esistenti in azienda, senza strappi né discontinuità. Questo permette a Summertrade di mantenere il controllo end-to-end dei processi, garantendo continuità operativa, tracciabilità e coerenza tra le diverse fasi del lavoro commerciale.

Presso il Tecnopolo di Rimini sono in fase di sviluppo Tecnologie innovative che utilizzano sistemi di Intelligenza artificiale.