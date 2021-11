Teatro CorTe e Mulino di Amleto riportano tutte le famiglie a teatro

CORIANO (RN) – TEATRO COR.TE CORIANO

Domenica 28 novembre 2021 prima stagionale al Teatro CorTe affidata alla Compagnia Fratelli di Taglia con ALICE.

Quella di Alice è un’avventura fantastica in un mondo straordinario e pieno di personaggi divertenti. Tutto comincia con una caduta in un pozzo e prosegue con diversi incontri sorprendenti a metà tra il sogno e il gioco, tutto accade attraverso la magia del Bianconiglio, personaggio chiave della storia. Il pubblico verrà travolto in un susseguirsi di avventure fantastiche, impensabili nella vita di tutti i giorni!

Domenica 5 dicembre 2021 in scena la Compagnia Proscenio Teatro in LA BELLA ADDORMENTATA?

Il Teatro diventerà un Museo dedicato a tutte le fiabe più famose, ma lo spettacolo si svolgerà nella sala dedicata alla” Bella Addormentata nel bosco”. Il pubblico sarà accolto da due addetti al Museo che illustreranno i preziosi reperti conservati: La Corona del Re e della Regina, abiti, monili, ma soprattutto il Regale letto dove la Principessa sta ancora dormendo. Durante lo svolgersi della storia, la Principessa nel letto inizia a muoversi e questo darà origine ad una serie di situazioni tutte da vivere…ma che ora non vi riveleremo!

Domenica12 dicembre 2021 Ruota Libera Teatro portano sul palcoscenico romagnolo LE STELLE DI SOTTO… Uno gnomo chiamato Cucuzzolo

Spettacolo concerto per bambini, che racconta di Cucuzzolo, uno gnomo “speciale”. Cucuzzolo non vuole fare la vita dei suoi fratelli che lavorano in miniera a raccogliere pietre preziose, pulirle, contarle, tornare a casa, mangiare, bere e dormire. La vita è tutta così. Vissuta sotto terra. A testa in giù. Le pietre preziose brillano come stelle, ma stanno sotto terra, a lui piace invece guardare le stelle vere, cantare e suonare, così decide di scappare. E poi c’è Alessandro, un musicista. Una sera si incontrano e inaspettatamente “si riconoscono”.

Domenica 13 febbraio 2022 sempre la Compagnia Fratelli di Taglia questa volta in IL VIAGGIO DI TARTARUGA TRANQUILLA PIEPESANTE.

Una placida e ostinata tartaruga dovrà intraprendere un lungo viaggio per partecipare alle nozze del suo amico Leone. Durante questo viaggio farà tanti incontri molto curiosi e divertenti con altri amici animali tutti convinti che la nostra piccola amica non arriverà mai in tempo per le nozze a causa della sua lentezza. Ma la nostra Tartaruga Tranquilla ce la farà, godendosi il viaggio stesso, anche se poi all’arrivo potrebbero trovarsi delle sorprese!

Domenica 20 febbraio 2022 la Compagnia Teatro dei Colori con CARNAVAL… Il carnevale degli animali.

Carnàval è lo spettacolo della pura gioia! Il gioco dei colori e delle forme, libero ed infinito! Le forme geometriche si vestono della meraviglia della natura, con animali sgangherati e panciuti, fiori e piante caleidoscopiche e fantastiche, buffi esserini che appaiono come spiritelli ad abitare le note di famose composizioni da Offenbach a Rossini. Sarà un magico Arlecchino a condurci nella storia, assieme ad altre maschere coloratissime, rimbalzanti, giocherellone, tante maschere come nella Commedia dell’Arte.

IL MULINO DI AMLETO

Domenica 07 novembre dopo l’annullamento della scorsa stagione, causa covid, ri-parte finalmente l’edizione 2021/2022 de Il Mulino dei Piccoli, la rassegna teatrale per bambini e famiglie organizzata dal Mulino di Amleto Teatro a cura della Combriccola dei Lillipuziani che propone scelte sempre a misura di bambino in uno spazio accogliente che abbatte la distanza tra pubblico e artisti.

Dopo il crescente successo degli ultimi anni, quest’anno saranno in scena quattro diversi spettacoli del territorio, una scelta eclettica, con un’attenzione particolare alle tematiche trattate e a proposte di teatro semplice e poetico adatte a soddisfare un pubblico curioso e aperto come quello dei bambini.

Si comincia quindi domenica 7 novembre 2021 in compagnia di Mulino di Amleto Teatro e il loro ESOPOPEA.

Viaggiando di paese in paese a bordo del loro rudimentale teatrino a rotelle, l’imprevedibile cicala Tettik e la saggia formica Murmex scelgono, un po’ per forza un po’ per vocazione, di raccontare le imprese di volpi, lupi, scimmie, asini, uomini e altri strani animali, tutti nati dalla fantasia di Esopo.

Repliche ore 11.00 e ore 16.30

Domenica 5 dicembre la Combriccola dei Lillipuziani presenta STEAMPROJECT.

Steamproject è uno spettacolo visionario e senza tempo, sospeso tra il passato e il futuro, tra il fascino degli ingranaggi meccanici e lo stile dell’elettronica. Due personaggi che sembrano usciti da un passato mai esistito, grazie ai loro misteriosi elisir, mostreranno alcuni inspiegabili prodigi del corpo e della mente.

Repliche ore 11.00 e ore 16.30

Domenica 6 febbraio 2022 in scena Beppe Chirico e Giacomo De Paoli in PINOCCHIO UN PEZZO DI…

Due personaggi bizzarri, forse i custodi di una discarica, di un cimitero di oggetti dove trovano i pezzi per costruire “l’universo poetico della favola”, alle prese con un prodotto di riciclo, il ricavo di uno scarto di legno, una nuova vita donata a materiale di recupero. Ci si addentra così nella favola di Collodi insieme alla capacità di giocare di Beppe Chirico e l’artigianato musicale di Giacomo Depaoli, grazie a oggetti dimenticati, macchine sonore, scenografie, personaggi evocati, canzoni.

Repliche ore 11.00 e ore 16.30

Domenica 6 marzo 2022 lo spettacolo IL BRUTTO ANATROCCOLO di Nata Teatro.

Lo spettacolo, ispirato alla fiaba di Hans Christian Andersen, è una rivisitazione con le tecniche del teatro di figura che attua un percorso sulla parità e che vuole insegnare ai ragazzi l’accettazione di sé, la meravigliosa avventura della crescita e la necessità di sognare e sperare. Il testo è stato scritto in seguito agli incontri e ai laboratori tra gli artisti e gli alunni delle scuole coinvolti in un progetto sugli stereotipi di genere.

Unica Replica ore 16.30

Infine domenica 3 aprile 2022 Marco Mussoni e Francesco Palazzo andranno in scena con PHYSA HARMONICUS–La Favola Sonora sulla Fisarmonica.

La favola si apre in un posto reale, un parco, uno dei luoghi abitualmente frequentati da bambini e famiglie dove si trascorrono momenti di svago e divertimento. A interrompere questa ordinarietà accade un fatto imprevisto che sposta la narrazione in un posto irreale, dove due creature fantastiche, Physa e Harmonicus, hanno trascorso fino a quel momento la loro vita e da cui vengono misteriosamente trasferite. Che cosa accadrà?

Unica Replica ore 16.30

