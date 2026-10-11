Tavola rotonda sull’accessibilità dei luoghi di spettacolo e dell’offerta culturale per persone ipoacusiche il 12 ottobre a Torino

TORINO – Lunedì 12 ottobre, dalle 17 alle 19, in via Po 18, presso l’aula magna dell’Accademia di Medicina, si svolgerà una tavola rotonda sull’accessibilità dei luoghi di spettacolo e dell’offerta culturale per persone ipoacusiche.

L’incontro è promosso da Associazione Soundset, Uni Health Points, Teatro Stabile di Torino, Istituto Musicale di Rivoli, Scuola di Specializzazione di Audiologia e Foniatria, Corso di Laurea di Audiometria di UniTo, APIC, Narrazioni Parallele (Torino che Cultura!).

I disturbi uditivi sono tra le principali cause di isolamento sociale e declino cognitivo. In Italia, oltre 7 milioni di persone convivono con una forma di ipoacusia, eppure di questo tema si parla poco e in modo frammentario, soprattutto sul piano politico, culturale e sociale.

L’Associazione Cultura & Salute, attraverso il progetto Trame d’Ascolto, promuove un momento di incontro e confronto tra artiste e artisti, professioniste e professionisti della cultura, realtà e persone impegnate sui temi dell’accessibilità, della divulgazione e della sensibilizzazione.

L’iscrizione avviene attraverso il link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-trame-dascolto-ipoacusia-cultura-e-societa-vol2-2000960728403

Il progetto ha il sostegno della Regione Piemonte.