Stage Slide presso la BOAR SKATING ASD di Verucchio

VERUCCHIO (RN) – STAGE DI FORMAZIONE NELLA DISCIPLINA DI SLIDE ALLA BOAR SKATING ASD DI VILLA VERUCCHIO

Formazione, scambio di know-how, percorso di alta formazione sportiva: domenica 6 febbraio, la Boar Skating ASD ha organizzato uno stage formativo nella disciplina di slide. Suddivisi in due livelli, hanno partecipato ben oltre 23 atleti provenienti da varie regioni e societa’ sportive italiane; a bordo pista, presenti anche 4 giudici e tre allenatori, tra cui il Commissario tecnico della Nazionale.

Il corso è stato tenuto dal docente Zaghini Eric, campione italiano 2021, con la collaborazione dell’atleta senior Lodolini Sara. Ad accompagnarlo anche gli altri atleti e i tecnici della Boar Skating ASD.

Un soffio di innovazione, un evento formativo dinamico che ha fornito agli atleti italiani competenze pratiche e subito spendibili in campo ma anche, allo stesso tempo, un’opportunità apprezzata da giudici e allenatori di scambiarsi esperienze e di approfondire lo studio delle tecniche più all’avanguardia di questa disciplina.

La palestra di Via Don Luigi Sturzo si è trasformata così non solo in una scuola sportiva, ma anche in un apprezzato luogo di inclusione dove imparare e condividere all’insegna del divertimento e della tecnica; e, ovviamente, il tutto nella massima sicurezza e nel totale rispetto degli attuali regolamenti sportivi e sanitari.

L’importanza di un tale evento sta anche nella valorizzazione e nella volontà di far crescere lo sport del pattinaggio a livello nazionale, ma anche nel territorio locale, nell’ottica di una crescita costante e di buone pratiche, atte alla valorizzazione e all’inclusione degli atleti.

Uno strumento per avvicinare persone e atleti di realtà italiane geograficamente lontane, ma vicine nell’obiettivo comune dell’agonismo come scelta di vita personale meravigliosa. Dietro tanta passione e professionalità si cela la voglia di competere, di misurarsi con se stessi e con gli altri, regalando emozioni incredibili e nuove esperienze, pur con percorsi non privi di ostacoli da superare e sconfitte da metabolizzare.

Con questi iter la Boar Skating ASD, di recente costituzione, si conferma una società che investe e crede con tenacia e passione nello sport tout-court, in quelle attività che vedono scendere in campo dai più piccoli del roller agli adulti e ai ragazzi dell’hockey, fino alla coronazione, per scelta individuale, dell’agonismo. Uno sport di qualità e di tantissimo divertimento, con investimenti nella formazione e nello sviluppo continuo della discipline dei suoi atleti e allenatori, nello scambio e nel confronto costante con l’esterno.

Un ringraziamento al Comune di Verucchio per avere dato a disposizione gli impianti, alle società che con passione, rispetto e correttezza hanno aderito all’iniziativa coi loro atleti, ovvero Costabissara ASD del Veneto, l’Astro Skating ASD e l’Accademia Bustese della Lombardia, i No-Angels di Rimini, Roller San Marino, l’Acquario ASD della Toscana, e in particolare la Roller Riccione ASD, per il loro supporto con l’attrezzatura.

Gli allenatori e tutto lo staff della Boar Skating ASD, che hanno in serbo altri momenti significativi di formazione e scambio, si augurano di rivedere gli amici vicini e lontani molto presto.